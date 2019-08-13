Резонансні справи партій "Слуга народу", "Батьківщина" та "Опоплатформа": що оприлюднили медіа

Журналісти програми "Наші гроші" вирішили нагадати про скандали трьох партій, які пройшли до Верховної ради після Парламентських виборів 2019 року. А саме "Опозиційної платформа – За життя", "Батьківщини" та "Слуги народу".

"Опозиційна платформа – За життя"

Партія набрала достатньо голосів, щоб не тільки сісти на крісла нардепів, а й претендувати на посади. Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс, Тарас Козак, Віктор Медведчук – всі вони знову повернулися до Верховної Ради.

Юрій Бойко – перший номер в парламентському списку "За життя". Віце-прем'єр й міністр палива та енергетики в уряді Азарова. На посаді запам'ятався величезною корупційною оборудкою з буровими установками. Ця справа навіть отримала назву "Вишки Бойка".



Юрій Бойко

Щоправда, ГПУ Луценка очолюють дуже принципові люди, тож фігурантами у кримінальній справі залишились тільки друзі Бойка. А сам Бойко зі справи зник.

Що таке "вишки Бойка"?Це – бурові установки, які були придбані Україною в часи, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра палива і енергетики. Так, великого розголосу набула корупційна схема, пов'язана з закупівлею вишок. У 2011 році Державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала дві самопідіймальні бурові установки за перевищеною ціною.



Підставні британська та латвійська фірми завищили справжню вартість вишок майже удвічі. За цією справою стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої оборудки держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

Юрій Бойко разом зі своїми однопартійцями часто їздить до Росії на перемовини. І запевняє, що з країною-агресором нам просто необхідний спільний економічний простір. Позиція Бойка логічна, адже його родина у Росії заробляє.

Сергій Льовочкін – екс-голова адміністрації Януковича, у минулому – один з найбільш наближених соратників президента-втікача. Близький до олігарха Дмитра Фірташа, екстрадицію якого нині вимагають США за підозрою у підкупі чиновників.



Сергій Льовочкін

Сам Льовочкін є фігурантом іншого американського розслідування – щодо політтехнолога Януковича Пола Манафорта. За свідченнями, Льовочкін перерахував йому з офшорних рахунків мільйони доларів за передвиборчу кампанію.

Віктор Медведчук – кум російського Президента Володимира Путіна, екс-голова адміністрації Леоніда Кучми. Медведчук був одним з перших, проти кого США ввели персональні санкції через загрозу миру й суверенітету України. Тож ключові активи Медведчука переписані на дружину – Оксану Марченко.



Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко

Разом з Бойком Віктор Медведчук часто їздить до Росії, а у телеефірах розповідає про необхідність "дружніх зв'язків". Що не дивно, адже "товаришування з Росією" приносить Медведчуку хороші заробітки.

Фірма Оксани Марченко, наприклад, нещодавно отримала доступ до одного з трьох найбільших нафтогазових родовищ РФ, запаси якого оцінюють у десятки мільйонів тонн.

Більше про інших представників партії – читайте тут.

"Батьківщина"

Лідерка партії "Батьківщина" повідомляла, що фінансування вони отримують від звичайних людей, проте насправді кошти надходять із зовсім інших джерел.

Одна з найактивніших донорів партії живе у селищі Завалля. Десятьма платежами за рік Наталя Зубар пожертвувала "Батьківщині" 1,5 мільйона гривень.



Наталія Зубар, яка пожертвувала 1,5 мільйона гривень.

З'ясувалося, що жінка працює касиркою у супермаркеті. Вона запевнила, що вона ніяких грошей не перераховувала. Але ж насправді гроші проводили майже через всю родину касирки. Наприклад, її сестра Валентина Коречна ще один заможний донор партії. Сестри здійснювали ідентичні платежі в однакові дні.

Син Валентини Владислав пожертвував трохи менше, ніж його мати та тітка. З його рахунку до партійної каси надійшло загалом 120 тисяч гривень вісьмома рівними платежами. До слова, за освітою хлопець механік та водій, але шукає роботу охоронцем з зарплатою у вісім тисяч гривень. Загалом прості селяни у 2018 році підтримали "Батьківщину" аж 37 платежами. Разом вони пожертвували понад п'ять мільйонів гривень.

В передмісті Києва прописаний корпоративний донор партії – компанія "Зернові традиції Лопатина". Вона перерахувала два мільйони гривень. Журналісти з'ясували, що підприємство має всі ознаки фіктивності. Детальніше про спонсора розповіла завідувачка дитячого садочку, де власниця компанії працює методисткою. Виявилося, що жінку просто зробили власницею фіктивної фірми.



Офіс компанії "Зернові традиції Лопатина"​

Отже, всі опитані донори навіть не знали, що вони жертвували такі величезні суми. Відтак пенсіонери, безробітні та інші люди "вливають" у "Батьківщину" мільйони.

Звідки величезні суми грошей у партії "Батьківщина" – читайте тут.

"Слуга народу"

Ще перед парламентськими виборами 2019 року до журналістів потрапили листування команди Володимира Зеленського. Вже тоді засвітилися нові обличчя, які зараз осіли в крісла, які знаходяться навколо президентського. Тоді стало зрозуміло хто та на що впливає. Найпотужніша група була у Андрія Богдана.

7 лютого – початок активної президентської кампанії кандидата Зеленського. Координатор "Зе-команди" Олександр Корнієнко пояснив, що коїться в штабі кандидата.



Повідомлення представника "Слуги народу"

Співрозмовник Корнієнка – виконавчий продюсер кварталу Сергій Трофімов. Нині він теж працює в штабі "Зе". На початку лютого після чергової зустрічі, на якій був присутній Корнієнко, останній дає розклад про сфери впливу. Трофімов резюмує: "Дурдом".



Продовження повідомлень "Слуги народу"

Ми маємо великі шанси побачити людей, які приймають рішення у цьому штабі на посадах або потоках. Їх тримають не публічними, а отже час знайомитися.

Тих, хто насправді вирішує питання в штабі Зеленського з самого початку приховують. Це стосується і адвоката Коломойського, і помічника Калєтніка, але зазвичай після перемоги кандидата держпосади та фінансові потоки обіймають ті, хто вирішували питання початку.

Більше про кожну з груп партії "Слуга народу" – читайте тут.