Пристайко объяснил изменения Конституции, которые возможны после нормандского формата
Команда Зеленского готова к изменениям в Конституцию после успешных переговоров в нормандском формате. Однако изменения, которые были согласованы еще предыдущим правительством в рамках минских договоренностей, возможны лишь в части децентрализации.
Глава МИД Вадим Пристайко подтвердил слова помощника президента Андрея Ермака, пишет "Европейская правда". Политик подчеркнул еще раз о красных линиях.
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Президент Зеленский не один раз – тут вопрос не в его министрах и не в его помощниках – он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем,
– сказал Пристайко.
По словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство. Более того, это было записано в минских договоренностях.
Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то, что записано в минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в Конституции, по меньшей мере у меня, нет,
– заверил Вадим Пристайко.
Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.
Ранее Вадим Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате:
- изменения в Конституцию невозможны;
- недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
- на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
- нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
- принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
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Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.