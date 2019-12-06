11:54
6 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 5 грудня
      Вєсті.UA
      22:46, 5 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США

      364 Читать новость на русском
      Пристайко зустрівся з представником Держдепу США / пресслужба МЗС

      Вже 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі між лідерами України, Росії, Франції та Німеччини. Тим часом у Сполучених Штатах Америки прицільно слідкуватимуть за її перебігом.

      Зокрема, у Держдепі США сподіваються, що результати нормандського саміту зможуть наблизити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Про це під час зустрічі з главою українського МЗС Вадимом Пристайком на полях 26-го Міністерського засідання ОБСЄ розповів виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

      Важливо: Пристайко пояснив зміни Конституції, які можливі після нормандського формату

      Він також привітав розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому.

      розведення сил на Донбасі
      Як відбувалось розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Рікер наголосив на важливості реформ, які впроваджують зараз в Україні і на необхідності збереження високого темпу їх реалізації.

      США і надалі надаватимуть Україні допомогу в усіх сферах співробітництва,
      – додали у Держдепі США.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Як відрізнити бронхіт від пневмонії: симптоми та лікування
      сьогодні
      11771
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Новини США МЗС України Вадим Пристайко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
      Ірина Полицька 233
      сьогодні , 10:02 Зеленський та інші політики привітали військових з Днем ЗСУ
      Ірина Кошанська 358
      сьогодні , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 507
      сьогодні , 08:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 3746
      сьогодні , 07:15 Інвестиція у безпеку? Навіщо Рада ухвалила нову постанову щодо курсу України до НАТО
      Світлана Попова 1523
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук