Резонансные дела партий "Слуга народа", "Батькивщина" и "Оппоплатформа": что обнародовали медиа

Журналисты программы "Наши деньги" решили напомнить о скандалах трех партий, которые прошли в Верховную Раду после Парламентских выборов 2019 года. А именно "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батькивщины" и "Слуги народа".

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Партия набрала достаточно голосов, чтобы не только сесть в кресла нардепов, но и претендовать на должности. Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Григорий Суркис, Тарас Козак, Виктор Медведчук – все они снова вернулись в Верховную Раду.

Юрий Бойко – первый номер в парламентском списке "За жизнь". Вице-премьер и министр топлива и энергетики в правительстве Азарова. В должности запомнился огромной коррупционной махинацией с буровыми установками. Это дело даже получило название "Вышки Бойко".



Юрий Бойко

Правда, ГПУ Луценко возглавляют очень принципиальные люди, поэтому фигурантами в уголовном деле остались только друзья Бойко. А сам Бойко с дела исчез.

Что такое "вышки Бойко"?

Это – буровые установки, которые были приобретены Украиной во времена, когда Юрий Бойко занимал должность министра топлива и энергетики. Так, широкую огласку получила коррупционная схема, связанная с закупкой вышек. В 2011 году Государственная компания "Черноморнефтегаз" приобрела две самоподъемные буровые установки по превышенной цене.



Подставные британская и латвийская фирмы завысили реальную стоимость вышек почти вдвое. За этим делом стояла инициатива Юрия Бойко. В результате такой сделки государство потеряло более 400 миллионов долларов.

Юрий Бойко вместе со своими однопартийцами часто ездит в Россию на переговоры. И уверяет, что со страной-агрессором нам просто необходимо общее экономическое пространство. Позиция Бойко логична, ведь его семья в России зарабатывает.

Сергей Левочкин – экс-глава администрации Януковича, в прошлом – один из наиболее приближенных соратников президента-беглеца. Близок к олигарху Дмитрию Фирташу, экстрадиции которого сейчас требуют США по подозрению в подкупе чиновников.



Сергей Левочкин

Сам Левочкин является фигурантом другого американского расследования – в отношении политтехнолога Януковича Пола Манафорта. По показаниям, Левочкин перечислил ему из оффшорных счетов миллионы долларов на предвыборную кампанию.

Виктор Медведчук – кум российского президента Владимира Путина, экс-глава администрации Леонида Кучмы. Медведчук был одним из первых, против кого США ввели персональные санкции из-за угрозы миру и суверенитету Украины. Поэтому ключевые активы Медведчука переписаны на жену – Оксану Марченко.



Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко

Вместе с Бойко Виктор Медведчук часто ездит в Россию, а в телеэфирах рассказывает о необходимости "дружественных связей". Что неудивительно, ведь "дружба с Россией" приносит Медведчуку хорошие заработки.

Фирма Оксаны Марченко, например, недавно получила доступ к одному из трех крупнейших нефтегазовых месторождений РФ, запасы которого оцениваются в десятки миллионов тонн.

Больше о других представителях партии – читайте здесь.

"Батькивщина"

Лидер партии "Батькивщина" сообщала, что финансирование они получают от обычных людей, однако в действительности средства поступают из совсем других источников.

Одна из самых активных доноров партии живет в поселке Завалье. Десятью платежами за год Наталья Зубарь пожертвовала "Батькивщине" 1,5 миллиона гривен.



Наталья Зубарь, которая пожертвовала 1,5 миллиона гривен.

Выяснилось, что женщина работает кассиршей в супермаркете. Она заверила, что она никаких денег не перечисляла. Но в действительности деньги проводили почти через всю семью кассирши. Например, ее сестра Валентина Коречная еще один богатый донор партии. Сестры осуществляли идентичные платежи в одинаковые дни.

Сын Валентины Владислав пожертвовал немного меньше, чем его мать и тетя. С его счета в партийную кассу поступило всего 120 тысяч гривен восемью равными платежами. К слову, по образованию парень механик и водитель, но ищет работу охранником с зарплатой в восемь тысяч гривен. В целом простые крестьяне в 2018 году поддержали "Батькивщину" аж 37 платежами. Вместе они пожертвовали более пяти миллионов гривен.

В пригороде Киева прописан корпоративный донор партии – компания "Зерновые традиции Лопатина". Она перечислила два миллиона гривен. Журналисты выяснили, что предприятие имеет все признаки фиктивности. Подробнее о спонсоре рассказала заведующая детского сада, где владелица компании работает методисткой. Оказалось, что женщину просто сделали владелицей фиктивной фирмы.



Офис компании "Зерновые традиции Лопатина"

Итак, все опрошенные доноры даже не знали, что они жертвовали такие огромные суммы. Пенсионеры, безработные и другие люди вливают в "Батькивщину" миллионы.

Откуда огромные суммы денег в партии "Батькивщина" – читайте здесь.

"Слуга народа"

Еще перед парламентскими выборами 2019 года к журналистам попали переписки команды Владимира Зеленского. Уже тогда засветились новые лица, которые сейчас осели в кресла, которые находятся вокруг президентского. Тогда стало понятно кто и на что влияет. Самая мощная группа была у Андрея Богдана.

7 февраля – начало активной президентской кампании кандидата Зеленского. Координатор "Зе-команды" Александр Корниенко объяснил, что происходит в штабе кандидата.



Сообщение представителя "Слуги народа"

Собеседник Корниенко – исполнительный продюсер квартала Сергей Трофимов. Сейчас он тоже работает в штабе "Зе". В начале февраля после встречи, на которой присутствовал Корниенко, последний дает расписание о сферах влияния. Трофимов резюмирует: "Дурдом".



Продолжение сообщений "Слуги народа"

Мы имеем большие шансы увидеть людей, которые принимают решения в этом штабе на должностях или потоках. Их держат не публично, а значит время знакомиться.

Тех, кто на самом деле решают вопросы в штабе Зеленского с самого начала скрывают. Это касается и адвоката Коломойского, и помощника Калетника, но обычно после победы кандидата госдолжности и финансовые потоки занимают те, кто решали вопросы сначала.

Более о каждой из групп партии "Слуга народа" – читайте здесь.