Встреча "нормандской четверки" в Париже: чего от нее ожидают США
Уже 9 декабря в Париже состоится встреча в нормандском формате между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Между тем в Соединенных Штатах Америки будут прицельно следить за ее ходом.
В частности, в Госдепе США надеются, что результаты нормандского саммита смогут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом во время встречи с главой украинского МИД Вадимом Пристайко на полях 26-го Министерского заседания ОБСЕ рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.
Важно: Пристайко объяснил изменения Конституции, которые возможны после нормандского формата
Он также поздравил разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом.
Как происходило разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала
Рикер подчеркнул важность реформ, которые внедряют сейчас в Украине и необходимость сохранения высокого темпа их реализации.
США и впредь будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества,
– добавили в Госдепе США.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.