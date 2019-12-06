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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Встреча "нормандской четверки" в Париже: чего от нее ожидают США

      13 Читати новину українською
      Пристайко встретился с представителем Госдепа США / Пресс-служба МИД

      Уже 9 декабря в Париже состоится встреча в нормандском формате между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Между тем в Соединенных Штатах Америки будут прицельно следить за ее ходом.

      В частности, в Госдепе США надеются, что результаты нормандского саммита смогут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом во время встречи с главой украинского МИД Вадимом Пристайко на полях 26-го Министерского заседания ОБСЕ рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

      Важно: Пристайко объяснил изменения Конституции, которые возможны после нормандского формата

      Он также поздравил разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом.

      розведення сил на Донбасі
      Как происходило разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      Рикер подчеркнул важность реформ, которые внедряют сейчас в Украине и необходимость сохранения высокого темпа их реализации.

      США и впредь будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества,
      – добавили в Госдепе США.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины Новости США Нормандский формат Нормандская встреча 2019
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