Транспортный коллапс в Лондоне: почему улицы заполонили экоактивисты

Транспортный коллапс в Лондоне. Там остановилось движение на улицах, площадях и даже мостах. Экоактивисты перекрыли Трафальгарскую площадь и Вестминстерский мост. Все для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Они требуют, чтобы власть объявила чрезвычайное климатическое положение.

Одну из главных транспортных артерий Лондона заблокировали экоактивисты. Кроме дороги, люди забаррикадировали еще и Вестминстерский мост, Трафальгарскую площадь и ряд важных улиц. Город стал в пробках.

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"Придерживайтесь своего мнения, но не препятствуйте жизнедеятельности города. Автобусы, скорые просто не могут пересечь Вестминстерский мост", – заявил житель Лондона

А вот активисты уверены, что именно такими акциями удастся привлечь внимание как жителей, так и властей к проблеме изменения климата.

Создавая такие неудобства, мы привлекаем внимание общественности, чтобы они задумались о грядущих изменениях климата,

– сообщил участник акции.

Спасти Лондон от транспортного коллапса, на улицы вышли полицейские. Начались аресты, поэтому по крайней мере полсотни человек отвезли в отделения.

These #ExtinctionRebellion activists being arrested are heroes.



History will judge them kindly, & favourably, for their stand in trying to save our planet.



An inconvenience today- in order to make people pay attention- will give us all more tomorrows.pic.twitter.com/vsvvjfMlbv — James Foster (@JamesEFoster) October 7, 2019

Впрочем арестовать активистов не так просто, ведь они буквально приковали себя к машине. Те же, кого полиция не трогала, на Трафальгарской площади установили катафалк с гробом, на котором написали "наше будущее".

#ExtinctionRebellion on the north quays approaching O’Connell Bridge today at lunchtime. Their global movement is keeping climate change front and centre in political spheres across the world. More power to them. We need climate action now. pic.twitter.com/kyzbybKnHz — Kevin Baker (@__kbaker__) October 7, 2019

"Если климат изменится, как это предсказывают ученые, мы не будем переживать за нашу работу, а будем думать о выживании", – рассказала участница акции.

Такими акциями протестующие хотят привлечь внимание к проблеме изменения климата. Они требуют, чтобы власти объявили чрезвычайное климатическое положение и сократили выбросы углекислого газа.