Розкішні курорти, дорогі авто та мільйони прибутку: вся правда як живе та заробляє Кернес

Харків – перша столиця України. Журналісти приїхали у гості до найаскетичнішого міського голови України – Геннадія Кернеса. Він і справді найскромніший мер України, якщо досліджувати його декларацію. У програмі "Наші гроші" дослідили як заробляє, де відпочиває та на що витрачає чималі кошти мер Харкова – Геннадій Кернес.

Згідно з декларацією, Кернес живе в маленькому будиночку на околиці Харкова. Там він знімає сім квадратних метрів у скромному будинку звичайного пенсіонера Володимира Ярмака.

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Є тут навіть два дзвіночка. Один, напевно, для Володимира Ярмака, а інший для Геннадія Кернеса. Невідомо навіщо Кернес записав цей будинок пенсіонера у власну декларацію.



Будинок в якому живе кернес, відповідно до декларації

Ще одна орендована нерухомість в декларації Кернеса – номер в Харківському готелі "Національ". Який належав самому міському голові, а зараз оформлений на членів його родини. Влітку 2015 року саме в цьому готелі генеральна прокуратура проводила обшуки у справі Кернеса. Та й сам мер Харкова неодноразово розповідав про нього.

Подивитись на реальне життя Геннадія Кернеса допоможе його цивільна дружина Оксана Гайсинська, яка є донькою екс-прокурора Київської області Юрія Гайсинського. Про те, що мер Харкова вже давно не холостяк знають всі, бо Кернес та Гайсинська не раз ставали героями різних світських хронік.



Кернес та Гайсинська

На відміну від соціальних мереж, в деклараціях Харківського міського голови Гайсинська відсутня. Можливо, тому що саме на неї зареєстрована більша частина його активів. Вона володіє колекцією авто та нерухомості, які не потрапляли в декларації Кернеса.

З 2009 року Гайсинська володіла цілим автопарком автомобілів:

Bentley brooklands 2009 року випуску – 200 тисяч доларів. Rolls-royce ghost 2010 – 300 тисяч доларів. BMW x-6 2009 року, на момент купівлі близько 100 тисяч доларів. Audi a8 2012 – на час купівлі близько 100 тисяч доларів.

З нерухомості Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів в самому центрі Києва на вулиці Шовковичній, яку придбала у 2015 році за приблизно 25 мільйонів гривень. Ще дві квартири загальною площею 300 квадратів у Харкові. Вартість яких понад 300 тисяч доларів. Проте це все сухі подробиці, які не можуть повністю візуалізувати життя родини аскетичного міського голови.

Відпочинок сім'ї Кернеса

Всього 300 світлин Оксани Гайсинської в соціальній мережі Instagram розкажуть про життя Кернеса більше, ніж всі його декларації. Відпочиває родина із розмахом, адже у 2014 році Гайсинська виклала фото з курорту, де тропічні рослини та інтер'єри вілл нагадують Мальдіви. Таку ж гойдалку на березі океану журналісти знайшли в готелі "Anantara kihavah".



Фото Гайсинської з курорту

Ось Оксана Гайсинська фотографується у ресторані під водою. Аналогічний ресторан також є в готелі "Anantara kihavah". Така ж дзеркальна рамка та відзеркалена підлога. Проте, щоб сумнівів не було, порівняли корали й вони абсолютно ідентичні.



Гайсинська на Мальдівах

Добова вартість відпочинку на Мальдівах 65 тисяч гривень, проте це без перельоту. Тобто тиждень відпочинку на двох обійдеться майже у півмільйона гривень. На 2014 рік – це п’ять річних заробітних плат Геннадія Адольфовича.

У 2015 році Гайсинська викладає дві світлини з іншого місця відпочинку. На одній краєвид на океан, а на іншій черепаха, яка відома, як альдабрська гігантська черепаха. Якщо вірити "Вікіпедії", такі великі черепашки живуть всього в одному місці – на Сейшельских островах.



Гайсинська на Сейшелах

Точний готель ми зможемо визначити за допомогою другої світлини, де ми бачимо лише горизонт з цим островом на обрії. Журналісти вручну шукали локацію з таким же видом на острів



Острів за яким шукали місце перебування Гайсинської

Цей острів під таким же кутом можна побачити лише з одного місця, а саме з невеличкого острову Фрегат. Тут розташований всього один готель – "Fregate private island". Якщо б готелі оцінювались не за п'ятизірковою шкалою, а наприклад десятизірковою, то цей готель взяв би всі 12.

