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      В Германии экоактивисты штурмовали угольные шахты: фото, видео

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      Протестующие заблокировали шахты в Германии / dpa

      Более 1000 протестующих прорвались через полицейские линии и заблокировали железнодорожные пути на трех крупных угольных шахтах на востоке Германии.

      Местная власть Бранденбурга отметила, что во время демонстрации на шахте Яншвальде произошла стычка между полицией и протестующими. Трое офицеров получили незначительные травмы. Об этом сообщает DW.

      К теме: Экоактивист в знак протеста залез на самолет в Лондоне: Фото и видео

      Активисты заблокировали пути поездов, пытаясь нарушить поступление угля в электростанции.

      Мы находимся в критическом моменте – окно возможностей остановить климатический кризис скоро закрывается,
      – заявил один из активистов Джонни Паркс.

      Смотрите видео протестов в Германии:

      Митингующие раскритиковали план действий правительства Германии по климату, заявив, что планы прекращения добычи угля до 2038 года не являются адекватными для решения текущего кризиса.

      Полиция неоднократно предупреждала, что вход в шахты является чрезвычайно опасным.

       

      Протесты экоактивистов в Германии/ фото dpa

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Угольная промышленность Экология
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