11:55
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      22:46, 5 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      У Росії вкотре перекрутили та обурилися заявою України – про "стіну" на Донбасі

      441 Читать новость на русском
      Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко / tass.ru

      Заяви Києва про можливість "відгородитися стіною" від частини Донбасу в разі відмови Росії домовитися на майбутньому саміті "нормандської четвірки" про припинення вогню і обмін полоненими є контрпродуктивними.

      Так заяву помічника Президента України Андрія Єрмака прокоментував заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко.

      Важливо: У Зеленського готові до змін Конституції після нормандського формату

      Що насправді сказав Єрмак

      Помічник Володимира Зеленського заявив, що ключовими питаннями на зустрічі "нормандської четвірки" будуть припинення вогню та обмін полоненими. На випадок, якщо не вдасться домовитися з Росією, в України є і план Б.

      "Якщо ми не побачимо готовності з боку Росії йти до мирного процесу, будемо тоді будувати стіну, не у фігуральному плані, і жити далі. У нас є друзі, будемо брати їхній досвід і, на жаль, жити у форматі замороженого конфлікту. Але ми їдемо з вірою, бажанням домовитися", – сказав Єрмак.

      Що на це сказав Руденко

      "Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів у Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", – сказав російський дипломат, повідомляє агентство Интерфакс.

      Читайте також: Чинний закон про особливий статус Донбасу продовжать

      При цьому Руденко запевнив, що для Росії головним завданням саміту є підтвердження дотримання сторін у конфлікті – Києва, Донецька і Луганська – мінських угод. Ці угоди повинні залишатися "основою мирного врегулювання кризи на південному сході України", зазначив дипломат.

      Що відомо про майбутню зустріч у нормандському форматі

      Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що під час зустрічі президенти України та Росії можуть провести окрему особисту розмову. Проте жодних конкретних подробиць про таку можливість наразі немає.

      Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      Рятувальники досі шукають 14 людей після пожежі в Одесі: список зниклих – фото
      сьогодні
      7040
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Мінські домовленості Андрій Єрмак Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
      Ірина Полицька 234
      сьогодні , 10:02 Зеленський та інші політики привітали військових з Днем ЗСУ
      Ірина Кошанська 358
      сьогодні , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 508
      сьогодні , 08:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 3746
      сьогодні , 07:15 Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО
      Світлана Попова 1524
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук