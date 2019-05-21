Роскошные курорты, дорогие авто и миллионы прибыли: вся правда о жизни и заработках Кернеса

Харьков – первая столица Украины. Журналисты приехали в гости к самому аскетичному городскому главе Украины – Геннадию Кернесу. Он и вправду самый скромный мэр Украины, если исследовать его декларацию. В программе "Наши деньги" выяснили, как зарабатывает, где отдыхает и на что тратит немалые средства мэр Харькова – Геннадий Кернес.

Согласно декларации, Кернес живет в маленьком домике на окраине Харькова. Там он снимает семь квадратных метров в скромном доме обычного пенсионера Владимира Ярмака.

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Есть здесь даже два колокольчика. Один, наверное, для Владимира Ярмака, а другой для Геннадия Кернеса. Неизвестно, зачем Кернес записал этот дом пенсионера в собственную декларацию.



Дом, в котором живет Кернес согласно декларации

Еще одна арендованная недвижимость в декларации Кернеса – номер в Харьковской гостинице "Националь", который принадлежал самому мэру, а сейчас оформлен на членов его семьи. Летом 2015 года именно в этом отеле генеральная прокуратура проводила обыски по делу Кернеса. Да и сам мэр Харькова неоднократно рассказывал о нем.

Посмотреть на реальную жизнь Геннадия Кернеса поможет его гражданская жена Оксана Гайсинская, которая является дочерью экс-прокурора Киевской области Юрия Гайсинского. О том, что мэр Харькова уже давно не холостяк, знают все, потому что Кернес и Гайсинская не раз становились героями различных светских хроник.



Кернес и Гайсинская

В отличие от социальных сетей, в декларациях харьковского городского головы Гайсинская отсутствует. Возможно, потому, что именно на нее зарегистрирована большая часть его активов. Она владеет коллекцией авто и недвижимости, которые не попадали в декларации Кернеса.

С 2009 года Гайсинская владела целым автопарком автомобилей:

Bentley brooklands 2009 года выпуска – 200 тысяч долларов. Rolls-royce ghost 2010 – 300 тысяч долларов. BMW x-6 2009 года – на момент покупки около 100 тысяч долларов. Audi a8 2012 – на время покупки около 100 тысяч долларов.

Из недвижимости Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов в самом центре Киева на улице Шелковичной, которую приобрела в 2015 году за примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры общей площадью 300 квадратов, стоимость которых более 300 тысяч долларов, она имеет в Харькове Однако это все сухие подробности, которые не могут полностью визуализировать жизнь семьи аскетичного городского головы.

Отдых семьи Кернеса

Всего 300 фотографий Оксаны Гайсинской в социальной сети Instagram расскажут о жизни Кернеса больше, чем все его декларации. Отдыхает семья с размахом, так как в 2014 году Гайсинская выложила фото с курорта, где тропические растения и интерьеры вилл напоминают Мальдивы. Такую же качалку на берегу океана журналисты нашли в отеле "Anantara kihavah".



Фото Гайсинской с курорта

Вот Оксана Гайсинская фотографируется в ресторане под водой. Аналогичный ресторан тоже есть в отеле "Anantara kihavah". Такая же зеркальная рамка и отзеркаленый пол. Однако, чтобы сомнений не было, сравнили кораллы, и они абсолютно идентичны.



Гайсинская на Мальдивах

Суточная стоимость отдыха на Мальдивах – 65 тысяч гривен, но это без перелета. То есть неделя отдыха на двоих обойдется в почти полмиллиона гривен. На 2014 год – это пять годовых заработных плат Геннадия Адольфовича.

В 2015 году Гайсинская выкладывает две фотографии с другого места отдыха. На одной – вид на океан, а на другой – черепаха, которая известна, как альдабрская гигантская черепаха. Если верить "Википедии", такие большие ракушки живут всего в одном месте – на Сейшельских островах.



Гайсинская на Сейшелах

Точный отель мы сможем определить с помощью второй фотографии, где мы видим только пейзаж с этим островом на горизонте. Журналисты вручную искали локацию с таким же видом на остров



Остров, по которому искали место пребывания Гайсинской

Этот остров под таким же углом можно увидеть только с одного места, а именно с небольшого острова Фрегат. Здесь расположен всего один отель – "Fregate private island". Если бы отели оценивались не по пятизвездочной шкале, а например десятизвездочной, то этот отель взял бы все 12.

