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      Экоактивист в знак протеста залез на самолет в Лондоне: фото и видео

      9 Читати новину українською
      В Лондоне мужчина "оседлал" самолет
      В Лондоне мужчина "оседлал" самолет / Фото из соцсетей

      Борьба экоактивистов против климатического кризиса на планете набирает все большие обороты. Так, в столице Великобритании двое мужчин атаковали аэропорт "Лондон-сити", выражая свой протест.

      Один из них "оседлал" самолет, другой – блокировал вход в аэропорт. Первый – велосипедист-паралимпиец Джеймс Браун. Он, зацепившись за фюзеляж самолета, должен был следовать до Амстердама, даже умудрился вести интернет-трансляцию своей акции. Об этом информирует BBC.

      Читайте также: Транспортный коллапс в Лондоне: почему улицы заполонили экоактивисты

      Во время трансляции мужчина говорил, что боится высоты, замерз и желает, чтобы его поскорее сняли с крыши самолета. Он также объяснял свой поступок.

      Они объявляют климатическую тревогу, а потом ничего не делают. Больше того – они двигаются вообще в противоположном направлении,
      – рассказал о действиях мировых лидеров Браун.

      Экоактивист вылез на самолет в знак протеста: видео

      Люди в аэропорту фотографировали и снимали на видео инцидент. Не обошлось без шуток.

      Не уверен, что он нашел правильное место в самолете. А сейчас, кажется, он думает, что оплатил билет в бизнес-классе,
      – пошутил в твиттере пользователь Джонатан Мю.

      Брауна сняли с самолета пожарные, которых вызвали на место событий. В то же время, товарищ Брауна в том же самолете проводил перед другими пассажирами климатическую лекцию и отказывался сесть на свое место. Таким образом он задержал вылет еще на дополнительные 30 минут.

      Третий активист, к слову, – экс-детектив полиции Лондона, Джон Керран заблокировал центральный вход в аэропорт. Он сел в центре прохода и не давал людям пройти. Вскоре его задержали правоохранители. Это уже третье задержание Керрана за неделю.

      Почему экоактивисты атаковали аэропорт в Лондоне?

      События происходят на фоне масштабных акций Extinction Rebellion. Они проходят по всему миру уже неделю. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями активистов.

      Какие требования выдвигают протестующие:

      • Власть должна сказать правду о климатической ситуации и объявить чрезвычайное положение, разрабатывая решения вместе с другими гражданскими институтами в срочном порядке;
      • Мировые лидеры должны начать действовать сейчас, чтобы предотвратить потери биоразнообразия и уменьшить эмиссию газов до нуля к 2025 году;
      • Лидеры должны создать Гражданские сборы по климату и экологической юстиции и впоследствии ориентироваться на принятые ими решения.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Экология Великобритания авиация
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