В России в очередной раз исказили и возмутились заявлением Украины – о "стене" на Донбассе

Заявления Киева о возможности "отгородиться стеной" от части Донбасса в случае отказа России договориться на предстоящем саммите "нормандской четверки" о прекращении огня и обмене пленными являются контрпродуктивными.

Так заявление помощника президента Украины Андрея Ермака прокомментировал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

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Что на самом деле сказал Ермак

Помощник Владимира Зеленского заявил, что ключевыми вопросами встречи "нормандской четверки" будут прекращение огня и обмен пленными. В случае, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б.

"Если мы не увидим готовности со стороны России идти к мирному процессу, будем тогда строить стену, не в фигуральном плане, и жить дальше. У нас есть друзья, будем брать их опыт и, к сожалению, жить в формате замороженного конфликта. Но мы едем с верой, желанием договориться", – сказал Ермак.

Что на это сказал Руденко

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления являются контрпродуктивными и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", – сказал российский дипломат, сообщает агентство "Интерфакс".

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При этом Руденко заверил, что для России главной задачей саммита является подтверждение соблюдения сторон в конфликте – Киева, Донецка и Луганска – минских соглашений. Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", отметил дипломат.

Что известно о предстоящей встрече в нормандском формате

Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

Заметим, что во время встречи президентов Украины и России могут провести отдельную личную беседу. Однако никаких конкретных подробностей о такой возможности пока нет.

Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.