Известный журнал "The Times" назвал пляжи этого острова лучшими в мире. В отеле 16 вилл, 14 из которых расположены на скалах острова. На 40 гостей – 100 человек высококлассного обслуживающего персонала, а минимальная площадь виллы – 450 квадратов. В ресторанах подают изысканные блюда из ингредиентов, которые выращены на собственной ферме отеля. Цена за неделю отдыха стоит полтора миллиона гривен.

Кроме Сейшел и Мальдив, в Instagram Гайсинской можно заметить снимки, сделанные в одном и том же месте, но в разные годы.

С 2015 года по 2019 год отдыхала в небольшом итальянском городе Мерано в пятизвездочном отеле "Palace Merano". Здесь расположена клиника одного из самых известных диетологов в мире – Анри Шено. Он консультировал принцев Катара, принцессу Монако, Лучано Поваротти. Для каждого гостя отеля специалистами разрабатывается индивидуальная программа и диетическое меню.



Гайсинская в отеле "Palace Merano"

Похожая терраса с видом на горы и город есть только в люкс-номерах. Неделя стоит больше пяти тысяч евро без детокс программы, которая стоит три тысячи евро. На оздоровление семья Кернеса ездила всем составом, так как на фотографии можно увидеть Кернеса и его пасынка Родиона, которые готовятся к велопрогулке.



Кернес и его пасынок Родион

На заднем плане фасад все того же отеля. Судя по социальным сетям, в период с 2015 года они посетили этот отель четыре раза. То есть потратили минимум 20 тысяч евро или больше полумиллиона гривен.

Еще часть фотографий семьи Кернеса сделаны в Лондоне. Такой интерес к Лондону у Гайсинской не спроста. Во-первых, это любимый город Геннадия Кернеса. Во-вторых, здесь проживал Родион Гайсинский – пасынок мэра Харькова. Парень неоднократно попадал в разные истории. Например, летел на BMW X6 на первой космической скорости. Однако это не его автомобиль, поскольку зарегистрирован на маму Родиона – Оксану Гайсинскую.

Позже у Родиона появилась и своя машина. В 2012 году, в свой 21 год, он стал владельцем Porsche Panamera. К тому времени автомобиль стоил больше 100 тысяч долларов. А год назад ему подарили квартиру в 500 квадратных метров в центре Харькова, которая стоила миллион долларов.

Образование сына Гайсинской

Учился пасынок мэра Харькова тоже в Лондоне. Есть фотография, на которой Гайсинский в мантии элитной Regent’s Business School. Это первый частный ВУЗ в Британии, который получил государственную аккредитацию. Он считается одним из самых престижных учебных заведений на Туманном Альбионе. Это одно из любимых мест обучения детей олигархов с пост-советского пространства.



Фото сына Гайсинской из Лондона

На старой странице социальной сети "ВКонтакте" Родион указал, что учился на факультете управления бизнесом. Обучение на магистерской программе стоит от 17 тысяч фунтов за год. Продолжительность варьируется от трех до четырех лет. То есть минимум за три года обучения пасынок Кернеса потратил 51 тысячу фунтов или миллион восемьсот тысяч гривен.

И, судя по социальной сети Instagram, жил он не в студенческом общежитии. Правда, на его собственной странице зацепок немного, поэтому вернемся к социальной странице Оксаны Гайсинской.

В 2014 году она была в Лондоне и запостила фотографию, которая, на первый взгляд, типичная инста-фотография в холле, похожем на какую-то галерею. На вывеске за окном заметно надпись – "Croque monsieur". Это элитный жилой дом Parkwiev Residence в центре Лондона, который расположен на легендарной улице "Baker Street". И до университета Гайсинского несколько минут пешком.



Гайсинская в Лондоне

Кстати, в марте 2015 года Оксана Гайсинская опубликовала фотографию из парка прямо возле унивеситета. В том же году жена Кернеса снова делится с друзьями фотографией все того же дома на "Baker Street". То есть между этими двумя фотографиями прошел год, а Оксана снова в этом помещении.

А вот Инстаграм Анны Эгиазарян – девушки Родиона Гайсинского. Судя по социальным сетям, она тоже учится в Лондоне, однако проживает в другом районе – "Knightsbridge". В 2016 году она фотографируется на фоне здания, где на заднем дворе дома на "Baker Street" аналогичный фасад. Поэтому можем предположить, что именно Гайсинский жил на Бейкер стрит.



