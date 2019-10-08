07:09
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Транспортний колапс у Лондоні: чому вулиці заполонили екоактивісти

      86 Читать новость на русском

      Транспортний колапс у Лондоні. Там зупинився рух на вулицях, площах та навіть мостах. Екоактивісти перекрили Трафальгарську площу та Вестмінстерський міст. Все для того, щоб привернути увагу громадськості до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище.

      Одну з головних транспортних артерій Лондона заблокували екоактивісти. Окрім дороги, люди забарикадували ще й Вестмінстерський міст, Трафальгарську площу та низку важливих вулиць. Місто стало у заторах.

      Читайте також: ООН запустила кампанію для боротьби з харчовими відходами: як долучитися

      "Дотримуйтесь своєї думки, але не перешкоджайте життєдіяльності міста. Автобуси, швидкі просто не можуть перетнути Вестмінстерський міст", – заявив житель Лондона

      А ось активісти певні, що саме такими акціями вдасться привернути увагу як жителів, так і влади до проблеми зміни клімату.

      Створюючи такі незручності, ми привертаємо увагу громадськості, щоб вони задумали про прийдешні зміни клімату,
      – повідомив учасник акції.

      Врятувати Лондон від транспортного колапсу, на вулиці вийшли поліцейські. Почались арешти, тому принаймні півсотні людей відвезли до відділків.

      Втім арештувати активістів не так просто, адже вони буквально прикували себе до автівок. Ті ж кого поліція не чіпала, то на Трафальгарській площі встановили катафалк з труною, на якій написали "наше майбутнє".

      "Якщо клімат зміниться, як це пророкують науковці, ми не перейматимемось за нашу роботу, а думатимемо про виживання", – розповіла учасниця акції.

      Такими акціями протестувальники хочуть привернути увагу до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище та скоротила викиди вуглекислого газу.

      blog_ava
      Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      455
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Велика Британія Екологія Протести Лондон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      сьогодні , 06:53 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 3133
      Як утеплити житло на зиму: поради з модернізації будинків
      сьогодні , 06:20 Як утеплити житло на зиму: поради з модернізації будинків
      Яніна Ткачук 1 10286
      Головні новини 7 жовтня: Пашинський за ґратами і зрив розведення військ на Донбасі
      7 жовтня , 22:19 Головні новини 7 жовтня: Пашинський за ґратами і зрив розведення військ на Донбасі
      Емал Набі 2280
      Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      7 жовтня , 22:00 Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 769
      Сакральні жертви Путіна: кого і чому вбивають у Росії
      7 жовтня , 21:30 Сакральні жертви Путіна: кого і чому вбивають у Росії
      Світлана Попова 729
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук