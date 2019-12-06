Нормандский саммит в Париже: последние ожидания Украины и России

В Кремле и в Украине поделились ожиданиями от встречи в нормандском формате, что запланирована на 9 декабря в Париже. Так, украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить идею создания на оккупированных территориях "муниципальной стражи". Зато хозяин Кремля Владимир Путин планирует не допустить попытки любого размывания минских договоренностей.

Какой еще вопрос хочет обсудить Украина в нормандском формате

Как рассказал пострадавший во время первого нападения "Беркута" на Донбасс Евгений Сердюк по результатам встречи с Зеленским, украинский гарант намерен предложить во время нормандской встречи идею создания на оккупированных территориях "муниципальной стражи". В состав этой стражи войдут в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и оккупационного режима, пишет "Эспрессо".

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Зеленский отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. В то же время, по замыслу украинского президента, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал", то есть не участвовал в боевых действиях.

Также Зеленский заверил, что не собирается идти на уступки Путину во время встречи в Париже.

Лучше приедет с саммита ни с чем, чем уступит интересам Украины,

– добавил украинский гарант.

Что говорят о грядущей нормандской встрече в Кремле

Как отметил представитель российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами, информацию об идее Зеленского насчет "муниципальной стражи" он узнал из СМИ, поэтому комментировать сейчас ее не может.

Что касается других вопросов, то в Кремле ожидают, что нормандский саммит будет способствовать урегулированию ситуации на украинском юго-востоке и подтвердит безальтернативность "Минская – 2".

Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки любого размывания минских договоренностей,

– отметил Песков.

Также, по его словам, Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран "нормандской четверки". Говорится о важных двусторонних встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Еще Песков выразил уверенность, что Парижу удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита, несмотря на акции протеста в городе.

К слову, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, Кремль надеется, что Украина согласится на прямые переговоры с боевиками на Донбассе.

Что известно о встрече в "нормандском формате"