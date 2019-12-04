В ОПЗЖ заявили про обшуки в офісі Медведчука

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ренат Кузьмін заявив, що в офіс лідер партії Віктора Медведчука у Києві навідалися силовики, імовірно СБУ. Самого депутата у будівлю не впустили.

Про це сам парламентар заявив в ефірі телеканалу "112-Україна".

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Мене в офіс не впустили. Двері відкрили озброєні люди з написом на грудях "СБУ". Судячи з усього, Служба безпеки проводить в офісі якісь слідчі дії. Враховуючи, що у цій будівлі є офіси народних депутатів, то обшуки у них є злочином,

– заявив Ренат Кузьмін.

Він переконаний, що обшуки є "помстою СБУ" за звернення депутатів "Опоплатформи" до Державного бюро розслідувань про відкриття кримінальної справи проти співробітників СБУ через "незаконне стеження за депутатами від партії".

"Схоже, нова українська влада застосовує старі заїжджені методи попередників. Службу безпеки використовують у політичних цілях, далеких від кримінального судочинства", – заявив депутат.

У Службі безпеки України в коментарі "РБК-Україна" підтвердили факт, що співробітники СБУ навідалися в офіс Віктора Медведчука, але заперечили, що там проводяться обшуки.

"Там проводяться не обшуки, а інші слідчі дії", – розповіла прессекретар СБУ Олена Гітлянська, не уточнивши, у межах якої кримінальної справи тривають слідчі дії.

Що відомо про Віктора Медведчука?

Віктор Медведчук – український бізнесмен, народний депутат та лідер "Опозиційної платформи – За життя". В українському політикумі відомий як кум російського президента Путіна.

Відомий своїми русофільськими поглядами. Є прихильником ідеї федералізації України, у якій Крим їй "не належить".

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