Відомий журнал "The Times" назвав пляжі цього острову найкращими у світі. В готелі 16 вілл, 14 з яких розташовані на скелях острову. На 40 гостей – 100 людей висококласного обслуговуючого персоналу, а мінімальна площа вілли – 450 квадратів. У ресторанах подають вишукані страви з інгредієнтів, які вирощені на власній фермі готелю. Ціна за тиждень відпочинку коштує півтора мільйони гривень.

Крім Сейшел і Мальдів, в Instagram Гайсинської можна помітити знімки зроблені в одному і тому ж місці, але в різні роки.

З 2015 року по 2019 рік відпочивала у невеликому італійському місті Мерано у п'ятизірковому готелі "Palace Merano". Тут розташована клініка одного з найвідоміших дієтологів у світі Анрі Шено. Він консультував Принців Катару, Принцесу Монако, Лучяно Поваротті. Для кожного гостя готелю фахівцями розробляється індивідуальна програма і дієтичне меню.



Гайсинська у готелі "Palace Merano"

Подібна тераса з краєвидом на гори та місто є тільки в люкс-номерах. Тиждень коштує понад п'ять тисяч євро без детокс програми, яка вартує три тисячі євро. На оздоровлення родина Кернеса їздила всім складом, адже на фотографії можна побачити Кернеса та його пасинка Родіона, які готуються до велопрогулянки.



Кернес та його пасинок Родіон

На задньому плані фасад все того ж готелю. Судячи з соціальних мереж, в період з 2015 року вони відвідали цей готель чотири рази. Тобто витратили мінімум 20 тисяч євро або більше півмільйона гривень.

Ще частину фотографій родини Кернеса зроблені у Лондоні. Такий інтерес до Лондону у Гайсинської не з порожнього місця. По-перше, це улюблене місто Геннадія Кернеса. По-друге, тут проживав Родіон Гайсинський – пасинок мера Харкова. Хлопець неодноразово втрапляв в різні історії. Наприклад, летів на BMW X6 на першій космічній швидкості. Проте це не його автомобіль, бо зареєстрований на маму Родіона – Оксану Гайсинську.

Пізніше у Родіона з’явилася і своя машина. У 2012 році, у свій 21 рік він став власником Porsche Panamera. На той час автомобіль коштував більше 100 тисяч доларів. А рік тому йому подарували квартиру на 500 квадратних метрів у центрі Харкова, яка вартувала мільйон доларів.

Освіта сина Гайсинської

Вчився пасинок мера Харкова теж у Лондоні. Світлина на якій Гайсинський у мантії елітної Regent’s Business School. Це перший приватний ВУЗ у Британії, який отримав державну акредитацію. Він вважається одним із найбільш престижних навчальних закладів на туманному Альбіоні. Це одне з найулюбленіших місць навчання дітей олігархів з пост-радянського простору.



Фото сина Гайсинської з Лондона

На старій сторінці соціальної мережі "ВКонтакте" Родіон вказав, що вчився на факультеті керування бізнесом. Навчання на магістерській програмі коштує від 17 тисяч фунтів за рік. Тривалість варіюється від трьох до чотирьох років. Тобто мінімум за три роки навчання пасинок Кернеса витратив 51 тисячу фунтів або мільйон вісімсот тисяч гривень.

І судячи з соціальної мережі Instagram жив він не у студентському гуртожитку. Щоправда, на його власній сторінці зачіпок небагато, тому повернімося до соціальної сторінки Оксани Гайсинської.

У 2014 році вона була в Лондоні та запостила фотографію, яка, на перший погляд, типова інста-фотографія в холі, схожому на якусь галерею. На вивісці за вікном помітно напис – "Croque monsieur". Це елітний житловий будинок Parkwiev Residence в центрі Лондона, який розташований на легендарній вулиці "Baker Street". І до університету Гайсинського декілька хвилин пішки.



Гайсинська у Лондоні

До речі, в березні 2015 року Оксана Гайсинська опублікувала фотографію з парку прямо біля унівеситету. В тому ж році дружина Кернеса знову ділиться с друзями світлиною все з того ж будинку на "Baker Street". Тобто між цими двома світлинами минув рік, а Оксана знову в цьому приміщенні.

А це інстаграм Анни Егіазарян – дівчини Родіона Гайсинського. Судячи з соціальним мереж, вона також вчиться в Лондоні, проте проживає в іншому районі – "Knightsbridge". У 2016 році вона фотографується на фоні будівлі, де на задньому дворі будинку на "Baker Street" аналогічний фасад. Тож можемо припустити, що саме Гайсинський жив на бейкер стріт.



