Огромный элитный дом и дорогие авто: как живет обычный госслужащий "Укрспецэкспорта"

"Укрспецэкспорт" – государственная компания, которая занимается экспортом товаров военного назначения. Это значимая фигура в криминальных производствах по различным сделкам с экспортными контрактами. Программа "Наши деньги" от Bihus.info покажет одного из заместителей руководителя "Укрспецэкспорта", который всю жизнь проработал на госструктуру, а живет так, будто изобрел порох.

Со двора этого необычно стильного и немаленького по размерам дома каждое утро выезжает черный внедорожник. Водитель забирает пассажира и везет его на работу.

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Забирает не бизнесмена и топ-менеджера международной компании. А работника государственного оборонного предприятия.



Дом госслужащего



Авто, на котором везут госслужащего

Внедорожник каждое утро отвозит чиновника в здание с вывеской "Укроборонпром". А потом водитель едет в этот ресторан.



Ресторан, куда заезжает водитель

Под заведением водитель встречается с этим мужчиной. Тот передает что-то водителю чиновника в машине. И едет.



Мужчина, с которым встречается водитель

Эта сцена повторяется ежедневно в течение рабочей недели, пока мы наблюдаем за домом и рестораном. Ежедневно: элитный особняк – оборонный госконцерн – ресторан – встреча. А теперь давайте пройдем весь этот путь вместе с ними.

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Пригород столицы. Село Музычи. Больше 1 гектара земли с эксклюзивным особняком на 630 квадратов. Проживает здесь Павел Викторович Старинец – заместитель генерального директора государственного предприятия "Укрспецэкспорт".



Павел Старинец и его дом

"Укрспецэкспорт" входит в государственный оборонный концерн "Укроборонпром". Занимается экспортом и импортом продукции военного назначения. Только "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия имеют исключительное право экспортировать оружие и военную технику. На различных должностях в компаниях государственного спецэкспортера Виктор Старинец работает более 15 лет. Не является и не был владельцем ни одного бизнеса. Зато является владельцем такой элитной недвижимости.

Оригинальный дизайн, бассейн, дом охраны, гостевой домик – и все это на участке земли размером с самое большое футбольное поле. На другой стороне естественного пруда – еще примерно 8 участков с домами.



Богатство Старинца

"С точки зрения потенциального покупателя, – это эксклюзивная недвижимость. Она выражается в том, что имеет отдельно выделенную территорию, которая практически не имеет соседей с соседними земельными участками, которые принадлежат частным лицам. С одной стороны она граничит с лесом, с другой – с большим естественным водоемом... 500 – это уже хороший элитный эксклюзив, а тут 630 квадратов с бассейном, с ландшафтным дизайном, со своим водоемом", – рассказал эксперт по оценке недвижимости Юрий Новосел.

Стоимость одного квадратного метра такой элитной недвижимости составляет от 500 долларов за квадратный метр до 800. Но опять же, 800 – это не какое-то ограничение, может быть и 1000, может быть и больше. Все зависит от внутреннего наполнения,

– подчеркнул Новосел.

Более 10 миллионов гривен – без учета ремонта, мебели и других плюшек. С такой суммы стартует продажа подобной недвижимости и гектар земли под ней. И все в этом особняке прекрасно, единственная проблема – заработной платы чиновника не хватило бы даже на гостевой дом рядом.

Имение приобретено в конце 2014 года. В этот год заработная плата Павла Старинца в "Укрспецэкспорте" составляла в среднем 25 тысяч гривен в месяц. В предыдущий год еще меньше – в среднем – до двадцати одной тысячи. А за 2 года до приобретения дома – 15 тысяч гривен в месяц.



Зарплата Старинца

Всего за предыдущее десятилетие работы в "Укрспецэкспорте" весь его официальный доход, если бы он не тратился, покрыл бы только четверть такого дома. Жена Елена тоже работала в "Укрспецэкспорте". Именно поэтому, уже по традиции, дом чиновника записан на маму. Сейчас Евгения Залмановна на пенсии, а до того работала бухгалтером в Национальном банке. И получает пенсию в размере 150 тысяч гривен в год.



Дом записан на мать Старинца