01:42
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, 6 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Величезний елітний будинок і дорогі авто: як живе звичайний держслужбовець "Укрспецекспорту"

      Наші гроші 225 Читать новость на русском

      "Укрспецекспорт" – це державна компанія, а скоріше група, яка займається експортом товарів військового призначення. Це значна фігура у криміналтних провадженнях щодо різних оборудок із експортними контрактами. Програма "Наші гроші" від Bihus.info покаже спосіб життя одного із заступників очільника "Укрспецекспорту", який все життя пропрацював на держструктуру, а живе так, ніби винайшов порох.

      З подвір'я цього незвично стильного і не маленького за розмірами будинку щоранку виїжджає чорний позашляховик. Водій забирає пасажира і везе його на роботу.

      Читайте також: Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським

      Забирає не бізнесмена і не топ-менеджера міжнародної компанії. А працівника державного оборонного підприємства.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Будинок держслужбовця

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Авто, на якому везуть держслужбовця

      Позашляховик щоранку відвозить чиновника в будівлю з вивіскою "Укроборонпром". А потім водій їде до цього ресторану.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Ресторан, куди заїжджає водій

      Під закладом водій зустрічається з цим чоловіком. Чоловік передає щось водію посадовця у машині. І їде.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Чоловік, з яким зустрічається водій

      Ця сцена повторюється щодня протягом робочого тижня, поки ми спостерігаємо за будинком і рестораном. Щодня: елітний особняк – оборонний держконцерн – ресторан – зустріч. А тепер давайте пройдемо весь цей шлях разом з ними.

      Читайте також: Від Авакових і олігарха Ахметова до радника Порошенка: корупційна схема "зеленого" енергобізнесу

      Передмістя столиці. Село Музичі. Більше 1 гектару землі з ексклюзивним особняком на 630 квадратів. Проживає тут Павло Вікторович Старинець – заступник генерального директора державного підприємства "Укрспецекспорт". 

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Павло Старинець і його помешкання

      "Укрспецекспорт" входить до державного оборонного концерну "Укроборонпром". Займається експортом та імпортом продукції військового призначення. Лише "Укрспецекспорт" та його дочірні підприємства мають виключне право експортувати зброю та військову техніку. На різних посадах у компаніях державного спецекспортеру, Віктор Старинець працює більше 15 років. Не є і не був власником жодного бізнесу. Натомість є власником такої елітної нерухомості.

      Оригінальний дизайн, басейн, будинок охорони, гостьовий будиночок – і все це на шматі землі розміром з найбільше футбольне поле. На іншій стороні природного ставка – ще приблизно 8 ділянок з будинками. 

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Багатства Старинця

      "З погляду потенційного покупця, – це ексклюзивна нерухомість. Вона виражається в тому, що має окремо виділену територія, яка практично не має сусідів з сусідніми земельними ділянками, які належать приватним особам. З однієї сторони вона межує з лісом, з іншої – з великою природньою водоймою... 500 – це вже добрий елітний ексклюзив, а тут 630 квадратів з басейном, з ландшафтним дизайном, зі своєю водоймою", – розповів експерт з оцінки нерухомості Юрій Новосел.

      Вартість одного квадратного метра такої елітної нерухомості складає від 500 доларів за квадратний метр до 800. Але знову ж таки, 800 – це не якесь обмеження, може бути і 1000, може бути і більше. Все залежить від внутрішнього наповнення,
      – підкреслив Новосел.

      Більше 10 мільйонів гривень – без урахування ремонту, меблів та інших плюшок. Від такої суми стартує продаж подібної нерухомості і гектар землі під ним. І все у цьому особняку прекрасно, єдина проблема – заробітної плати чиновника не вистачило б навіть на гостьовий будинок поруч.

      Маєток придбаний наприкінці 2014 року. У цей рік заробітна плата Павла Старинця в "Укрспецекспорті" складала у середньому 25 тисяч гривень на місяць. У попередній рік ще менше – у середньому – до двадцяти однієї тисячі. А за 2 роки до придбання будинку – 15 тисяч гривень на місяць.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Зарплата Старинця

      Загалом за попереднє десятиріччя роботи в "Укрспецекспорті" увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку. Дружина Олена теж працювала в "Укрспецекспорті". Саме тому, вже за традицією, будинок чиновника записаний на маму. Зараз Євгенія Залманівна на пенсії, а до того працювала бухгалтером у Національному банку. І отримує пенсію у розмірі 150 тисяч гривень на рік.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Будинок записаний на мати Старинця

      І живе не в своєму елітному будинку, а от в цьому. Старенькій багатоповерхівці на Лівому березі Києва. 
       
