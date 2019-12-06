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      Пристайко пояснив зміни Конституції, які можливі після нормандського формату

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      Пристайко пояснив можливі зміни Конституції / Getty images

      Команда Зеленського готова до змін в Конституції після успішних переговорів у нормандському форматі. Однак зміни, які були погоджені ще попереднім урядом у рамках мінських домовленостей, можливі лише в частині децентралізації.

      Глава МЗС Вадим Пристайко підтвердив слова помічника президента Андрія Єрмака, пише "Європейська правда". Політик наголосив ще раз про червоні лінії України.

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      Президент Зеленський не один раз – тут питання не в його міністрах, ні в його помічниках – він сам сказав, що є певні червоні лінії, які ми не переступаємо,
      – сказав Пристайко.

      За словами глави МЗС, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд. Більше того, це було записано в мінських домовленостях.

      Це те, що було обіцяно, це те, що було зроблено під військовим тиском, коли на нас наступали, коли наші люди гинули. Це те що записано в мінських домовленостях, які ми виконуємо. Ніяких нових ідей, що стосуються змін до Конституції, щонайменше в мене немає,
      – запевнив Вадим Пристайко.

      Андрій Єрмак заявляв, що під "змінами до Конституції" мовиться про окремі райони Донецької та Луганської області, які можуть отримати додаткові повноваження. Однак це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Помічник Зеленського висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

      Раніше Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:

      • зміни до Конституції неможливі;
      • недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
      • на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
      • не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
      • принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

      Тим часом: У Путіна наполягають на прямому діалозі Києва з бойовиками

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Новини Донецька Новини Луганська Мінські домовленості Конституція Децентралізація
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