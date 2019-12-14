У Франції уже 10 днів тривають протести: що відомо

У Франції 5 грудня розпочався загальнонаціональний страйк, який триває досі. Люди вийшли з протестами проти пенсійної реформи, яка розробляється урядом. Через масштабну акцію у транспортному колапсі зупинилася вся країна. У місті Нант поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

У Нанті 5 грудня відбулися зіткнення між поліцією і радикальним угрупуванням Black Blocs. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів. Відомо про затримання щонайменше 60 людей, пише RFI.

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6 грудня участь у страйку вже взяли понад 800 тисяч людей у 50 містах Франції, у тому числі у Парижі.

Зауважимо, що через страйк на залізницях Франції майже паралізовано увесь рух, дирекція цивільної авіації повідомила про скасування кожного 5-го рейсу у французьких аеропортах. Наприклад у Парижі 9 ліній метро залишилися повністю закритими, а також були проблеми з міськими електричками RER.

Окрім того, закриті дві третини шкіл. На роботу не вийшла частина енергетиків, авіадиспетчерів та лікарів. Акції протесту проводять поліцейські та співробітники судів.

Транспортний колапс через страйк у Франції:

За даними оператора державної залізниці SNCF, курсував лише один із чотирьох запланованих швидкісних поїздів TGV.

Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів. Кожен 5-ий рейс у французьких аеропортах скасований.

Очікується порушення у роботі автобусних маршрутів та зупинка більшої частини паризького метро.



Станція метро "Опера" у Парижі закрита через страйк/ фото Getty images

Низка французьких профспілок дали зрозуміти, що готові розширити страйк і на різдвяні свята з метою тиску на уряд.



Люди дивляться на табло з інформацією про скасовані поїзди/ фото Getty images

До речі нинішній страйк є одним з найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

Що каже Макрон

На тлі масштабної протестної мобілізації президент Еммануль Макрон заявив про свій "спокій і рішучість провести реформу" пенсійної системи. Її остаточна "загальна архітектура" буде оголошена вже наступного тижня після завершення переговорів з профспілками.

Що відомо про масштабний страйк у Франції? По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.



Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

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