Фото дівчини Родіона у Лондоні

В британському реєстрі нерухомості неможливо дізнатись власників квартири саме в цьому будинку. Журналісти неодноразово намагались дізнатись у швейцарів наскільки часто тут з’являються родичі Кернеса. Проте у жителів цього будинку високий рівень анонімності. Оренда квартири на три роки коштує приблизно 390 тисяч фунтів, що є 14 мільйонів гривень. А якщо родина Кернеса придбала в цьому будинку нерухомість, то вона коштувала б від мільйона фунтів стерлінгів.

Бізнес Кернеса

Офіційна частина бізнес імперії Кернеса переписана на Гайсинську. Наприклад, одній з її компаній належить торгівельна площа на вулиці Блюхера. Протягом кількох років міська рада потихеньку віддавала цю землю в оренду фірмі дружини Геннадія Адольфовича, а потім вона приватизувала ці ділянки через суд.

Ще до бізнесу родини Кернеса входить низка компаній, які займаються нерухомістю та медіа. За 10 років Кернес збудував величезну бізнес-імперію, де головним активом є місто-мільйонник. Куди не глянь, то усюди виходиш на наближених до Кернеса людей.

Сам Геннадій Кернес останні три роки декларує прибуток лише від однієї компанії – “Фінекс Кепітал”. Він володіє інвестсертифікатами і з 2015 року заробив на них 60 мільйонів гривень. Частина цих грошей зароблена самою компанією на харківському бюджеті.



Прибуток Кернеса

"Фінекс" з управління активами, створена у 2006 році, а її власник Ігор Когут бізнес-партнер сина Кернеса – Данила Привалова.

Ця компанія фактично займається примноженням капіталу Геннадія Кернеса. Це інвестиційна компанія, але скажімо так, це один з основних власне джерел доходів Геннадія Кернеса,

– розповів голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

У портфелі "Фінекcа" декілька компаній які заробляють на харків'янах і бюджетних грошах. Однією з них була фінансова група "Платіжний центр". Від місцевої влади вона отримала монополію на встановлення та обслуговування терміналів на оплату електронних квитків. Кожен раз коли харків’яни поповнюють свою карту, то Геннадій Кернес опосередковано, через "Фінекс Кепітал" отримує свій відсоток з кожного квитка.

Умови інвестиційного договору нам кажуть про те, що 4,5 відсотків від загальної суми кожного проїзду харків’ян в метро або в трамваях, тролейбусах, які будуть сплачені через електроний квиток, йтимуть до платіжного центру. За старими розрахунками, коли вартість за проїзд була 4-3 гривні, – це в рік біля 52 мільйонів гривень. Зараз після підвищення вартості проїзду це ще більше,

– пояснив голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

Після того, як місцеві журналісти почали писати про зв’язок Кернеса з цією компанією, її переписали на інших людей.

Головним улюбленцем Харківської міської ради є компанія "Паркінг +". Вона є фігурантом цілої низки кримінальних проваджень щодо відмивання та заволодіння бюджетними коштами. До 2010 року фірма належала Володимиру Чумакову. Проте коли він очолив департамент, то фірму одразу ж переписали на низку офшорних компаній та оточення самого Чумакова. А коли Кернес стає міським головою, компанія починає вигравати підряди.

За дев’ять років мерства ця компанія отримала з бюджету майже два з половиною мільярда гривень. Для кращого розуміння маштабності цієї цифри, то варто уявити, що ццієї суми вистачить для повної реконструкції абсолютно всіх доріг у Харкові.

До 2015 року одним із власників "Паркінг +" була віргінська компанія "Вальгельм Корп". Вона виступила засновником ще в кількох українських компаніях з довіреною особою Геннадія Кернеса – Ольгою Солоп.



Компанії Кернеса

За дев’ять років оточення міського голови Харкова повністю монополізувало ще одну сферу – міські ринки. Фірма сина Кернеса Данила Привалова у 2011 році на пільгових умовах придбала один із найбільших ринків Харкова – "Сумський". Наразі фірму, яка володіє ринком переписали на все ту ж довірену особу Ольгу Солоп та інвестиційний фонд Фінекс, з якого Кернес отримує гроші.

Геннадій Кернес монополізував 90% сфер життєдіяльності міста. Зайшов в них дуже великою часткою,

– додав голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

Чи монополізує Кернес останні 10% Харкова, схоже, залежить хіба від його настрою. Тому що по швидкості політичного перевзування у Геннадія Адольфовича національний рекорд.

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Як демонструє час, Кернесу наврядче щось завадить бути міським головою ще довгі і довгі роки. На це не впливає прізвище генпрокурора, прем’єра чи президента. Він все одно залишається недоторканим. Тому що він власник величезної корпорації – Харків.