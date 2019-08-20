Что скрывает скандальная тройка депутатов, которые не прошли в Раду: расследование

Некоторые политики не просто не прошли, а "пролетели" на парламентских выборах, несмотря на кнопкодавство, решения определенных вопросов в кулуарах и неприкосновенность. И хотя все смеются над новыми "тамадами", но благодаря им в Раду не прошли скандальные нардепы.

Олег Ляшко

Избиратель Ляшко представлял, что в парламент нардеп ходит обеспечить ему светлое будущее и чернозема пожевать. Между тем, у политика уродило так, что его избирателю и не снилось.

В предыдущей программе: Резонансные дела партий "Слуга народа", "Родина" и "Опоплатформа": обнародовали медиа

Ляшко имеет дом в элитном Козине, где прячется за высоким забором. Там также живут Порошенко, Ахметов и Пинчук. И хотя вокруг особняка нет ни одной коровы. Именно здесь отдыхает Олег Ляшко. Больше – читайте здесь.



Дом Ляшка в Козине

Стоимость его дома – 15 миллионов гривен. Со слов нардепа, чтобы приобрести недвижимость, он взял кредит. Но ни в декларации, ни в реестре недвижимости ипотеки по этой недвижимости не отражено.

Кроме того, в начале 2016 года жена Ляшко купила еще один дом в Киеве. Стоит эта недвижимость около пяти миллионов гривен.



Жена Ляшко приобрела еще один дом

Больше о недвижимости Олега Ляшко с фото – смотрите в материале 24 канала

Михаил Поплавский

Поющий ректор университета своего же имени Михаил Поплавский обещал студентам построить новое общежитие, но в очередной раз построил там жилой комплекс бизнес-класса и продает. Больше – читайте здесь.



Поплавский постоянно публикует фото с хештегом "дом"

Так, два нежилых помещения общей площадью 630 квадратных метров приобрела сестра нардепа Антона Яценко, который уже неоднократно становился фигурантом журналистких расследований. Дарья Яценко никогда не занималась каким-то серьезным бизнесом, только значилась среди учредителей 12 общественных организаций, вовлеченных в коррупционную схему с "Тендерной палатой".



Два помещения в 630 квадратных метров приобрела сестра нардепа Антона Яценко

Также в доме образовалось целое представительство лиц, связанных с членами "Радикальной партии". На мать Олега Ляшко здесь оформлена квартира площадью 77,5 "квадраты". Еще одно 100-метровое помещение приобрел 24-летний Даниэль Лайс, с которым в прошлом году Ляшко замечали на отдыхе в Австрии.



На мать Олега Ляшко здесь оформлена квартира площадью 77,5 "квадраты"

В марте 2018 года восемь квартир на Евгения Коновальца, 36-Е по договорам дарения отошли и сыну народного депутата от "Народного фронта" Руслана Лукьянчука. Общая площадь подарков – почти 400 квадратных метров, а цена достигает 14 миллионов гривен.

Больше о недвижимости Михаила Поплавского – читайте в материале 24 канала

Вячеслав Богуслаев

Он не просто депутат, а владелец огромного авиационного предприятия "Моторсич", которое последние годы вело торговлю не просто с Россией, оно обслуживало непосредственно правительственные структуры РФ. Больше – читайте здесь.



Вячеслав Богуслаев

"Мотор-Сич" производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов. В частности, и для вертолетов, которые Россия использует в войне в Украине. Производит по сей день и поставляет российской армии. До 2014 года "Мотор-Сич" не скрывала: основную прибыль компании обеспечивал экспорт деталей и двигателей в РФ. В том числе, для министерства обороны России. Сейчас цифры не афишируют.

Интересно, что представляет бизнес-интересы Богуслаева в РФ вот этот человек – Петр Кононенко – директор представительства "Мотор-Сичи" в России.



Кононенко вместе с Богуслаевым и "Мотор-Сич" обладают рядом российских компаний

Всего за два года - с 2015 по 2017 год - российская фирма Богуслаева "Борисфен" получила от ФСБ и ее воинской части подрядов на более 3,5 миллиона долларов. Еще раз: народный депутат получает деньги от ФСБ.



Фирма Богуслаева получила от ФСБ подрядов на более чем 3,5 миллиона долларов

Больше о скандальных депутатах, которые не прошли в Раду – смотрите в видео.