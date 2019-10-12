Екоактивіст у знак протесту заліз на літак у Лондоні: фото і відео

Боротьба екоактивістів проти кліматичної кризи на планеті набирає все більших обертів. Так, у столиці Великої Британії двоє чоловіків атакували аеропорт "Лондон-сіті", висловлюючи свій протест.

Один із них "осідлав" літака, інший – блокував вхід в аеропорт. Перший – велосипедист-паралімпієць Джеймс Браун. Він, зачепившись за фюзеляж літака, що мав прямувати до Амстердама, навіть умудрився вести інтернет-трансляцію своєї акції. Про це інформує BBC.

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Під час трансляції чоловік казав, що боїться висоти, змерз та бажає, аби його якомога швидше зняли з даху літака. Він також пояснював свій вчинок.

Вони оголошують кліматичну тривогу, а потім нічого з тим не роблять. Ба, більше – вони рухаються взагалі у протилежному напрямку,

– розповів про дії світових лідерів Браун.

Екоактивіст виліз на літак у знак протесту: відео

Люди в аеропорту фотографували та знімали на відео інцидент. Не обійшлося без жартів.

Не впевнений, що він знайшов правильне місце в літаку. А зараз, здається, він думає, що оплатив квиток у бізнес-класі,

– пожартував у твіттері користувач Джонатан Мю.

Not sure he’s in the right seat number #londoncityairport pic.twitter.com/jpUIbBM0tu — Jonathan Mew (@jonmew) October 10, 2019

Update. He now thinks he has a fully reclined business class ticket. Still not sure it will be comfortable. pic.twitter.com/tmzW9z0AFj — Jonathan Mew (@jonmew) October 10, 2019

Брауна врешті зняли з літака пожежники, яких викликали на місце подій. Водночас, товариш Брауна в тому ж таки літаку проводив перед іншими пасажирами кліматичну лекцію та відмовлявся сісти на своє місце. Таким чином він затримав виліт ще на додаткових 30 хвилин.

Ex Met Detective John Curran attested at @ExtinctionR protest at City Airport. He had glued himself to the pavement. 49 arrests there in total. #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/qzVOCqHGUG — Catrin Nye (@CatrinNye) October 10, 2019

Третій активіст, до слова, – ексдетектив поліції Лондона, Джон Керран заблокував центральний вхід до аеропорту. Він сів у центрі проходу та не давав людям пройти. Невдовзі його затримали правоохоронці. Це вже третє затримання Керрана за тиждень.

Чому екоактивісти атакували аеропорт у Лондоні?

Подій відбуваються на тлі масштабних акцій Extinction Rebellion. Вони відбуваються по всьому світу вже тиждень. Протести супроводжуються масовими затриманнями активістів.

Які вимоги висувають протестувальники: