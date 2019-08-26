00:30
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Российские паспорта и шокирующие доходы: каковы последствия резонансных расследований

      Наши деньги 66 Читати новину українською

      Команда "Наших денег" это не только медиа, но и юристы. Этот проект называется – "Тисни". Они переписывают расследование на юридический язык после его публикации, а также требуют следствия от официальных органов. За менее чем два года открыты под две сотни официальных производств и проверок.

      Резонансное дело Сергея Семочко

      Семья Сергея Семочко в 2016-2017 годах приобрела три дома совокупной площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров и ориентировочной стоимостью 7-8 миллионов долларов. Эти активы невозможно объяснить их официальными доходами.

      По городу Семочко передвигается на черном Land Cruiser с номерами прикрытия. По наблюдениям программы, своего пассажира Land Cruiser каждое утро ездит забирать в Конча-Заспу (село Козин) в закрытый коттеджный городок, где паркуется под одним и тем же домом.


      Land Cruiser

      Дом на 333 "квадрата" с большим садом вокруг официально в феврале 2016 года приобрела женщина по имени Татьяна Лысенко. Расследование показывает, что скорее всего Татьяна Лысенко – это жена Семочко.

      В частности, в соцсетях дети Лысенко от первого брака – Анастасия и Станислав – называют братом третьего ребенка: мальчика Илью Лысенко, который ранее подписывал себя "Илья Семочко".

      Ілля Лисенко називався Ілля Семочко
      В соцсетях ранее "Илья Лысенко" назывался "Илья Семочко"

      Неподалеку от дома Татьяны Лысенко есть еще два больших дома, недавно оформленные на падчерицу Семочко – Анастасию.

      Соцсети также показывают любовь Лысенко к перелетам на вертолете. Ярко-голубой вертолет с бортовым номером UR-ICH на фото появляется минимум трижды за последние годы. Например, у Анастасии есть фото, сделанное под Одессой. Перелет по маршруту Киев-Одесса на сайте фирмы-эксплуатанта стоит от 4 до 6 тысяч долларов.

      Родина Лисенків
      Семья Лысенко

      Больше о расследовании журналистов относительно доходов всей семьи и двойного гражданства – читайте здесь.

      Результат работы юристов после обнародования программы:

      Дело разведчика Сергея Семочко было не простым для юристов. После сюжета он бросился в контрнаступление и дал интервью одному из телеканалов, а также подал на журналистов в суд. К тому же тогдашнее руководство страны не очень хотело с ним прощаться. Однако юристы смогли дожать и Семочко уволили, а информацию о российских паспортах членов его семьи проверяют миграционные службы, Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины.

      Откуда у племянницы Павла Петренко большие состояния

      На улице Евгения Коновальца, в Печерском районе Киева в элитном спектре новостроек, владелицей новой двухкомнатной квартиры стала племянница министра Божена Кличук. Стоимость квартиры стартует на аналогичные апартаменты от 2,5 миллионов гривен. За 2 месяца у студентки появилась еще одна квартира, еще большей площади, почти рядом с предыдущей. Средняя цена на подобные квартиры – 3,5 миллиона гривен.

      Божена Клічук
      Стоимость квартиры Божены Кличук

      Менее чем за год Божена Кличук дополнила образ киевской миллионерши новеньким кроссовером, который в автосалоне стоит более 1 миллиона гривен.

      Божена Клічук
      Машина Божены Кличук

      В целом за 11 месяцев студентка скупилась примерно на 7 миллионов. В одной из квартир, которые записаны на Божену, она не живет. Соседи девушку знают только как владелицу, а не соседку. А живет племянница министра в совершенно другой квартире, третей по счету. И она не ее, а мамина.

      Подробнее о племяннице Петренко, которая имеет все – смотрите в программе.

      Чего достигли юристы в этом деле:

      Дорогие квартиры и джип, а также отсутствие хоть какого-то минимально логического объяснения происхождения этих активов. В результате "Тисни" довели дело до производства в НАБУ по статье Уголовного кодекса Украины, то есть декларирования ложной информации.

      Денежная компенсация для народных депутатов

      По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 километрах вокруг, имеют право на компенсацию из бюджета. То есть из денег налогоплательщиков. Ежемесячно – 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев". За один день насчитывается 650 гривен.

      В комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" нардеп Игорь Молоток сначала пытался объяснить компенсацию тем, что его имение слишком далеко от Киева. На самом деле эта недвижимость расположена менее чем в 30 километрах от Верховной Рады. Поэтому компенсация на жилье в его случае – это прямое нарушение закона.

      Ігор Молоток
      Игорь Молоток

      Когда журналисты напомнили об этом, Игорь Молоток вспомнил о ремонте. Мол, из-за ремонта он не может пользоваться домом. Этот аргумент тоже не выдерживает критики, потому что в рабочие дни утром возле загородного дома стоят иномарки, и в Киеве жена депутата владеет квартирой на полторы сотни квадратов.

      Нерухомість Ігора Молотка
      Недвижимость Игоря Молотка

      Ремонтом в киевской квартире рыночной стоимостью в несколько миллионов гривен оправдывает получение компенсации за жилье и "нарфронтовец" Владимир Шкварилюк. Он с женой купил эту квартиру в июле 2016 года. В прошлом году семья Шкварилюк пополнила автопарк из двух Вольво и Тойоты новыми Мерседесом и БМВ. Но от ежемесячной компенсации Шкварилюк не отказался. Мол, ремонт в квартире, приобретенной два года назад, еще не кончился.

      Чего достигли юристы в этом деле:

      Возбуждено уголовное дело по статье злоупотребления властью или служебным положением. Благодаря "Тисни" производствами в отношении этих народных депутатов сейчас занимается национальное антикоррупционное бюро.

      Читайте больше о недвижимости депутатов

      blog_ava
      Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
      26 августа
      1565
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Верховная Рада Коррупция Наши деньги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Деньги Павел Петренко Сергей Семочко Расследования
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 26 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости за 26 августа: обстрел из гранатомета в Киеве, подробности о работе новой Рады
      26 августа , 23:26 Главные новости за 26 августа: обстрел из гранатомета в Киеве, подробности о работе новой Рады
      100
      Война Кремля в Сирии – провал за провалом
      26 августа , 19:00 Война Кремля в Сирии – провал за провалом
      Сергій Климовський 2799
      Криваві бої під Іловайськом: ветеран назвав важливі докази участі РФ
      26 августа , 18:00 Криваві бої під Іловайськом: ветеран назвав важливі докази участі РФ
      Леонід Остальцев 307
      Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      26 августа , 15:00 Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского
      Сергій Фурса 3304
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      26 августа , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 3626
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук