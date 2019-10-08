Транспортний колапс у Лондоні: чому вулиці заполонили екоактивісти

Транспортний колапс у Лондоні. Там зупинився рух на вулицях, площах та навіть мостах. Екоактивісти перекрили Трафальгарську площу та Вестмінстерський міст. Все для того, щоб привернути увагу громадськості до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище.

Одну з головних транспортних артерій Лондона заблокували екоактивісти. Окрім дороги, люди забарикадували ще й Вестмінстерський міст, Трафальгарську площу та низку важливих вулиць. Місто стало у заторах.

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"Дотримуйтесь своєї думки, але не перешкоджайте життєдіяльності міста. Автобуси, швидкі просто не можуть перетнути Вестмінстерський міст", – заявив житель Лондона

А ось активісти певні, що саме такими акціями вдасться привернути увагу як жителів, так і влади до проблеми зміни клімату.

Створюючи такі незручності, ми привертаємо увагу громадськості, щоб вони задумали про прийдешні зміни клімату,

– повідомив учасник акції.

Врятувати Лондон від транспортного колапсу, на вулиці вийшли поліцейські. Почались арешти, тому принаймні півсотні людей відвезли до відділків.

These #ExtinctionRebellion activists being arrested are heroes.



History will judge them kindly, & favourably, for their stand in trying to save our planet.



An inconvenience today- in order to make people pay attention- will give us all more tomorrows.pic.twitter.com/vsvvjfMlbv — James Foster (@JamesEFoster) October 7, 2019

Втім арештувати активістів не так просто, адже вони буквально прикували себе до автівок. Ті ж кого поліція не чіпала, то на Трафальгарській площі встановили катафалк з труною, на якій написали "наше майбутнє".

#ExtinctionRebellion on the north quays approaching O’Connell Bridge today at lunchtime. Their global movement is keeping climate change front and centre in political spheres across the world. More power to them. We need climate action now. pic.twitter.com/kyzbybKnHz — Kevin Baker (@__kbaker__) October 7, 2019

"Якщо клімат зміниться, як це пророкують науковці, ми не перейматимемось за нашу роботу, а думатимемо про виживання", – розповіла учасниця акції.

Такими акціями протестувальники хочуть привернути увагу до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище та скоротила викиди вуглекислого газу.