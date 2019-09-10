Что Богдан делал на помпезной свадьбе в Сен-Тропе: расследование журналистов

День независимости Украины. Шествие достоинства и марш защитников. Президент Владимир Зеленский – на официальных мероприятиях. На лазурном побережье Франции в этот день тоже шествие, но с шампанским и к ресторану. Тоже под украинский гимн, но в компании полуобнаженных девушек. Возглавил его руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

То, с кем Андрей Богдан, вездесущая правая рука Зеленского, провел День Независимости Украины, самого Зеленского не смутило. Президент заявил: тот взял отпуск и имел право развлекаться, как заблагорассудится.

Обратите внимание! Как Букин вывел из-под контроля оборонное предприятие: изменения в "Укроборонпроме"

Это не мое дело. Это его отпуск официальный, я подписал ему его. Он на 24-е был приглашен на свадьбу к знакомому своему или товарищу,

– отметил глава государства.

Вот эти слова Зеленского о товарище – ключевые. Богдан проигнорировал День Независимости и поехал к товарищу, то есть к человеку хорошо знакомому. В юридическом мире этот товарищ известен крайне сомнительными вещами. Дружба с ним – ключевая претензия к руководителю президентского офиса.

Сен-Тропе. Французская Ривьера. Место автомобилей класса люкс, шикарных яхт и магазинов от кутюр. Именно здесь Андрей Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции, три дня праздновал свою свадьбу. И все это время, с 22 по 24 августа, с "серым кардиналом" Минюста был чиновник с Банковой Андрей Богдан.



Богдан на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе

Теневая деятельность Довбенко в Минюсте настолько токсична, что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался скрыть свое тесное знакомство с этим юристом.

Ложь открылась, когда журналисты Bihus.info разыскали свидетелей официальных совещаний ведомства, на которых вместе с министром присутствовал и юрист Довбенко.



Переписка журналистов относительно присутствия Довбенко на совещаниях

А дальше жених из Сен-Тропе заполнил руководящий состав министерства своими кадрами. Различные департаменты Минюста – это и исполнительная служба, и регистрационная, и предприятие СЕТАМ, торгующее арестованным имуществом, – возглавили товарищи Довбенко.



Кто из товарищей Довбенко возглавлял департаменты в Минюсте

И даже когда после очередного коррупционного скандала кого-то из них тихонько увольняли, на их место приходили люди, которые все равно так или иначе связаны с окружением Довбенко.

Интересно! Сергей Кизь: к каким скандальным делам причастен новый заместитель Генпрокурора

И это еще не все. Под контролем Минюста – представители нескольких профессий: нотариусы, регистраторы, государственные и частные исполнители. Как именно их контролируют, хорошо иллюстрирует пример частных исполнителей.

Они появились несколько лет назад под лозунгом реформы. Но первыми получили свидетельства именно товарищи Андрея Довбенко. А дальше возникли негласные правила. Например, отдавать часть своего заработка "наверх".

Люди должны ежемесячно платить 30% своего дохода определенным управляющим и "смотрящим". Также полностью согласовывать каждый исполнительный документ, какой можно брать в работу, а какой – нет,

– рассказала Екатерина Шмидт, бывший частный исполнитель.

Даже новый министр юстиции Денис Малюсько это подтвердил.

Еще одно негласное правило: не трогать предприятия-должников из стоп-списка. К примеру, когда частный исполнитель Иван Жаботинский взыскал 25 миллионов гривен с банка, который был клиентом юридической фирмы Довбенко, дисциплинарная комиссия Минюста решительно лишила его права работать дальше.



Иван Жаботинский

Были надежды, что все эти истории исчезнут вместе с прошлой командой. Но в августе к "серому кардиналу" Министерства поехал самый влиятельный представитель нового офиса Президента. Есть сомнения, что за бокалами шампанского говорили об отмене схем и настоящих, а не фасадных реформах.

Первый день торжеств с авторской французской кухней и живой музыкой.организовали в престижном пляжном клубе возле Сен-Тропе. С вечера его закрыли для частной вечеринки.



Андрей Богдан на вечеринке в Сен-Тропе

На вечеринку к юристу с сомнительным влиянием на Минюст съехались адвокаты, бизнесмены, судьи и несколько представителей команды Зеленского. Присутствие юристов еще можно объяснить тем, что молодожены – юристы.

К ним приехали директор юридической компании "Гратерра" Олег Самусь, партнер жены Довбенко Анны Огренчук – Артем Стоянов. А также экс-защитница Януковича и действующая адвокат подозреваемого судьи Павла Вовка Ольга Просянюк.

Читайте также: Российские паспорта, шокирующие состояния и денежные компенсации – каковы последствия резонансных расследований

Были и представители банков – замглавы правления банка "Пумб" Константин Школяренко и член правления "Укрсоцбанка" Ростислав Матяш. По данным Bihus.info, немало украинских банков – клиенты и юридической фирмы Довбенко "Эврис", и компании его жены ЛСФ.

Кстати, незадолго до приезда главы президентского офиса к Довбенко и Огренчук, Банковая делегировала Анну в комиссию по вопросам правовой реформы. В этой комиссии оказалась целая группа соратников Андрея Богдана.



Кто из соратников Богдана оказался в комиссии по вопросам правовой реформы

На своей странице в Facebook Огренчук написала, что она много лет дружит с Богданом. Возможно, Богдан действительно давний друг Огренчук. Но президент Зеленский сказал, что Богдан летел на свадьбу именно к товарищу, а не подруге.

Дорогие друзья! Хочу, пусть и с некоторым опозданием, поделиться нашей радостью. Как вы понимаете, это важное решение... Опубліковано Anna Ogrenchuk Середа, 28 серпня 2019 р.

Похоже, не ошибся. Потому что на протяжении свадьбы Богдан не отходил от Андрея Довбенко. Руководитель ОП и теневой куратор юстиции постоянно о чем-то общались.

Приехал в Сен-Тропе к Довбенко и близкий друг руководителя ОП Богдана Андрей Ваврыш. В прошлом Ваврыш был руководителем Департамента градостроительства и архитектуры Киева. А сейчас он застройщик, который без конкурса получил право презентовать проект будущего Офиса Президента.



Ваврыш на свадьбе у Довбенко-Огренчук

На пляже Сен-Тропе Ваврыш общался в кругу Довбенко, Богдана и Юрия Горового. Горовой – крайне непубличная персона, которую ряд СМИ называет "смотрящим" за Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Прилетели в Сен-Тропе и свежеиспеченные нардепы от "Слуги народа" Сольский Николай и Олег Семинский. Семинский в прошлом восемь лет возглавлял частную компанию "Нефтегаздобыча" в то время – Нестора Шуфрича и партнеров.

Читайте также: Что скрывает скандальная тройка депутатов, которые не прошли в Раду

По-дружески приехали отпраздновать свадьбу теневого куратора Министерства юстиции и украинские служители Фемиды – судьи хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.

Интересная деталь: юридическая фирма ЛСФ жены Довбенко Анны Огренчук специализируется на банковском и финансовом праве. А банковские споры рассматриваются в хозяйственных судах, в частности в хозяйственном суде Киева, судьи которого приехали к Огренчук на свадьбу.

Больше – смотрите в программе.