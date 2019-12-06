Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США
Вже 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі між лідерами України, Росії, Франції та Німеччини. Тим часом у Сполучених Штатах Америки прицільно слідкуватимуть за її перебігом.
Зокрема, у Держдепі США сподіваються, що результати нормандського саміту зможуть наблизити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Про це під час зустрічі з главою українського МЗС Вадимом Пристайком на полях 26-го Міністерського засідання ОБСЄ розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
Важливо: Пристайко пояснив зміни Конституції, які можливі після нормандського формату
Він також привітав розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому.
Як відбувалось розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
Рікер наголосив на важливості реформ, які впроваджують зараз в Україні і на необхідності збереження високого темпу їх реалізації.
США і надалі надаватимуть Україні допомогу в усіх сферах співробітництва,
– додали у Держдепі США.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.