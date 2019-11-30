В Германии экоактивисты штурмовали угольные шахты: фото, видео

Более 1000 протестующих прорвались через полицейские линии и заблокировали железнодорожные пути на трех крупных угольных шахтах на востоке Германии.

Местная власть Бранденбурга отметила, что во время демонстрации на шахте Яншвальде произошла стычка между полицией и протестующими. Трое офицеров получили незначительные травмы. Об этом сообщает DW.

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Активисты заблокировали пути поездов, пытаясь нарушить поступление угля в электростанции.

Мы находимся в критическом моменте – окно возможностей остановить климатический кризис скоро закрывается,

– заявил один из активистов Джонни Паркс.

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Митингующие раскритиковали план действий правительства Германии по климату, заявив, что планы прекращения добычи угля до 2038 года не являются адекватными для решения текущего кризиса.

Полиция неоднократно предупреждала, что вход в шахты является чрезвычайно опасным.

Протесты экоактивистов в Германии/ фото dpa