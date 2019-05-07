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      Огромный элитный дом и дорогие авто: как живет обычный госслужащий "Укрспецэкспорта"

      Наши деньги 40 Читати новину українською

      "Укрспецэкспорт" – государственная компания, которая занимается экспортом товаров военного назначения. Это значимая фигура в криминальных производствах по различным сделкам с экспортными контрактами. Программа "Наши деньги" от Bihus.info покажет одного из заместителей руководителя "Укрспецэкспорта", который всю жизнь проработал на госструктуру, а живет так, будто изобрел порох.

      Со двора этого необычно стильного и немаленького по размерам дома каждое утро выезжает черный внедорожник. Водитель забирает пассажира и везет его на работу.

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      Забирает не бизнесмена и топ-менеджера международной компании. А работника государственного оборонного предприятия.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Дом госслужащего

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Авто, на котором везут госслужащего

      Внедорожник каждое утро отвозит чиновника в здание с вывеской "Укроборонпром". А потом водитель едет в этот ресторан.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Ресторан, куда заезжает водитель

      Под заведением водитель встречается с этим мужчиной. Тот передает что-то водителю чиновника в машине. И едет.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Мужчина, с которым встречается водитель

      Эта сцена повторяется ежедневно в течение рабочей недели, пока мы наблюдаем за домом и рестораном. Ежедневно: элитный особняк – оборонный госконцерн – ресторан – встреча. А теперь давайте пройдем весь этот путь вместе с ними.

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      Пригород столицы. Село Музычи. Больше 1 гектара земли с эксклюзивным особняком на 630 квадратов. Проживает здесь Павел Викторович Старинец – заместитель генерального директора государственного предприятия "Укрспецэкспорт".

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Павел Старинец и его дом

      "Укрспецэкспорт" входит в государственный оборонный концерн "Укроборонпром". Занимается экспортом и импортом продукции военного назначения. Только "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия имеют исключительное право экспортировать оружие и военную технику. На различных должностях в компаниях государственного спецэкспортера Виктор Старинец работает более 15 лет. Не является и не был владельцем ни одного бизнеса. Зато является владельцем такой элитной недвижимости.

      Оригинальный дизайн, бассейн, дом охраны, гостевой домик – и все это на участке земли размером с самое большое футбольное поле. На другой стороне естественного пруда – еще примерно 8 участков с домами.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Богатство Старинца

      "С точки зрения потенциального покупателя, – это эксклюзивная недвижимость. Она выражается в том, что имеет отдельно выделенную территорию, которая практически не имеет соседей с соседними земельными участками, которые принадлежат частным лицам. С одной стороны она граничит с лесом, с другой – с большим естественным водоемом... 500 – это уже хороший элитный эксклюзив, а тут 630 квадратов с бассейном, с ландшафтным дизайном, со своим водоемом", – рассказал эксперт по оценке недвижимости Юрий Новосел.

      Стоимость одного квадратного метра такой элитной недвижимости составляет от 500 долларов за квадратный метр до 800. Но опять же, 800 – это не какое-то ограничение, может быть и 1000, может быть и больше. Все зависит от внутреннего наполнения,
      – подчеркнул Новосел.

      Более 10 миллионов гривен – без учета ремонта, мебели и других плюшек. С такой суммы стартует продажа подобной недвижимости и гектар земли под ней. И все в этом особняке прекрасно, единственная проблема – заработной платы чиновника не хватило бы даже на гостевой дом рядом.

      Имение приобретено в конце 2014 года. В этот год заработная плата Павла Старинца в "Укрспецэкспорте" составляла в среднем 25 тысяч гривен в месяц. В предыдущий год еще меньше – в среднем – до двадцати одной тысячи. А за 2 года до приобретения дома – 15 тысяч гривен в месяц.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Зарплата Старинца

      Всего за предыдущее десятилетие работы в "Укрспецэкспорте" весь его официальный доход, если бы он не тратился, покрыл бы только четверть такого дома. Жена Елена тоже работала в "Укрспецэкспорте". Именно поэтому, уже по традиции, дом чиновника записан на маму. Сейчас Евгения Залмановна на пенсии, а до того работала бухгалтером в Национальном банке. И получает пенсию в размере 150 тысяч гривен в год.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Дом записан на мать Старинца

      И живет она не в своем элитном доме, а вот в этом. Старенькой многоэтажке на Левом берегу Киева.
       
      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Дом, в котором живет мать Старинца

      Журналистка "Наших денег" пообщалась с Евгенией Старинец – матерью заместителя главы "Укрспецэкспорта".

      Журналистка: Вы же работали в НБУ, а на вас зарегистрирован дом более чем на 600 квадратов, в котором проживает ваш сын?
      Евгения: Мой муж работал в... Он работал строителем. Ну, у него была фирма, и не одна…
      Журналистка: Дело в том, что у него нет сейчас фирм, он на пенсии, вы на пенсии, но тем не менее...
      Евгения: Ну и что... Ну это было еще в 90-е годы, и он работал и в Крыму, и в Виннице... У него была фирма. они строили курятники у ... я забыла у кого.

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      Насобирал. На курятниках. В 90-е годы. Десятки миллионов гривен. Кстати, вот этот миллионер. Находится на пенсии и уже лет 10 ни одного бизнеса нет. И очень "правдоподобно", что он приобрел сыну дом за миллионы, а сам живет в этой же старой высотке вместе с женой. И ездит на простенькой Киа.

      Журналистка: И вот насобирали несколько десятков миллионов на это дом?
      Евгения: Насобирали! И это же гривен.
      Журналистка: А почему там проживаете не вы, а он на вас зарегистрирован, а проживает ваш сын?
      Евгения: Ну так мы... Ну, мы там тоже проживаем... летом... Но здесь у нас тоже есть квартира.

      А еще щедрый пенсионер, который сэкономил миллионы, заработанные на курятниках еще в 90-е, видимо, платил за содержание дома. Потому что оно должно стоить в несколько раз больше средней зарплаты его жителя.

      Ну, здесь я бы сказал, что это может быть от 3 тысяч долларов до 5 – это ежемесячная оплата за его обслуживание, уборку, охрану, озеленение,
      – отметил эксперт по оценке недвижимости.

      И в отличие от отца-миллионера на простенькой Киа, автопарк его сына-чиновника куда более бизнесовый. К примеру, вот этот частный Land Rover Sport. С номерными знаками 7877ЕА. У официального дилера такой стоит примерно полтора миллиона гривен. Но в декларации внедорожник Павел Викторович решил не указывать.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Авто, на котором возят Старинца

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Декларация госслужащего

      За рулем этого Land Rover Sport – водитель. И его мы фиксировали здесь каждый день. Семейный водитель приезжает за детьми и отвозит их в школу. Ждет, пока завершатся занятия, и забирает домой. Номерные знаки на этой машине зарегистрированы на другого мужчину. Но кроме того, что пользуется им семья чиновника, настоящего собственника и без этого узнать нетрудно. Свои машины заместитель "Укрспецэкспорта" маркирует. Семейные номера 7877 висят и на этом Land Rover, и на его Honda, которую в отличие от внедорожника за миллион чиновник не скрывает. Отличаются только буквы.
       
      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Номера авто Старинца
       
      Больше о ежедневном утреннем "ритуале" госчиновников и что о нем известно – смотрите в программе.
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      Теги: Новости Украины Расследования Наши деньги Коррупция Деньги Оружие Укрспецэкспорт
      Источник: 24 канал
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