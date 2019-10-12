Екоактивіст у знак протесту заліз на літак у Лондоні: фото і відео
Боротьба екоактивістів проти кліматичної кризи на планеті набирає все більших обертів. Так, у столиці Великої Британії двоє чоловіків атакували аеропорт "Лондон-сіті", висловлюючи свій протест.
Один із них "осідлав" літака, інший – блокував вхід в аеропорт. Перший – велосипедист-паралімпієць Джеймс Браун. Він, зачепившись за фюзеляж літака, що мав прямувати до Амстердама, навіть умудрився вести інтернет-трансляцію своєї акції. Про це інформує BBC.
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Під час трансляції чоловік казав, що боїться висоти, змерз та бажає, аби його якомога швидше зняли з даху літака. Він також пояснював свій вчинок.
Вони оголошують кліматичну тривогу, а потім нічого з тим не роблять. Ба, більше – вони рухаються взагалі у протилежному напрямку,
– розповів про дії світових лідерів Браун.
Екоактивіст виліз на літак у знак протесту: відео
Люди в аеропорту фотографували та знімали на відео інцидент. Не обійшлося без жартів.
Не впевнений, що він знайшов правильне місце в літаку. А зараз, здається, він думає, що оплатив квиток у бізнес-класі,
– пожартував у твіттері користувач Джонатан Мю.
Брауна врешті зняли з літака пожежники, яких викликали на місце подій. Водночас, товариш Брауна в тому ж таки літаку проводив перед іншими пасажирами кліматичну лекцію та відмовлявся сісти на своє місце. Таким чином він затримав виліт ще на додаткових 30 хвилин.
Третій активіст, до слова, – ексдетектив поліції Лондона, Джон Керран заблокував центральний вхід до аеропорту. Він сів у центрі проходу та не давав людям пройти. Невдовзі його затримали правоохоронці. Це вже третє затримання Керрана за тиждень.
Чому екоактивісти атакували аеропорт у Лондоні?
Подій відбуваються на тлі масштабних акцій Extinction Rebellion. Вони відбуваються по всьому світу вже тиждень. Протести супроводжуються масовими затриманнями активістів.
Які вимоги висувають протестувальники:
- Влада має сказати правду про кліматичну ситуацію та оголосити надзвичайний стан, розробляючи рішення разом з іншими громадянськими інститутами в терміновому порядку;
- Світові лідери мають почати діяти зараз, щоб запобігти втратам біорізноманіття та зменшити емісію газів до нуля до 2025 року;
- Лідери мають створити Громадянські збори з клімату та екологічної юстиції і згодом орієнтуватися на прийняті ним рішення.
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