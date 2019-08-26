Российские паспорта и шокирующие доходы: каковы последствия резонансных расследований

Команда "Наших денег" это не только медиа, но и юристы. Этот проект называется – "Тисни". Они переписывают расследование на юридический язык после его публикации, а также требуют следствия от официальных органов. За менее чем два года открыты под две сотни официальных производств и проверок.

Резонансное дело Сергея Семочко

Семья Сергея Семочко в 2016-2017 годах приобрела три дома совокупной площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров и ориентировочной стоимостью 7-8 миллионов долларов. Эти активы невозможно объяснить их официальными доходами.

По городу Семочко передвигается на черном Land Cruiser с номерами прикрытия. По наблюдениям программы, своего пассажира Land Cruiser каждое утро ездит забирать в Конча-Заспу (село Козин) в закрытый коттеджный городок, где паркуется под одним и тем же домом.



Land Cruiser

Дом на 333 "квадрата" с большим садом вокруг официально в феврале 2016 года приобрела женщина по имени Татьяна Лысенко. Расследование показывает, что скорее всего Татьяна Лысенко – это жена Семочко.

В частности, в соцсетях дети Лысенко от первого брака – Анастасия и Станислав – называют братом третьего ребенка: мальчика Илью Лысенко, который ранее подписывал себя "Илья Семочко".



В соцсетях ранее "Илья Лысенко" назывался "Илья Семочко"

Неподалеку от дома Татьяны Лысенко есть еще два больших дома, недавно оформленные на падчерицу Семочко – Анастасию.

Соцсети также показывают любовь Лысенко к перелетам на вертолете. Ярко-голубой вертолет с бортовым номером UR-ICH на фото появляется минимум трижды за последние годы. Например, у Анастасии есть фото, сделанное под Одессой. Перелет по маршруту Киев-Одесса на сайте фирмы-эксплуатанта стоит от 4 до 6 тысяч долларов.



Семья Лысенко

Больше о расследовании журналистов относительно доходов всей семьи и двойного гражданства – читайте здесь.

Результат работы юристов после обнародования программы:

Дело разведчика Сергея Семочко было не простым для юристов. После сюжета он бросился в контрнаступление и дал интервью одному из телеканалов, а также подал на журналистов в суд. К тому же тогдашнее руководство страны не очень хотело с ним прощаться. Однако юристы смогли дожать и Семочко уволили, а информацию о российских паспортах членов его семьи проверяют миграционные службы, Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины.

Откуда у племянницы Павла Петренко большие состояния

На улице Евгения Коновальца, в Печерском районе Киева в элитном спектре новостроек, владелицей новой двухкомнатной квартиры стала племянница министра Божена Кличук. Стоимость квартиры стартует на аналогичные апартаменты от 2,5 миллионов гривен. За 2 месяца у студентки появилась еще одна квартира, еще большей площади, почти рядом с предыдущей. Средняя цена на подобные квартиры – 3,5 миллиона гривен.



Стоимость квартиры Божены Кличук

Менее чем за год Божена Кличук дополнила образ киевской миллионерши новеньким кроссовером, который в автосалоне стоит более 1 миллиона гривен.



Машина Божены Кличук

В целом за 11 месяцев студентка скупилась примерно на 7 миллионов. В одной из квартир, которые записаны на Божену, она не живет. Соседи девушку знают только как владелицу, а не соседку. А живет племянница министра в совершенно другой квартире, третей по счету. И она не ее, а мамина.

Подробнее о племяннице Петренко, которая имеет все – смотрите в программе.

Чего достигли юристы в этом деле:

Дорогие квартиры и джип, а также отсутствие хоть какого-то минимально логического объяснения происхождения этих активов. В результате "Тисни" довели дело до производства в НАБУ по статье Уголовного кодекса Украины, то есть декларирования ложной информации.

Денежная компенсация для народных депутатов

По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 километрах вокруг, имеют право на компенсацию из бюджета. То есть из денег налогоплательщиков. Ежемесячно – 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев". За один день насчитывается 650 гривен.

В комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" нардеп Игорь Молоток сначала пытался объяснить компенсацию тем, что его имение слишком далеко от Киева. На самом деле эта недвижимость расположена менее чем в 30 километрах от Верховной Рады. Поэтому компенсация на жилье в его случае – это прямое нарушение закона.



Игорь Молоток

Когда журналисты напомнили об этом, Игорь Молоток вспомнил о ремонте. Мол, из-за ремонта он не может пользоваться домом. Этот аргумент тоже не выдерживает критики, потому что в рабочие дни утром возле загородного дома стоят иномарки, и в Киеве жена депутата владеет квартирой на полторы сотни квадратов.



Недвижимость Игоря Молотка

Ремонтом в киевской квартире рыночной стоимостью в несколько миллионов гривен оправдывает получение компенсации за жилье и "нарфронтовец" Владимир Шкварилюк. Он с женой купил эту квартиру в июле 2016 года. В прошлом году семья Шкварилюк пополнила автопарк из двух Вольво и Тойоты новыми Мерседесом и БМВ. Но от ежемесячной компенсации Шкварилюк не отказался. Мол, ремонт в квартире, приобретенной два года назад, еще не кончился.

Чего достигли юристы в этом деле:

Возбуждено уголовное дело по статье злоупотребления властью или служебным положением. Благодаря "Тисни" производствами в отношении этих народных депутатов сейчас занимается национальное антикоррупционное бюро.

Читайте больше о недвижимости депутатов