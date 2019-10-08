Транспортний колапс у Лондоні: чому вулиці заполонили екоактивісти
Транспортний колапс у Лондоні. Там зупинився рух на вулицях, площах та навіть мостах. Екоактивісти перекрили Трафальгарську площу та Вестмінстерський міст. Все для того, щоб привернути увагу громадськості до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище.
Одну з головних транспортних артерій Лондона заблокували екоактивісти. Окрім дороги, люди забарикадували ще й Вестмінстерський міст, Трафальгарську площу та низку важливих вулиць. Місто стало у заторах.
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"Дотримуйтесь своєї думки, але не перешкоджайте життєдіяльності міста. Автобуси, швидкі просто не можуть перетнути Вестмінстерський міст", – заявив житель Лондона
А ось активісти певні, що саме такими акціями вдасться привернути увагу як жителів, так і влади до проблеми зміни клімату.
Створюючи такі незручності, ми привертаємо увагу громадськості, щоб вони задумали про прийдешні зміни клімату,
– повідомив учасник акції.
Врятувати Лондон від транспортного колапсу, на вулиці вийшли поліцейські. Почались арешти, тому принаймні півсотні людей відвезли до відділків.
Втім арештувати активістів не так просто, адже вони буквально прикували себе до автівок. Ті ж кого поліція не чіпала, то на Трафальгарській площі встановили катафалк з труною, на якій написали "наше майбутнє".
"Якщо клімат зміниться, як це пророкують науковці, ми не перейматимемось за нашу роботу, а думатимемо про виживання", – розповіла учасниця акції.
Такими акціями протестувальники хочуть привернути увагу до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище та скоротила викиди вуглекислого газу.