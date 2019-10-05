Охоронці Медведчука стали помічниками нардепів від "Опоплатформи"

Народні депутати від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли на посади своїх помічників працівників "Детективної охоронної компанії "Шторм". Ця компанія раніше охороняла Медведчука і перешкоджала роботі журналістів.

Народний обранець Чорний вперше пройшов до Верховної Ради. До цього він був співзасновником і раніше сам очолював охоронну компанію "Шторм", повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відомо про помічника Медведчука?

Серед помічників Медведчука є інший співзасновник "Шторму" Андрій Мартинов. Сам Медведчук заявив журналістам, що "нічого поганого у цьому не бачить". Сказав, що обирав помічника за критеріями "допомоги виконання функцій народного депутата", проте не уточнив – яких саме.

Що відомо про помічників Чорного?

Ще один співзасновник "Шторму" Іван Бойченко став помічником нардепа Чорного. Сам нардеп сказав, що його помічник зараз є керівником "Шторму", а ще він – полковник міліції та очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю.

Ще одним помічником Чорного є працівник "Шторму" Олег Вознюк. Про те, що Вознюк працює в охоронній компанії, сказано в декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк. У 2017 році Вознюк на роботі у "Штормі" заробив майже 13,5 тисячі гривень гонорарів та інших виплат, а в 2018 році – 3,5 тисячі.

Сам Чорний розповів, що серед його помічників є близько 5 працівників "Шторму", які колись працювали в МВС та СБУ.

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Додамо, що детективна охоронна компанія "Шторм" (раніше "Сварог") має 4 засновників: Віктора Чорного, Івана Бойченка, Костянтина Іванова та Андрія Мартинова.

Що відомо про скандали між компанією "Шторм" та журналістами? Восени 2017 року працівники компанії "Шторм" напали на знімальну групу програми "Схеми". Телевізійники намагалася зняти на відео прямі перельоти Медведчука до Росії.



А навесні 2019 року "Шторм" 4 години утримував у лісі журналістів програми "Наші гроші". Усе тому, що медійники спробували зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.



А ще журналісти проекту "Bihus.info" зясували, що саме представники "Шторму" перекрили доступ річки Дніпро в Києві, облаштували базу на Трухановому острові.

Дивіться відео про Віктора Медведчука: