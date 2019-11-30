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      У Німеччині екоактивісти штурмували вугільні шахти: фото, відео

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      Протестувальники заблокували шахти у Німеччині / dpa

      Понад 1000 протестувальників прорвались через поліцейські лінії і заблокували залізничні колії на трьох великих вугільних шахтах на сході Німеччини.

      Місцева влада Бранденбургу зазначила, що під час демонстрації на шахті Яншвальде сталася сутичка між поліцією та протестуючими. Троє офіцерів отримали незначні травми. Про це повідомляє DW.

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      Активісти заблокували колії поїздів, намагаючись порушити надходження вугілля до електростанцій.

      Ми перебуваємо в критичному моменті ​– вікно можливостей зупинити кліматичну кризу скоро закривається,
      – заявив один з активістів Джонні Паркс.

      Дивіться відео протестів у Німеччині:

      Мітингувальники розкритикували план дій уряду Німеччини щодо клімату, заявивши, що плани припинення видобутку вугілля до 2038 року не є адекватними для вирішення поточної кризи.

      Поліція неодноразово попереджала, що вхід у шахти є надзвичайно небезпечним.

       

      Протести екоактивістів у Німеччині / фото dpa

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Вугільна промисловість Протести
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