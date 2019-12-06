Встреча "нормандской четверки" в Париже: чего от нее ожидают США

Уже 9 декабря в Париже состоится встреча в нормандском формате между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Между тем в Соединенных Штатах Америки будут прицельно следить за ее ходом.

В частности, в Госдепе США надеются, что результаты нормандского саммита смогут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом во время встречи с главой украинского МИД Вадимом Пристайко на полях 26-го Министерского заседания ОБСЕ рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Важно: Пристайко объяснил изменения Конституции, которые возможны после нормандского формата

Он также поздравил разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом.



Как происходило разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

Рикер подчеркнул важность реформ, которые внедряют сейчас в Украине и необходимость сохранения высокого темпа их реализации.

США и впредь будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества,

– добавили в Госдепе США.

Что известно о встрече в нормандском формате: