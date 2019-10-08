Транспортный коллапс в Лондоне: почему улицы заполонили экоактивисты
Транспортный коллапс в Лондоне. Там остановилось движение на улицах, площадях и даже мостах. Экоактивисты перекрыли Трафальгарскую площадь и Вестминстерский мост. Все для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Они требуют, чтобы власть объявила чрезвычайное климатическое положение.
Одну из главных транспортных артерий Лондона заблокировали экоактивисты. Кроме дороги, люди забаррикадировали еще и Вестминстерский мост, Трафальгарскую площадь и ряд важных улиц. Город стал в пробках.
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"Придерживайтесь своего мнения, но не препятствуйте жизнедеятельности города. Автобусы, скорые просто не могут пересечь Вестминстерский мост", – заявил житель Лондона
А вот активисты уверены, что именно такими акциями удастся привлечь внимание как жителей, так и властей к проблеме изменения климата.
Создавая такие неудобства, мы привлекаем внимание общественности, чтобы они задумались о грядущих изменениях климата,
– сообщил участник акции.
Спасти Лондон от транспортного коллапса, на улицы вышли полицейские. Начались аресты, поэтому по крайней мере полсотни человек отвезли в отделения.
Впрочем арестовать активистов не так просто, ведь они буквально приковали себя к машине. Те же, кого полиция не трогала, на Трафальгарской площади установили катафалк с гробом, на котором написали "наше будущее".
"Если климат изменится, как это предсказывают ученые, мы не будем переживать за нашу работу, а будем думать о выживании", – рассказала участница акции.
Такими акциями протестующие хотят привлечь внимание к проблеме изменения климата. Они требуют, чтобы власти объявили чрезвычайное климатическое положение и сократили выбросы углекислого газа.