У Росії вкотре перекрутили та обурилися заявою України – про "стіну" на Донбасі

Заяви Києва про можливість "відгородитися стіною" від частини Донбасу в разі відмови Росії домовитися на майбутньому саміті "нормандської четвірки" про припинення вогню і обмін полоненими є контрпродуктивними.

Так заяву помічника Президента України Андрія Єрмака прокоментував заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко.

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Що насправді сказав Єрмак

Помічник Володимира Зеленського заявив, що ключовими питаннями на зустрічі "нормандської четвірки" будуть припинення вогню та обмін полоненими. На випадок, якщо не вдасться домовитися з Росією, в України є і план Б.

"Якщо ми не побачимо готовності з боку Росії йти до мирного процесу, будемо тоді будувати стіну, не у фігуральному плані, і жити далі. У нас є друзі, будемо брати їхній досвід і, на жаль, жити у форматі замороженого конфлікту. Але ми їдемо з вірою, бажанням домовитися", – сказав Єрмак.

Що на це сказав Руденко

"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів у Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", – сказав російський дипломат, повідомляє агентство Интерфакс.

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При цьому Руденко запевнив, що для Росії головним завданням саміту є підтвердження дотримання сторін у конфлікті – Києва, Донецька і Луганська – мінських угод. Ці угоди повинні залишатися "основою мирного врегулювання кризи на південному сході України", зазначив дипломат.

Що відомо про майбутню зустріч у нормандському форматі

Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

Зауважимо, що під час зустрічі президенти України та Росії можуть провести окрему особисту розмову. Проте жодних конкретних подробиць про таку можливість наразі немає.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.