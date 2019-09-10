Что Богдан делал на помпезной свадьбе в Сен-Тропе: расследование журналистов
День независимости Украины. Шествие достоинства и марш защитников. Президент Владимир Зеленский – на официальных мероприятиях. На лазурном побережье Франции в этот день тоже шествие, но с шампанским и к ресторану. Тоже под украинский гимн, но в компании полуобнаженных девушек. Возглавил его руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.
То, с кем Андрей Богдан, вездесущая правая рука Зеленского, провел День Независимости Украины, самого Зеленского не смутило. Президент заявил: тот взял отпуск и имел право развлекаться, как заблагорассудится.
Обратите внимание! Как Букин вывел из-под контроля оборонное предприятие: изменения в "Укроборонпроме"
Это не мое дело. Это его отпуск официальный, я подписал ему его. Он на 24-е был приглашен на свадьбу к знакомому своему или товарищу,
– отметил глава государства.
Вот эти слова Зеленского о товарище – ключевые. Богдан проигнорировал День Независимости и поехал к товарищу, то есть к человеку хорошо знакомому. В юридическом мире этот товарищ известен крайне сомнительными вещами. Дружба с ним – ключевая претензия к руководителю президентского офиса.
Сен-Тропе. Французская Ривьера. Место автомобилей класса люкс, шикарных яхт и магазинов от кутюр. Именно здесь Андрей Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции, три дня праздновал свою свадьбу. И все это время, с 22 по 24 августа, с "серым кардиналом" Минюста был чиновник с Банковой Андрей Богдан.
Богдан на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе
Теневая деятельность Довбенко в Минюсте настолько токсична, что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался скрыть свое тесное знакомство с этим юристом.
Ложь открылась, когда журналисты Bihus.info разыскали свидетелей официальных совещаний ведомства, на которых вместе с министром присутствовал и юрист Довбенко.
Переписка журналистов относительно присутствия Довбенко на совещаниях
А дальше жених из Сен-Тропе заполнил руководящий состав министерства своими кадрами. Различные департаменты Минюста – это и исполнительная служба, и регистрационная, и предприятие СЕТАМ, торгующее арестованным имуществом, – возглавили товарищи Довбенко.
Кто из товарищей Довбенко возглавлял департаменты в Минюсте
И даже когда после очередного коррупционного скандала кого-то из них тихонько увольняли, на их место приходили люди, которые все равно так или иначе связаны с окружением Довбенко.
Интересно! Сергей Кизь: к каким скандальным делам причастен новый заместитель Генпрокурора
И это еще не все. Под контролем Минюста – представители нескольких профессий: нотариусы, регистраторы, государственные и частные исполнители. Как именно их контролируют, хорошо иллюстрирует пример частных исполнителей.
Они появились несколько лет назад под лозунгом реформы. Но первыми получили свидетельства именно товарищи Андрея Довбенко. А дальше возникли негласные правила. Например, отдавать часть своего заработка "наверх".
Люди должны ежемесячно платить 30% своего дохода определенным управляющим и "смотрящим". Также полностью согласовывать каждый исполнительный документ, какой можно брать в работу, а какой – нет,
– рассказала Екатерина Шмидт, бывший частный исполнитель.
Даже новый министр юстиции Денис Малюсько это подтвердил.
Еще одно негласное правило: не трогать предприятия-должников из стоп-списка. К примеру, когда частный исполнитель Иван Жаботинский взыскал 25 миллионов гривен с банка, который был клиентом юридической фирмы Довбенко, дисциплинарная комиссия Минюста решительно лишила его права работать дальше.
Иван Жаботинский
Были надежды, что все эти истории исчезнут вместе с прошлой командой. Но в августе к "серому кардиналу" Министерства поехал самый влиятельный представитель нового офиса Президента. Есть сомнения, что за бокалами шампанского говорили об отмене схем и настоящих, а не фасадных реформах.
Первый день торжеств с авторской французской кухней и живой музыкой.организовали в престижном пляжном клубе возле Сен-Тропе. С вечера его закрыли для частной вечеринки.
Андрей Богдан на вечеринке в Сен-Тропе
На вечеринку к юристу с сомнительным влиянием на Минюст съехались адвокаты, бизнесмены, судьи и несколько представителей команды Зеленского. Присутствие юристов еще можно объяснить тем, что молодожены – юристы.
К ним приехали директор юридической компании "Гратерра" Олег Самусь, партнер жены Довбенко Анны Огренчук – Артем Стоянов. А также экс-защитница Януковича и действующая адвокат подозреваемого судьи Павла Вовка Ольга Просянюк.
Читайте также: Российские паспорта, шокирующие состояния и денежные компенсации – каковы последствия резонансных расследований
Были и представители банков – замглавы правления банка "Пумб" Константин Школяренко и член правления "Укрсоцбанка" Ростислав Матяш. По данным Bihus.info, немало украинских банков – клиенты и юридической фирмы Довбенко "Эврис", и компании его жены ЛСФ.
Кстати, незадолго до приезда главы президентского офиса к Довбенко и Огренчук, Банковая делегировала Анну в комиссию по вопросам правовой реформы. В этой комиссии оказалась целая группа соратников Андрея Богдана.
Кто из соратников Богдана оказался в комиссии по вопросам правовой реформы
На своей странице в Facebook Огренчук написала, что она много лет дружит с Богданом. Возможно, Богдан действительно давний друг Огренчук. Но президент Зеленский сказал, что Богдан летел на свадьбу именно к товарищу, а не подруге.
Похоже, не ошибся. Потому что на протяжении свадьбы Богдан не отходил от Андрея Довбенко. Руководитель ОП и теневой куратор юстиции постоянно о чем-то общались.
Приехал в Сен-Тропе к Довбенко и близкий друг руководителя ОП Богдана Андрей Ваврыш. В прошлом Ваврыш был руководителем Департамента градостроительства и архитектуры Киева. А сейчас он застройщик, который без конкурса получил право презентовать проект будущего Офиса Президента.
Ваврыш на свадьбе у Довбенко-Огренчук
На пляже Сен-Тропе Ваврыш общался в кругу Довбенко, Богдана и Юрия Горового. Горовой – крайне непубличная персона, которую ряд СМИ называет "смотрящим" за Государственной архитектурно-строительной инспекцией.
Прилетели в Сен-Тропе и свежеиспеченные нардепы от "Слуги народа" Сольский Николай и Олег Семинский. Семинский в прошлом восемь лет возглавлял частную компанию "Нефтегаздобыча" в то время – Нестора Шуфрича и партнеров.
Читайте также: Что скрывает скандальная тройка депутатов, которые не прошли в Раду
По-дружески приехали отпраздновать свадьбу теневого куратора Министерства юстиции и украинские служители Фемиды – судьи хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.
Интересная деталь: юридическая фирма ЛСФ жены Довбенко Анны Огренчук специализируется на банковском и финансовом праве. А банковские споры рассматриваются в хозяйственных судах, в частности в хозяйственном суде Киева, судьи которого приехали к Огренчук на свадьбу.
Больше – смотрите в программе.