14:37
5 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 4 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, 4 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Охоронці Медведчука стали помічниками нардепів від "Опоплатформи"

      269 Читать новость на русском
      Нардепи Чорний і Медведчук взяли собі в помічники охоронців "Шторму"
      Нардепи Чорний і Медведчук взяли собі в помічники охоронців "Шторму" / radiosvoboda.org

      Народні депутати від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли на посади своїх помічників працівників "Детективної охоронної компанії "Шторм". Ця компанія раніше охороняла Медведчука і перешкоджала роботі журналістів.

      Народний обранець Чорний вперше пройшов до Верховної Ради. До цього він був співзасновником і раніше сам очолював охоронну компанію "Шторм", повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Танцівниця турецьких готелів та ведучий: хто допомагатиме нардепам з роботою у Раді

      Що відомо про помічника Медведчука?

      Серед помічників Медведчука є інший співзасновник "Шторму" Андрій Мартинов. Сам Медведчук заявив журналістам, що "нічого поганого у цьому не бачить". Сказав, що обирав помічника за критеріями "допомоги виконання функцій народного депутата", проте не уточнив – яких саме.

      Що відомо про помічників Чорного?

      Ще один співзасновник "Шторму" Іван Бойченко став помічником нардепа Чорного. Сам нардеп сказав, що його помічник зараз є керівником "Шторму", а ще він – полковник міліції та очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю.

      Ще одним помічником Чорного є працівник "Шторму" Олег Вознюк. Про те, що Вознюк працює в охоронній компанії, сказано в декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк. У 2017 році Вознюк на роботі у "Штормі" заробив майже 13,5 тисячі гривень гонорарів та інших виплат, а в 2018 році – 3,5 тисячі.

      Сам Чорний розповів, що серед його помічників є близько 5 працівників "Шторму", які колись працювали в МВС та СБУ.

      Читайте також: Це буде дуже гучна історія, – Зеленський про джерела фінансування партії Медведчука

      Додамо, що детективна охоронна компанія "Шторм" (раніше "Сварог") має 4 засновників: Віктора Чорного, Івана Бойченка, Костянтина Іванова та Андрія Мартинова.

      Що відомо про скандали між компанією "Шторм" та журналістами? Восени 2017 року працівники компанії "Шторм" напали на знімальну групу програми "Схеми". Телевізійники намагалася зняти на відео прямі перельоти Медведчука до Росії.

      А навесні 2019 року "Шторм" 4 години утримував у лісі журналістів програми "Наші гроші". Усе тому, що медійники спробували зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.

      А ще журналісти проекту "Bihus.info" зясували, що саме представники "Шторму" перекрили доступ річки Дніпро в Києві, облаштували базу на Трухановому острові.

      Дивіться відео про Віктора Медведчука:

       

      blog_ava
      У формулі Штайнмаєра є важливий ключовий момент, – дипломат
      сьогодні
      8665
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Новини України Новини політики Віктор Медведчук Верховна Рада Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      сьогодні , 12:00 Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      Національна опера України 203
      МВФ не відпустить нас із своїх міцних обіймів, – ексміністр економіки
      сьогодні , 08:40 МВФ не відпустить нас із своїх міцних обіймів, – ексміністр економіки
      Наталя Ромашова 2008
      Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться
      4 жовтня , 22:00 Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться
      Галина Янченко 1349
      "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      4 жовтня , 21:05 "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      Світлана Попова 7856
      Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      4 жовтня , 20:40 Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      Емал Набі 2150
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук