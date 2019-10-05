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      Охранники Медведчука стали помощниками нардепов от "Оппоплатформы"

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      Нардепы Черный и Медведчук взяли себе в помощники охранников "Шторма"
      Нардепы Черный и Медведчук взяли себе в помощники охранников "Шторма" / radiosvoboda.org

      Народные депутаты от "Оппозиционного платформы – "За жизнь" Виктор Медведчук и Виктор Черный взяли на должности своих помощников работников "детективной охранной компании "Шторм". Эта компания ранее охраняла Медведчука и препятствовала работе журналистов.

      Народный избранник Черный впервые прошел в Верховную Раду. До этого он был соучредителем и ранее сам возглавлял охранную компанию "Шторм", сообщает "Радио Свобода".

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      Что известно о помощнике Медведчука?

      Среди помощников Медведчука есть другой соучредитель "Шторма" Андрей Мартынов. Сам Медведчук заявил журналистам, что "ничего плохого в этом не видит". Сказал, что выбирал помощника по критериям "помощи выполнения функций народного депутата", однако не уточнил – каких именно.

      Что известно о помощниках Черного?

      Еще один соучредитель "Шторма" Иван Бойченко стал помощником нардепа Черного. Сам нардеп сказал, что его помощник сейчас является руководителем "Шторма", а еще он – полковник милиции и возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью.

      Еще одним помощником Черного является работник "Шторма" Олег Вознюк. О том, что Вознюк работает в охранной компании, говорится в декларации его гражданской жены Татьяны Овсюк. В 2017 году Вознюк на работе в "Шторм" заработал почти 13,5 тысяч гривен гонораров и других выплат, а в 2018 году – 3,5 тысячи.

      Сам Черный рассказал, что среди его помощников есть около 5 работников "Шторма", которые когда-то работали в МВД и СБУ.

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      Добавим, что детективная охранная компания "Шторм" (ранее "Сварог") имеет 4 учредителей: Виктора Черного, Ивана Бойченко, Константина Иванова и Андрея Мартынова.

      Что известно о скандалах между компанией "Шторм" и журналистами?​
      Осенью 2017 года сотрудники компании "Шторм" напали на съемочную группу программы "Схемы". Телевизионщики пыталась снять на видео прямые перелеты Медведчука в Россию.

      А весной 2019 "Шторм" 4 часа удерживал в лесу журналистов программы "Наши деньги". Все потому, что журналисты попытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.

      А еще журналисты проекта "Bihus.info" выяснили, что именно представители "Шторма" перекрыли доступ к реке Днепр в Киеве, обустроили базу на Трухановом острове.

      Смотрите видео про Виктора Медведчука:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук
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