Фото девушки Родиона в Лондоне

В британском реестре недвижимости невозможно узнать собственников квартиры именно в этом доме. Журналисты неоднократно пытались узнать у швейцаров, насколько часто здесь появляются родственники Кернеса. Однако у жителей этого дома высокий уровень анонимности. Аренда квартиры на три года стоит примерно 390 тысяч фунтов, или 14 миллионов гривен. А если семья Кернеса приобрела в этом доме недвижимость, то она стоила бы от миллиона фунтов стерлингов.

Бизнес Кернеса

Официальная часть бизнес-империи Кернеса переписана на Гайсинскую. Например, одной из ее компаний принадлежит торговая площадь на улице Блюхера. В течение нескольких лет городской совет потихоньку отдавал эту землю в аренду фирме жены Геннадия Адольфовича, а потом она приватизировала эти участки через суд.

Еще в бизнес семьи Кернеса входит ряд компаний, которые занимаются недвижимостью и медиа. За 10 лет Кернес построил огромную бизнес-империю, где главным активом является город-миллионник. Куда не глянь, везде выходишь на приближенных к Кернесу людей.

Сам Геннадий Кернес последние три года декларирует прибыль только от одной компании – “Финэкс Кэпитал”. Он владеет инвестсертификатами и с 2015 года заработал на них 60 миллионов гривен. Часть этих денег заработана самой компанией на харьковском бюджете.



Прибыли Кернеса

Фирма "Финэкс" по управлению активами создана в 2006 году, а ее владелец, Игорь Когут, – бизнес-партнер сына Кернеса Даниила Привалова.

Эта компания фактически занимается приумножением капитала Геннадия Кернеса. Это инвестиционная компания, но скажем так, это один из основных собственно источников доходов Геннадия Кернеса,

– рассказал глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

В портфеле "Финэкса" несколько компаний, которые зарабатывают на харьковчанах и бюджетных деньгах. Одной из них была финансовая группа "Платежный центр". От местной власти она получила монополию на установку и обслуживание терминалов на оплату электронных билетов. Каждый раз, когда харьковчане пополняют свою карту, Геннадий Кернес косвенно, через "Финэкс Кэпитал", получает свой процент с каждого билета.

Условия инвестиционного договора нам говорят о том, что 4,5 процента от общей суммы каждого проезда харьковчан в метро или в трамваях, троллейбусах, которые будут оплачены через электронный билет, будут идти платежному центру. По старым расчетам, когда стоимость за проезд была 4-3 гривны, – это в год около 52 миллионов гривен. Сейчас, после повышения стоимости проезда, это еще больше,

– пояснил глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

После того, как местные журналисты начали писать о связи Кернеса с этой компанией, ее переписали на других людей.

Главным любимцем Харьковского городского совета является компания "Паркинг +". Она является фигурантом целого ряда уголовных производств по отмыванию и завладению бюджетными средствами. До 2010 года фирма принадлежала Владимиру Чумакову. Однако, когда он возглавил департамент, то фирму сразу же переписали на ряд оффшорных компаний и окружение самого Чумакова. А когда Кернес становится мэром, компания начинает выигрывать подряды.

За девять лет мэрства эта компания получила из бюджета почти два с половиной миллиарда гривен. Для лучшего понимания масштабности этой цифры стоит представить, что этой суммы хватит для полной реконструкции абсолютно всех дорог в Харькове.

До 2015 года одним из владельцев "Паркинг +" была виргинская компания "Вальгельм Корп". Она выступила учредителем еще в нескольких украинских компаниях с доверенным лицом Геннадия Кернеса – Ольгой Солоп.



Компании Кернеса

За девять лет окружение городского головы Харькова полностью монополизировало еще одну сферу – городские рынки. Фирма сына Кернеса Даниила Привалова в 2011 году на льготных условиях приобрела один из крупнейших рынков Харькова – "Сумской". Сейчас фирму, которая владеет рынком, переписали на все то же доверенное лицо, Ольгу Солоп, и инвестиционный фонд Финэкс, из которого Кернес получает деньги.

Геннадий Кернес монополизировал 90% сфер жизнедеятельности города. Зашел в них очень большой долей,

– добавил глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Монополизирует ли Кернес последние 10% Харькова, похоже, зависит разве от его настроения. Потому что по скорости политического переобувания у Геннадия Адольфовича национальный рекорд.

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Как демонстрирует время, Кернесу вряд ли что-то помешает быть городским головой еще долгие и долгие годы. На это не влияет фамилия генпрокурора, премьера или президента. Он все равно остается нетронутым. Потому что он владелец огромной корпорации – Харьков.