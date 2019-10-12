Экоактивист в знак протеста залез на самолет в Лондоне: фото и видео
Борьба экоактивистов против климатического кризиса на планете набирает все большие обороты. Так, в столице Великобритании двое мужчин атаковали аэропорт "Лондон-сити", выражая свой протест.
Один из них "оседлал" самолет, другой – блокировал вход в аэропорт. Первый – велосипедист-паралимпиец Джеймс Браун. Он, зацепившись за фюзеляж самолета, должен был следовать до Амстердама, даже умудрился вести интернет-трансляцию своей акции. Об этом информирует BBC.
Читайте также: Транспортный коллапс в Лондоне: почему улицы заполонили экоактивисты
Во время трансляции мужчина говорил, что боится высоты, замерз и желает, чтобы его поскорее сняли с крыши самолета. Он также объяснял свой поступок.
Они объявляют климатическую тревогу, а потом ничего не делают. Больше того – они двигаются вообще в противоположном направлении,
– рассказал о действиях мировых лидеров Браун.
Экоактивист вылез на самолет в знак протеста: видео
Люди в аэропорту фотографировали и снимали на видео инцидент. Не обошлось без шуток.
Не уверен, что он нашел правильное место в самолете. А сейчас, кажется, он думает, что оплатил билет в бизнес-классе,
– пошутил в твиттере пользователь Джонатан Мю.
Брауна сняли с самолета пожарные, которых вызвали на место событий. В то же время, товарищ Брауна в том же самолете проводил перед другими пассажирами климатическую лекцию и отказывался сесть на свое место. Таким образом он задержал вылет еще на дополнительные 30 минут.
Третий активист, к слову, – экс-детектив полиции Лондона, Джон Керран заблокировал центральный вход в аэропорт. Он сел в центре прохода и не давал людям пройти. Вскоре его задержали правоохранители. Это уже третье задержание Керрана за неделю.
Почему экоактивисты атаковали аэропорт в Лондоне?
События происходят на фоне масштабных акций Extinction Rebellion. Они проходят по всему миру уже неделю. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями активистов.
Какие требования выдвигают протестующие:
- Власть должна сказать правду о климатической ситуации и объявить чрезвычайное положение, разрабатывая решения вместе с другими гражданскими институтами в срочном порядке;
- Мировые лидеры должны начать действовать сейчас, чтобы предотвратить потери биоразнообразия и уменьшить эмиссию газов до нуля к 2025 году;
- Лидеры должны создать Гражданские сборы по климату и экологической юстиции и впоследствии ориентироваться на принятые ими решения.
Выбор редакции
-
Брат Анатолия Чубайса со словами "Слава Украине!" покинул прямой эфир российского радио: видеосегодня , 00:46
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 7 выпуск: кулинарная дуэль, которая раскрыла возможного финалиста проектасегодня , 00:05
-
Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского11 октября , 23:42