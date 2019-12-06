Пристайко объяснил изменения Конституции, которые возможны после нормандского формата

Команда Зеленского готова к изменениям в Конституцию после успешных переговоров в нормандском формате. Однако изменения, которые были согласованы еще предыдущим правительством в рамках минских договоренностей, возможны лишь в части децентрализации.

Глава МИД Вадим Пристайко подтвердил слова помощника президента Андрея Ермака, пишет "Европейская правда". Политик подчеркнул еще раз о красных линиях.

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Президент Зеленский не один раз – тут вопрос не в его министрах и не в его помощниках – он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем,

– сказал Пристайко.

По словам главы МИД, то, что будут внесены определенные конституционные изменения на основе децентрализации, обещало еще предыдущее правительство. Более того, это было записано в минских договоренностях.

Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то, что записано в минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в Конституции, по меньшей мере у меня, нет,

– заверил Вадим Пристайко.

Андрей Ермак заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Помощник Зеленского выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.

Ранее Вадим Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате:

изменения в Конституцию невозможны;

недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;

на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;

нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;

принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

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Что известно о встрече в нормандском формате: