Огромный элитный дом и дорогие авто: как живет обычный госслужащий "Укрспецэкспорта"
"Укрспецэкспорт" – государственная компания, которая занимается экспортом товаров военного назначения. Это значимая фигура в криминальных производствах по различным сделкам с экспортными контрактами. Программа "Наши деньги" от Bihus.info покажет одного из заместителей руководителя "Укрспецэкспорта", который всю жизнь проработал на госструктуру, а живет так, будто изобрел порох.
Со двора этого необычно стильного и немаленького по размерам дома каждое утро выезжает черный внедорожник. Водитель забирает пассажира и везет его на работу.
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Забирает не бизнесмена и топ-менеджера международной компании. А работника государственного оборонного предприятия.
Дом госслужащего
Авто, на котором везут госслужащего
Внедорожник каждое утро отвозит чиновника в здание с вывеской "Укроборонпром". А потом водитель едет в этот ресторан.
Ресторан, куда заезжает водитель
Под заведением водитель встречается с этим мужчиной. Тот передает что-то водителю чиновника в машине. И едет.
Мужчина, с которым встречается водитель
Эта сцена повторяется ежедневно в течение рабочей недели, пока мы наблюдаем за домом и рестораном. Ежедневно: элитный особняк – оборонный госконцерн – ресторан – встреча. А теперь давайте пройдем весь этот путь вместе с ними.
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Пригород столицы. Село Музычи. Больше 1 гектара земли с эксклюзивным особняком на 630 квадратов. Проживает здесь Павел Викторович Старинец – заместитель генерального директора государственного предприятия "Укрспецэкспорт".
Павел Старинец и его дом
"Укрспецэкспорт" входит в государственный оборонный концерн "Укроборонпром". Занимается экспортом и импортом продукции военного назначения. Только "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия имеют исключительное право экспортировать оружие и военную технику. На различных должностях в компаниях государственного спецэкспортера Виктор Старинец работает более 15 лет. Не является и не был владельцем ни одного бизнеса. Зато является владельцем такой элитной недвижимости.
Оригинальный дизайн, бассейн, дом охраны, гостевой домик – и все это на участке земли размером с самое большое футбольное поле. На другой стороне естественного пруда – еще примерно 8 участков с домами.
Богатство Старинца
"С точки зрения потенциального покупателя, – это эксклюзивная недвижимость. Она выражается в том, что имеет отдельно выделенную территорию, которая практически не имеет соседей с соседними земельными участками, которые принадлежат частным лицам. С одной стороны она граничит с лесом, с другой – с большим естественным водоемом... 500 – это уже хороший элитный эксклюзив, а тут 630 квадратов с бассейном, с ландшафтным дизайном, со своим водоемом", – рассказал эксперт по оценке недвижимости Юрий Новосел.
Стоимость одного квадратного метра такой элитной недвижимости составляет от 500 долларов за квадратный метр до 800. Но опять же, 800 – это не какое-то ограничение, может быть и 1000, может быть и больше. Все зависит от внутреннего наполнения,
– подчеркнул Новосел.
Более 10 миллионов гривен – без учета ремонта, мебели и других плюшек. С такой суммы стартует продажа подобной недвижимости и гектар земли под ней. И все в этом особняке прекрасно, единственная проблема – заработной платы чиновника не хватило бы даже на гостевой дом рядом.
Имение приобретено в конце 2014 года. В этот год заработная плата Павла Старинца в "Укрспецэкспорте" составляла в среднем 25 тысяч гривен в месяц. В предыдущий год еще меньше – в среднем – до двадцати одной тысячи. А за 2 года до приобретения дома – 15 тысяч гривен в месяц.
Зарплата Старинца
Всего за предыдущее десятилетие работы в "Укрспецэкспорте" весь его официальный доход, если бы он не тратился, покрыл бы только четверть такого дома. Жена Елена тоже работала в "Укрспецэкспорте". Именно поэтому, уже по традиции, дом чиновника записан на маму. Сейчас Евгения Залмановна на пенсии, а до того работала бухгалтером в Национальном банке. И получает пенсию в размере 150 тысяч гривен в год.
Дом записан на мать Старинца
Дом, в котором живет мать Старинца
Журналистка "Наших денег" пообщалась с Евгенией Старинец – матерью заместителя главы "Укрспецэкспорта".
Журналистка: Вы же работали в НБУ, а на вас зарегистрирован дом более чем на 600 квадратов, в котором проживает ваш сын?
Евгения: Мой муж работал в... Он работал строителем. Ну, у него была фирма, и не одна…
Журналистка: Дело в том, что у него нет сейчас фирм, он на пенсии, вы на пенсии, но тем не менее...
Евгения: Ну и что... Ну это было еще в 90-е годы, и он работал и в Крыму, и в Виннице... У него была фирма. они строили курятники у ... я забыла у кого.
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Насобирал. На курятниках. В 90-е годы. Десятки миллионов гривен. Кстати, вот этот миллионер. Находится на пенсии и уже лет 10 ни одного бизнеса нет. И очень "правдоподобно", что он приобрел сыну дом за миллионы, а сам живет в этой же старой высотке вместе с женой. И ездит на простенькой Киа.
Журналистка: И вот насобирали несколько десятков миллионов на это дом?
Евгения: Насобирали! И это же гривен.
Журналистка: А почему там проживаете не вы, а он на вас зарегистрирован, а проживает ваш сын?
Евгения: Ну так мы... Ну, мы там тоже проживаем... летом... Но здесь у нас тоже есть квартира.
А еще щедрый пенсионер, который сэкономил миллионы, заработанные на курятниках еще в 90-е, видимо, платил за содержание дома. Потому что оно должно стоить в несколько раз больше средней зарплаты его жителя.
Ну, здесь я бы сказал, что это может быть от 3 тысяч долларов до 5 – это ежемесячная оплата за его обслуживание, уборку, охрану, озеленение,
– отметил эксперт по оценке недвижимости.
И в отличие от отца-миллионера на простенькой Киа, автопарк его сына-чиновника куда более бизнесовый. К примеру, вот этот частный Land Rover Sport. С номерными знаками 7877ЕА. У официального дилера такой стоит примерно полтора миллиона гривен. Но в декларации внедорожник Павел Викторович решил не указывать.
Авто, на котором возят Старинца
Декларация госслужащего
Номера авто Старинца