Чим відзначилися кандидати в нардепи від "Опозиційної платформи": розслідування

Початок 2019 року, з’їзд "Опозиційної платформи – За життя". На трибуну по черзі виходили два її очільника – Юрій Бойко і Вадим Рабінович. Кожен з них казав, що це – історичний момент й наголошував на спільній важливій меті їх команди.

За місяць до того дня вони очолювали окремі політичні сили. А раніше Рабінович взагалі називав Бойка організатором економічного геноциду українського народу.

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Та ось на горизонті з'явилися вибори, і Рабінович з чесними очима переконує, що склад його політсили – найкращий. То ж чим вони особливі?

Юрій Бойко

Перший номер в парламентському списку "За життя". Віце-прем'єр й міністр палива та енергетики в уряді Азарова.



Юрій Бойко

На посаді запам'ятався величезною корупційною оборудкою з буровими установками. Ця справа навіть отримала назву "Вишки Бойка".

Що таке "вишки Бойка"? Це – бурові установки, які були придбані Україною в часи, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра палива і енергетики. Так, великого розголосу набула корупційна схема, пов'язана з закупівлею вишок. У 2011 році Державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала дві самопідіймальні бурові установки за перевищеною ціною.



Підставні британська та латвійська фірми завищили справжню вартість вишок майже удвічі. За цією справою стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої оборудки держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

Щоправда, ГПУ Луценка очолюють дуже принципові люди, тож фігурантами у кримінальній справі залишились тільки друзі Бойка. А сам Бойко зі справи зник.

Юрій Бойко разом зі своїми однопартійцями часто їздить до Росії на перемовини. І запевняє, що з країною-агресором нам просто необхідний спільний економічний простір. Позиція Бойка логічна, адже його родина у Росії заробляє.

У РФ розташована штаб-квартира величезної компанії "Поліпластик", що виробляє полімерні труби. Власники – кіпрські фірми, бенефіціарами записані росіяни. Ще не так давно дружина Бойка працювала у цій російській компанії.



Що пов'язує родину Бойка з РФ

А в Україні російська трубна група є співвласником двох заводів і компанії-трейдера "Євротрубпласт". Один з цих заводів також належить Ігорю Стрільцю, давньому товаришу Бойка. Він же керує трубним трейдером. Ця контора, що продає українські труби в Росію, здавна вважалася підконтрольною Бойку.

Нині компанія активно ввозить з Росії необхідне обладнання для виробництва. І вивозить назад - готову продукцію. А також отримує гроші з українського бюджету, за виконання держзамовлень.

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Вадим Рабінович

Другий очільник політсили "За життя". Колись йому навіть в'їзд до України забороняли через загрозу національній безпеці.



Вадим Рабінович

Зараз він другий у списку проросійської партії, що зайде до парламенту.

Мені зателефонував пан Льовочкін. Він мені сказав три речі. Повернутись до "Опоблоку", забрати з НАБУ заяву по ньому й прилетіти до нього на яхту, де він сидить зі своїми кураторами з ЦРУ чи КГБ. За це я отримаю: канал "Інтер" та п'ять мільйонів доларів. Засуньте свої гроші собі в дупу,

– заявляв політик.

Невідомо, чи з’явились в Рабіновича п'ять мільйонів доларів, та Льовочкін тепер його політичний соратник.

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Сергій Льовочкін

Екс-голова адміністрації Януковича, у минулому – один з найбільш наближених соратників президента-втікача. Близький до олігарха Дмитра Фірташа, екстрадицію якого нині вимагають США за підозрою у підкупі чиновників.



Сергій Льовочкін

Сам Льовочкін є фігурантом іншого американського розслідування – щодо політтехнолога Януковича Пола Манафорта. За свідченнями, Льовочкін перерахував йому з офшорних рахунків мільйони доларів за передвиборчу кампанію.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Як обирали людей до політсили

"Половину давали ми, половину – Бойко. Це зрозуміло, бо в будь-якому подружжі діти разом. За своїх дітей я буду відповідати сам, а вони за своїх", – переконував Рабінович.

Щоправда, на прохідних місцях у списку “За життя" з людей Рабіновича – тільки Рабінович. А решта – люди Бойка і соратники Віктора Медведчука, який йде п'ятим у списку.



Перша п'ятірка "Опозиційної платформи – За життя"

Віктор Медведчук

Кум російського Президента Володимира Путіна, екс-голова адміністрації Леоніда Кучми. Медведчук був одним з перших, проти кого США ввели персональні санкції через загрозу миру й суверенітету України. Тож ключові активи Медведчука переписані на дружину – Оксану Марченко.



Віктор Медведчук та Оксана Марченко

Разом з Бойком Віктор Медведчук часто їздить до Росії, а у телеефірах розповідає про необхідність "дружніх зв'язків". Що не дивно, адже "товаришування з Росією" приносить Медведчуку хороші заробітки.

Фірма Оксани Марченко, наприклад, нещодавно отримала доступ до одного з трьох найбільших нафтогазових родовищ РФ, запаси якого оцінюють у десятки мільйонів тонн.

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Дмитро Ісаєнко

15 місце у списку політичної платформи "За життя". Колишній заступник міністра житлово-комунального господарства. В цьому кріслі він сидів сім років. Переважно за часів Януковича. Тож за законом про люстрацію мав піти з посади.



Дмитро Ісаєнко

Та вставати з крісла Ісаєнко не дуже хотів, тож "зробив" собі статус учасника бойових дій, щоб цієї люстрації уникнути. Коли ж про це стало відомо, чиновник розповідав про героїчне будування фортифікаційних споруд в зоні проведення АТО.

Пізніше виявилось, що як уникнути люстрації він придумав, а от видалити фото з Facebook, де у тому ж серпні ловив рибу на морях – ні. Депутати дотисли й він написав заяву про відмову від статусу, потім його вигнали з Кабміну.

Та потуги чиновника зберегти посаду зрозумілі: триматись й справді було за що. Престижне поселення під Києвом – Козин. Величезна фортеця у майже тисячу квадратних метрів. Вартість будинку – десятки мільйонів. І належить він саме Ісаєнку.



Маєток Дмитра Ісаєнка

Чиновник ані дня не був власником бізнесу, та це не завадило йому вибудувати потужний будівельний бізнес на підрядах Міноборони. На підлеглих Ісаєнка з МО записали з десяток будівельних фірм. До них потекли державні підряди на будівництво житла для військовослужбовців.



Будівельні фірми підлеглих Ісаєнка

Тож фактично сам Ісаєнко на посаді начальника будівельного управління Міноборони віддавав підконтрольним фірмам підряди на будівництво. І з цим пов'язано безліч корупційних розслідувань.

До прикладу, фірма Ісаєнка у 2008 році побудувала будинок на 30 квартир у Полтавські області для Міноборони за кошт Міноборони, але просто продала його приватній фірмі.

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