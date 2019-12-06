Пристайко пояснив зміни Конституції, які можливі після нормандського формату

Команда Зеленського готова до змін в Конституції після успішних переговорів у нормандському форматі. Однак зміни, які були погоджені ще попереднім урядом у рамках мінських домовленостей, можливі лише в частині децентралізації.

Глава МЗС Вадим Пристайко підтвердив слова помічника президента Андрія Єрмака, пише "Європейська правда". Політик наголосив ще раз про червоні лінії України.

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Президент Зеленський не один раз – тут питання не в його міністрах, ні в його помічниках – він сам сказав, що є певні червоні лінії, які ми не переступаємо,

– сказав Пристайко.

За словами глави МЗС, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд. Більше того, це було записано в мінських домовленостях.

Це те, що було обіцяно, це те, що було зроблено під військовим тиском, коли на нас наступали, коли наші люди гинули. Це те що записано в мінських домовленостях, які ми виконуємо. Ніяких нових ідей, що стосуються змін до Конституції, щонайменше в мене немає,

– запевнив Вадим Пристайко.

Андрій Єрмак заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Помічник Зеленського висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

Раніше Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:

зміни до Конституції неможливі;

недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;

на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;

не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;

принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі: