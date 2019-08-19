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      Що приховує скандальна трійка депутатів, які не пройшли до Ради: розслідування

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      Деякі політики не просто не пройшли, а "пролетіли" на парламентських виборах, попри кнопкодавство, вирішення певних питання в кулуарах та недоторканність. І хоча всі сміються над новими "тамадами", але завдяки їм до Ради не пройшла скандальні нардепи.

      Олег Ляшко

      Виборець Ляшка уявляв, що до парламенту нардеп ходить забезпечити йому світле майбутнє та чорнозему пожувати. Тим часом, у політика вродило так, що його виборцю і не снилося. 

      У попередній програмі: Резонансні справи партій "Слуга народу", "Батьківщина" та "Опоплатформа": що оприлюднили медіа

      Ляшко має будинок у елітному Козині, де ховається за найвищим парканом. Там також мешкають Порошенко, Ахметов та Пінчук. І хоча навколо маєку немає жодної корови. Саме тут відпочиває Олег Ляшко. Більше – читайте тут.

      ляшко будинок
      Будинок Ляшка в Козині

      Вартість його будинку – 15 мільйонів гривень. Зі слів нардепа, щоб придбати нерухомість, він узяв кредит. Але ані в декларації, ані в реєстрі нерухомості іпотеки за цим маєтком не відображено.

      Окрім того, на початку 2016 року дружина Ляшка купила ще один будинок у Києві. Коштує ця нерухомість близько п’яти мільйонів гривень.

      Дружина Ляшка придбала ще один будинок
      Дружина Ляшка придбала ще один будинок

      Більше про нерухомість Олега Ляшка з фото – дивіться у матеріалі 24 каналу

      Михайло Поплавський

      Співочий ректор університету свого ж імені Михайло Поплавський обіцяв студентам побудувати новий гуртожиток, але вчергове звів там житловий комплекс бізнес-класу і його продає. Більше – читайте тут.

      Кандидат у депутати постійно публікує фото з хештегом
      Поплавський постійно публікує фото з хештегом "дім"

      Так, два нежитлових приміщення загальною площею 630 квадратних метрів придбала сестра нардепа Антона Яценка, який уже неодноразово ставав фігурантом журналістких розслідувань. Дар'я Яценко ніколи не займалася якимось серйозним бізнесом, лише значилася серед засновників 12 громадських організацій, залучених у корупційну схему з "Тендерною палатою".


      Два приміщення у 630 квадратних метрів придбала сестра нардепа Антона Яценка

      Також у будинку утворилося ціле представництво осіб, пов'язаних із членами "Радикальної партії". На матір Олега Ляшка тут оформлена квартира площею 77,5 "квадрати". Ще одне 100-метрове помешкання придбав 24-річний Даніель Лайс, з яким минулого року Ляшка помічали на відпочинку в Австрії.


      На матір Олега Ляшка тут оформлена квартира площею 77,5 "квадрати"

      У березні 2018 року вісім квартир на Євгена Коновальця, 36-Е по договорах дарування відійшли і синові народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука. Загальна площа подарунків – майже 400 квадратних метрів, а ціна сягає 14 мільйонів гривень.

      Більше про нерухомість Михайла Поплавського – читайте у матеріалі 24 каналу

      В’ячеслав Богуслаєв

      Він не просто депутат, а власник величезного авіаційного підприємства "МоторСіч", яке останні роки вело торгівлю не просто з Росією, воно обслуговувало безпосередньо урядові структури РФ. Більше – читайте тут.

      богуслаєв
      В'ячеслав Богуслаєв

      "Мотор-Січ" виробляє, ремонтує і обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків і вертольотів. Зокрема, і для вертольотів, які Росія використовує у війні в Україні. Виробляє донині та постачає російській армії. До 2014 року "Мотор-Січ" не приховувала: основний прибуток компанії забезпечував експорт деталей та двигунів у РФ. В тому числі, для міністерства оборони Росії. Зараз цифри не афішують. 

      Цікаво, що представляє бізнес-інтереси Богуслаєва в РФ ось ця людина – Петро Кононенко – директор представництва "Мотор-Січі" в Росії.

      богуслаєв кононенко мотор січ росія
      Кононенко разом з Богуслаєвим та "Мотор-Січчю" володіють низкою російських компаній

      Всього за два роки – з 2015 до 2017 року – російська фірма Богуслаєва "Борисфен" отримала від ФСБ та її військової частини підрядів на понад 3,5 мільйона доларів. Ще раз: народний депутат отримує гроші від ФСБ. 

      богуслаєв фсб 3 млн доларів
      Фірма Богуслаєва отримала від ФСБ підрядів на понад 3,5 мільйона доларів

      Більше про скандальних депутатів, які не пройшли в Раду – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Новини політики Наші гроші Розслідування Елітна нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості України Купівля нерухомості Олег Ляшко Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Богуслаєв Вячеслав Олександрович Михайло Поплавський
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 19 серпня
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