"Слуга народу" підігрує мажоритарнику, який працює на армію та спецслужби РФ: розслідування

Бізнес народного депутата України В’ячеслава Богуслаєва працює на армію та спецслужби Росіїйської Федерації. Виходячи з нинішньої політичної мапи, це не завадить Богуслаєву знову обратися народним депутатом за негласної підтримки партії Зеленського.

Передісторія

22 лютого 2014 року. Віктор Янукович тікає з України. За наказом Володимира Путіна три російські гвинтокрили МІ-8 незаконно перетинають кордон з Україною і транспортують екс-президента Віктора Януковича у Крим.

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Згодом російські регулярні війська почали вторгнення на територію України. Транспортні російські вертольоти МІ-8 перекидають військових РФ до Криму. А десятки ударних вертольотів МІ-24 патрулюють небо над півостровом.

"Я дав доручення і вказівку міністерству оборони, ніде правди діти, під виглядом посилення охорони наших військових об'єктів у Криму перекинути спецпідрозділ Головного розвідувального управління і сили морської піхоти, десантників", – заявив Володимир Путін.

Російські вертольоти, за даними наших військових, беруть участь і в боях на Донбасі.

Вперше за час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойові вертольоти Мі-24 РФ. Під час бою загинуло 4 наших прикордонників – три наших військових було поранених,

– зазначив речник Андрій Лисенко.

ОБСЄ нещодавно теж помітила російські військові вертольоти на території так званої ДНР.



ОБСЄ теж помітила російські військові вертольоти

Усі ці моделі вертольотів не змогли б навіть взлетіти без українських комплектуючих на двигунах.



Ці вертольоти – ніщо без українських комплектуючих на двигунах

Завод "Мотор-Січ" і його власник Богуслаєв досі працюють на Росію

У Запоріжжі розташований головний авіаційний завод пост-радянського простору "Мотор-Січ". Він уже давно не державний, у 90-х розпочалась його приватизація. А основним власником став герой України В'ячеслав Богуслаєв.



"Мотор-Січ"

Нині Богуслаєв – почесний президент, акціонерами ж записані переважно офшорні фірми.



В'ячеслав Богуслаєв

"Мотор-Січ" виробляє, ремонтує і обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків і вертольотів. Зокрема, і для вертольотів, які Росія використовує у війні в Україні. Виробляє донині. Постачає російській армії – просто зараз.

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Після розпаду СРСР майже весь цикл авіаційного двигунобудування залишився в Україні. До 2014 року "Мотор-Січ" не приховувала: основний прибуток компанії забезпечував експорт деталей та двигунів у РФ. В тому числі, для міністерства оборони Росії. Зараз цифри не афішують. Але ви побачите – співпраця не припинилася. І якщо до 2014 року майже ні в кого не було запитань щодо кооперації "Мотор-Січі" з росіянами, то після початку військової агресії ця співпраця – робота на агресора.

Проросійська риторика президента заводу Богуслаєва

Сам президент "Мотор-СічіІ В'ячеслав Богуслаєв до Майдану активно пропагував вступ до Митного Союзу і виступав проти асоціації з ЄС

Я є прихильником того, щоб Україна була в єдиному економічному просторі в Митному союзі. Всі ці розмови про євроінтеграцію, як ви бачите, є порожніми словами,

– заявив тоді Богуслаєв.

І продовжує вимагати дружби з Росією.

Нам забороняють торгувати з білорусами і росіянами. Коли це закінчиться?

– обурюється Богуслаєв.

Це каже Герой України, незмінний народний депутат вже 4 скликання поспіль, і навіть чинний член парламентського комітету національної безпеки та оборони.

Бойко зробив мужній вчинок, разом з Медведчуком поїхали до прем'єр-міністра Медведєва. Такі кроки треба вітати. До сусідів потрібно їздити,

– прокоментував скандальну поїздку Богуслаєв.

Він, до речі, теж їздить. У липні 2016 року полетів отримувати нагороду від Патріарха Кіріла.



Богуслаєв отримує нагороду від Патріарха Кіріла

Колега по співпраці з РФ Петро Кононенко

Ну і головне. Від бізнесу з Росією, тобто російських грошей, Герой України Богуслаєв теж не відмовився. Представляє бізнес-інтереси Богуслаєва в РФ ось ця людина – Петро Кононенко – директор представництва "Мотор-Січі" в Росії.



Петро Кононенко

Ось Кононенко в Кремлі на одній сцені з Лавровим та Кобзоном. Отримує нагороду "За выдающийся вклад в укрепление духовных основ и единства славянских народов". 2017 рік.



Кононенко отримує нагороду в РФ

Кононенко разом з Богуслаєвим та "Мотор-Січчю" володіють низкою російських компаній. Ці російські фірми займаються обслуговуванням, ремонтом та експортом до Росії двигунів, вироблених українською "Мотор-Січ".



Кононенко разом з Богуслаєвим та "Мотор-Січчю" володіють низкою російських компаній

Обслуговування Путіна, армії та спецслужб РФ

Після окупації Криму та початку агресії на Донбасі вони продовжили обслуговувати росіян. Зокрема, обслуговували літаки льотного отряду "Росія". Це державна компанія, яка обслуговує весь топ-чиновницький апарат. І навіть борт президента країни-агресора Володимира Путіна.

Безпосередньо ПАТ Мотор-січ отримувало підряди на обслуговування, на покращення ресурсу спеціального льотного отряду "Росія". І це робило не тільки "Мотор-Січ". Отримували інші афілійовані структури з "Мотор-Січю". Здається, фірма "Борисфен", якою, фактично, володіє "Мотор-Січ" та безпосередньо Богуслаєв через інші фірми,

– розповів редакор сайту "Наші.гроші" в Запоріжжі Юра Сидоров.



Кононенко і Богуслаєв обслуговували літаки льотного отряду "Росія"

Окрім перевезень Путіна, державна російська компанія "летный отряд Россия" обслуговує посадових осіб військових сил Російської Федерації та керівників російських спецслужб. З ними у компанії Богуслаєва теж теплі стосунки.

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Всього за два роки – з 2015 до 2017 року – російська фірма Богуслаєва "Борисфен" отримала від ФСБ та її військової частини підрядів на понад 3,5 мільйона доларів. Ще раз: народний депутат отримує гроші від ФСБ. Герой України та член комітету нацбезпеки працює з ФСБ. Під час війни.



Фірма Богуслаєва "Борисфен" отримала від ФСБ та її військової частини

підрядів на понад 3,5 мільйона доларів.

Партія Зе може підігрувати Богуслаєву на окрузі

Річ у тім, що Богуслаєв знов хоче в парламент. Не працювати, звісно. Бо за минулі 5 років він був присутній на робочому місці в парламенті всього 45 разів. Відповідно відсутній – 532. Якби це була статистика відвідування "Мотор-Січі" її інженером, його б вже давно звільнили. А Богуслаєв і далі – нардеп.

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Так от конкурує Богуслаєв на мажоритарному окрузі з кандидатом від "Слуги Народу". Тож за логікою під час передвиборчої кампанії голова партії Зеленського не мав би підігрувати конкуренту. Але підігрувати почали ще на старті. Конкурувати з Богуслаєвим команда Зе запропонувала нікому не відомому на окрузі весільному фотографу Сергію Штепі.



Ліворуч – Сергій Штепа



В'ячеслав Богуслаєв

Більше про співпрацю Богуслаєва з окупантом – дивіться у відео програми "Наші гроші".