Экоактивист в знак протеста залез на самолет в Лондоне: фото и видео

Борьба экоактивистов против климатического кризиса на планете набирает все большие обороты. Так, в столице Великобритании двое мужчин атаковали аэропорт "Лондон-сити", выражая свой протест.

Один из них "оседлал" самолет, другой – блокировал вход в аэропорт. Первый – велосипедист-паралимпиец Джеймс Браун. Он, зацепившись за фюзеляж самолета, должен был следовать до Амстердама, даже умудрился вести интернет-трансляцию своей акции. Об этом информирует BBC.

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Во время трансляции мужчина говорил, что боится высоты, замерз и желает, чтобы его поскорее сняли с крыши самолета. Он также объяснял свой поступок.

Они объявляют климатическую тревогу, а потом ничего не делают. Больше того – они двигаются вообще в противоположном направлении,

– рассказал о действиях мировых лидеров Браун.

Экоактивист вылез на самолет в знак протеста: видео

Люди в аэропорту фотографировали и снимали на видео инцидент. Не обошлось без шуток.

Не уверен, что он нашел правильное место в самолете. А сейчас, кажется, он думает, что оплатил билет в бизнес-классе,

– пошутил в твиттере пользователь Джонатан Мю.

Not sure he’s in the right seat number #londoncityairport pic.twitter.com/jpUIbBM0tu — Jonathan Mew (@jonmew) October 10, 2019

Update. He now thinks he has a fully reclined business class ticket. Still not sure it will be comfortable. pic.twitter.com/tmzW9z0AFj — Jonathan Mew (@jonmew) October 10, 2019

Брауна сняли с самолета пожарные, которых вызвали на место событий. В то же время, товарищ Брауна в том же самолете проводил перед другими пассажирами климатическую лекцию и отказывался сесть на свое место. Таким образом он задержал вылет еще на дополнительные 30 минут.

Ex Met Detective John Curran attested at @ExtinctionR protest at City Airport. He had glued himself to the pavement. 49 arrests there in total. #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/qzVOCqHGUG — Catrin Nye (@CatrinNye) October 10, 2019

Третий активист, к слову, – экс-детектив полиции Лондона, Джон Керран заблокировал центральный вход в аэропорт. Он сел в центре прохода и не давал людям пройти. Вскоре его задержали правоохранители. Это уже третье задержание Керрана за неделю.

Почему экоактивисты атаковали аэропорт в Лондоне?

События происходят на фоне масштабных акций Extinction Rebellion. Они проходят по всему миру уже неделю. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями активистов.

Какие требования выдвигают протестующие: