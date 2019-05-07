Величезний елітний будинок і дорогі авто: як живе звичайний держслужбовець "Укрспецекспорту"

"Укрспецекспорт" – це державна компанія, а скоріше група, яка займається експортом товарів військового призначення. Це значна фігура у криміналтних провадженнях щодо різних оборудок із експортними контрактами. Програма "Наші гроші" від Bihus.info покаже спосіб життя одного із заступників очільника "Укрспецекспорту", який все життя пропрацював на держструктуру, а живе так, ніби винайшов порох.

З подвір'я цього незвично стильного і не маленького за розмірами будинку щоранку виїжджає чорний позашляховик. Водій забирає пасажира і везе його на роботу.

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Забирає не бізнесмена і не топ-менеджера міжнародної компанії. А працівника державного оборонного підприємства.



Будинок держслужбовця



Авто, на якому везуть держслужбовця

Позашляховик щоранку відвозить чиновника в будівлю з вивіскою "Укроборонпром". А потім водій їде до цього ресторану.



Ресторан, куди заїжджає водій

Під закладом водій зустрічається з цим чоловіком. Чоловік передає щось водію посадовця у машині. І їде.



Чоловік, з яким зустрічається водій

Ця сцена повторюється щодня протягом робочого тижня, поки ми спостерігаємо за будинком і рестораном. Щодня: елітний особняк – оборонний держконцерн – ресторан – зустріч. А тепер давайте пройдемо весь цей шлях разом з ними.

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Передмістя столиці. Село Музичі. Більше 1 гектару землі з ексклюзивним особняком на 630 квадратів. Проживає тут Павло Вікторович Старинець – заступник генерального директора державного підприємства "Укрспецекспорт".



Павло Старинець і його помешкання

"Укрспецекспорт" входить до державного оборонного концерну "Укроборонпром". Займається експортом та імпортом продукції військового призначення. Лише "Укрспецекспорт" та його дочірні підприємства мають виключне право експортувати зброю та військову техніку. На різних посадах у компаніях державного спецекспортеру, Віктор Старинець працює більше 15 років. Не є і не був власником жодного бізнесу. Натомість є власником такої елітної нерухомості.

Оригінальний дизайн, басейн, будинок охорони, гостьовий будиночок – і все це на шматі землі розміром з найбільше футбольне поле. На іншій стороні природного ставка – ще приблизно 8 ділянок з будинками.



Багатства Старинця

"З погляду потенційного покупця, – це ексклюзивна нерухомість. Вона виражається в тому, що має окремо виділену територія, яка практично не має сусідів з сусідніми земельними ділянками, які належать приватним особам. З однієї сторони вона межує з лісом, з іншої – з великою природньою водоймою... 500 – це вже добрий елітний ексклюзив, а тут 630 квадратів з басейном, з ландшафтним дизайном, зі своєю водоймою", – розповів експерт з оцінки нерухомості Юрій Новосел.

Вартість одного квадратного метра такої елітної нерухомості складає від 500 доларів за квадратний метр до 800. Але знову ж таки, 800 – це не якесь обмеження, може бути і 1000, може бути і більше. Все залежить від внутрішнього наповнення,

– підкреслив Новосел.

Більше 10 мільйонів гривень – без урахування ремонту, меблів та інших плюшок. Від такої суми стартує продаж подібної нерухомості і гектар землі під ним. І все у цьому особняку прекрасно, єдина проблема – заробітної плати чиновника не вистачило б навіть на гостьовий будинок поруч.

Маєток придбаний наприкінці 2014 року. У цей рік заробітна плата Павла Старинця в "Укрспецекспорті" складала у середньому 25 тисяч гривень на місяць. У попередній рік ще менше – у середньому – до двадцяти однієї тисячі. А за 2 роки до придбання будинку – 15 тисяч гривень на місяць.



Зарплата Старинця

Загалом за попереднє десятиріччя роботи в "Укрспецекспорті" увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку. Дружина Олена теж працювала в "Укрспецекспорті". Саме тому, вже за традицією, будинок чиновника записаний на маму. Зараз Євгенія Залманівна на пенсії, а до того працювала бухгалтером у Національному банку. І отримує пенсію у розмірі 150 тисяч гривень на рік.



Будинок записаний на мати Старинця