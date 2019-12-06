Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США

Вже 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі між лідерами України, Росії, Франції та Німеччини. Тим часом у Сполучених Штатах Америки прицільно слідкуватимуть за її перебігом.

Зокрема, у Держдепі США сподіваються, що результати нормандського саміту зможуть наблизити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Про це під час зустрічі з главою українського МЗС Вадимом Пристайком на полях 26-го Міністерського засідання ОБСЄ розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

Важливо: Пристайко пояснив зміни Конституції, які можливі після нормандського формату

Він також привітав розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому.



Як відбувалось розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

Рікер наголосив на важливості реформ, які впроваджують зараз в Україні і на необхідності збереження високого темпу їх реалізації.

США і надалі надаватимуть Україні допомогу в усіх сферах співробітництва,

– додали у Держдепі США.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: