Во Франции уже 10 дней продолжаются протесты: что известно

Во Франции 5 декабря началась общенациональная забастовка, которая продолжается до сих пор. Люди вышли с протестами против пенсионной реформы, которая разрабатывается правительством. Из-за масштабной акции в транспортном коллапсе остановилась вся страна. В городе Нант полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

В Нанте 5 декабря произошли столкновения между полицией и радикальной группировкой Black Blocs. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Известно о задержании по меньшей мере 60 человек, пишет RFI.

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Участие в забастовке уже приняли более 800 тысяч человек в 50 городах Франции, в том числе в Париже.

Заметим, что из-за забастовки на железных дорогах Франции почти парализовано все движение, дирекция гражданской авиации сообщила об отмене каждого 5-го рейса в французских аэропортах. Например в Париже 9 линий метро остались полностью закрытыми, а также были проблемы с городскими электричками RER.

Кроме того, закрыты две трети школ. На работу не вышла часть энергетиков, авиадиспетчеров и врачей. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

Транспортный коллапс из-за забастовки во Франции:

По данным оператора государственной железной дороги SNCF, курсировал только один из четырех запланированных скоростных поездов TGV.

Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов. Каждый 5-ый рейс во французских аэропортах отменен.

Ожидается нарушение в работе автобусных маршрутов и остановка большей части парижского метро.



Станция метро "Опера" в Париже закрыта из-за забастовки/ фото Getty images

Ряд французских профсоюзов дали понять, что готовы расширить забастовку и на рождественские праздники с целью давления на правительство.



​Люди смотрят на табло с информацией об отмененых поездах/ фото Getty images

Кстати нынешняя забастовка является одной из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

Что говорит Макрон

На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эммануль Макрон заявил о своем "спокойствии и решимости провести реформу" пенсионной системы. Ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена уже на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами.

Что известно о масштабной забастовке во Франции?По всей стране заявлено примерно 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.



Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести через парламент в начале 2020 года.

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