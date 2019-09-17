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      Как охранники Медведчука "оккупировали" часть Труханова острова

      Наши деньги 14 Читати новину українською

      Труханов остров в Киеве является общей рекреационной зоной. Однако кум Путина Виктор Медведчук так не считает. Поэтому устроил для своих охранников тренировочную базу. Ошеломляющие детали громкого дела – читайте дальше.

      Виктор Медведчук – бывший глава Администрации Президента Леонида Кучмы, по совместительству кум Президента России Владимира Путина, а теперь – и народный депутат Украины.

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      Несмотря на многолетнее формальное отсутствие в публичной политике, он никогда не терял статус влиятельного политического игрока. Сейчас он является одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Накануне объединения этой политической платформы именно в его офисе регулярно собирались на встречи топовые чиновники времен Януковича. В новый парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь" больше всего людей зашло именно с его круга влияния.

      Огромные имения Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко разбросаны по всей стране. В частности под Киевом, в самом Киеве, в оккупированном Крыму, на Закарпатье.

      Больше об элитных домах Медведчука – читайте в материале 24 канала.

      Каждый из них охраняется как Пентагон. Высокие заборы, десятки камер наблюдения, группы вооруженных мужчин в форме. Эти же люди ни на шаг не отходят и от самого Виктора Медведчука. Ни во время полетов к куму Путина, ни во время ежедневных выездов из дома, ни даже в Верховной Раде.


      Охрана Виктора Медведчука

      Они – работники охранной фирмы "Шторм". И это название нам очень хорошо известно. Мужчина в футболке с шевроном этой охранной фирмы год назад препятствовал нашей съемке в центре Киева. Затем работники "Шторма" несколько часов держали нашу съемочную группу посреди леса. Потому что им просто "показалось", что мы хотим снять имение Медведчука в Пуще-Водице.

      А двумя годами ранее они напали на наших коллег из программы "Схемы" прямо в аэропорту. Из-за чего такая агрессия? Из-за попытки журналистов просто снять прилет Виктора Медведчука. А в 2016 году "штормовцы" "мило" поговорили с журналистами возле резиденции на Закарпатье. Это была резиденция Медведчука.


      Резиденция Медведчука на Закарпатье

      "Шторм", а в прошлом – "Сварог" не размещает рекламы. Вы не найдете объявлений с предложениями нанять себе охранников. И не услышите довольных отзывов их клиентов. Ни одного. Кроме самого Виктора Медведчука, для которого, судя по всему, эту частную армию и создали.

      Но если понаблюдать за ними не только во время выполнения функции защиты их клиента, то можно увидеть: препятствование журналистской деятельности – не единственное нарушение закона.

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      Труханов остров в Киеве. Живописный пешеходный мост – и ты в центре города. Это рекреационная зона. К берегам острова имеет право доступа каждый желающий, а частное строительство в любом виде запрещено.


      Труханов остров в Киеве

      Но мы нашли забор, а за ним – несколько сооружений. В середине ежедневно находится с несколько десятков мужчин. Они убеждали, что "штормовцы" не тренируются там, но шеврон одного из охранников говорит об обратном.

      Сидят охранники Медведчука на 11,5 тысячах квадратных метров рекреационного Труханова острова. На что не имеют ни малейшего права. Но по мнению работников Шторма – это частная собственность.


      Охранники Медведчука заняли 11500 квадратных метров
       
      Если верить версии охранников, то три человека приехали на по меньшей мере восьми легковых автомобилях и нескольких автобусах, которые мы здесь зафиксировали. Даже если в каждой был только водитель, то суммарно это – с десяток людей.


      Машины, припаркованные у огражденной территории

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
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      16 сентября
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      Теги: Владимир Путин Журналисты Строительство Виктор Медведчук Новости Украины Наши деньги
      Источник: 24 канал
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