      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Будинок, в якому живе мати Старинця

      Журналістка "Наших грошей" поспілкувалася із Євгенією Старинець – матір'ю заступника голови "Укрспецекспорт".

      Журналістка: Ви ж працювали в НБУ, а на вас зареєстрований будинок більше ніж на 600 квадратів, в якому проживае ваш син?
      Євгенія: Мій чоловік працював у… Він працював будівельником. Ну, у нього була фірма, і не одна…
      Журналістка: Справа у тому, що у нього немає зараз фірм, він на пенсії, ви на пенсії, але тим не менш...
      Євгенія: Ну і що... Ну це було ще у 90-і роки, і він працював і в Криму, і в Вінниці… У нього була фірма. вони строїли курятники у… я забула у кого.

      Читайте також: Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата

      Назбирав. На курятниках. У 90-ті роки. Десятки мільйонів гривень. До речі, от цей мільйонер. Перебуває на пенсії і вже років з 10 жодного бізнесу немає. І дуже "правдоподібно", що він придбав сину будинок за мільйони, а сам живе у цій же старенькій висотці разом з дружиною. І їздить на простенькій Кіа.

      Журналістка: І оце назбирали декілька десятків мільйонів на це будинок?
      Євгенія: Назбирали! І це ж гривень.
      Журналістка: А чому там проживаете не ви, а він на вас зареєстрований, а проживає ваш син?
      Євгенія: Ну так ми... Ну, ми там теж проживаємо... влітку... Але тут в нас теж є квартира.

      А ще щедрий пенсіонер, який заощадив мільйони, зароблені на курятниках ще в 90-і, мабуть, платив і за утримання дому. Бо воно має коштувати у кілька разів більше за середню зарплату його мешканця.

      Ну, тут я би сказав, що це може бути від 3 тисяч доларів до 5 – це щомісячна оплата за його обслуговуваня, прибирання, охорону, озеленення,
      – зазначив експерт з оцінки нерухомості.

      І на відміну від батька-мільйонера на простенькій Кіа, автопарк його сина-посадовця куди більш бізнесовий. Приміром от цей приватний Land Rover Sport. З номерними знаками 7877ЕА. У офіційного дилера такий вартує приблизно півтора мільйона гривень. І у декларації позашляховик Павло Вікторович вирішив не вказувати.

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Авто, на якому возять Старинця

      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Декларація держслужбовця

      За кермом цього Land Rover Sport – водій. І його ми фіксували тут щодня. Сімейний водій приїздить за дітьми, і відвозить їх до школи. Чекає, поки завершаться заняття, і забирає додому.  Номерні знаки на цій автівці зареєстровані на іншого чоловіка. Але окрім того, що користується ним сім'я чиновника, справжнього власника і без цього впізнати не важко. Свої автівки заступник "Укрспецекспорту" маркує. Сімейні номери 7877 висять і на цьому Land Rover, і на його Honda, яку на відміну від позашляховика за мільйон, посадовець не приховує. Відрізняються тільки букви.
       
      Дорогі машини і величезний будинок: як живе звичайний держслужбовець з
      Номери авто Старинця
       
      Більше про щоденний ранковий "ритуал" держпосадовця і що про нього відомо – дивіться у програмі.
      blog_ava
      61-річна Шерон Стоун оголила груди у зйомці для глянцю: фото 18+
      6 травня
      3170
      Теги: Новини України Наші гроші Розслідування Укрспецекспорт Зброя Гроші Корупція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      6 травня , 22:10 Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      951
      Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      6 травня , 22:01 Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      Злой Одессит 3543
      Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      6 травня , 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      Олександр Бевза 2022
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      6 травня , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 1179
      Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      6 травня , 20:01 Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      Яніна Ткачук 2291
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
       26 лютого , 01:06
      Все, що насправді варто знати про Олега Ляшка: резонансне розслідування
       27 березня 2017 , 23:22
      Нова форма для українських пожежників може згоріти за секунди: експеримент журналістів
       3 жовтня 2016 , 22:08
      Азарт в законі: хто з чиновників "дахує" заборонений гральний бізнес
       19 грудня 2016 , 21:50
      Поплічники Мартиненка: хто ще причетний до розкрадання державних коштів
       10 грудня 2018 , 21:45
      Гроші на вітер: як фінансуються і на що витрачають політичні партії
       19 березня 2018 , 21:22
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук