Російські паспорти, шокуючі статки та грошові компенсації: які наслідки резонансних розслідувань

Команда "Наших грошей" це не лише медіа, а ще й юристи. Цей проект називається – "Тисни". Вони переписують розслідування на юридичну мову після його публікації, а також вимагають слідства від офіційних органів. За менш ніж два роки відкрито під дві сотні офіційних проваджень та перевірок.

Резонансна справа Сергія Семочка

Родина Сергія Семочка у 2016-2017 роках придбала три будинки сукупною площею майже 1,5 тисячі квадратних метрів і орієнтовною вартістю 7-8 мільйонів доларів. Ці активи неможливо пояснити їхніми офіційними доходами.

Містом Семочко пересувається на чорному Land Cruiser з номерами прикриття. За спостереженнями програми, свого пасажира Land Cruiser щоранку їздить забирати в Конча-Заспу (село Козин) у закрите котеджне містечко, де паркується під одним і тим же будинком.



Land Cruiser

Будинок на 333 "квадрати" з великим садом довкола офіційно його в лютому 2016 року придбала жінка на ім’я Тетяна Лисенко. Розслідування доводить, що найімовірніше Тетяна Лисенко – це дружина Семочка.

Зокрема, у соцмережах діти Лисенко від першого шлюбу – Анастасія та Станіслав – називають братом третю дитину: хлопчика Іллю Лисенко, який раніше підписував себе "Ілля Семочко".



У соцмережах раніше "Ілля Лисенко" називався "Ілля Семочко"

Неподалік від будинку Тетяни Лисенко, є ще два великих будинки, нещодавно оформлені на падчерку Семочка – Анастасію.

Соцмережі також показують любов Лисенків до перельотів вертольотом. Яскраво-блакитний гвинтокрил з бортовим номером UR-ICH на фото з’являється щонайменше тричі за останні роки. Наприклад, у Анастасії є фото, зроблене під Одесою. Переліт маршрутом Київ-Одеса на сайті фірми-експлуатанта коштує від 4 до 6 тисяч доларів.



Родина Лисенків

Більше про розслідування журналістів щодо доходів всієї родини та подвійне громадянство – читайте тут.

Результат роботи юристів після оприлюднення програми:

Справа розвідника Сергія Семочка була не простою для юристів. Після сюжету він кинувся в контрнаступ та дав інтерв’ю одному з телеканалів, а також подав на журналістів до суду. До того ж тодішнє керівництво країни не дуже хотіло з ним прощатися. Проте юристи змогли дотиснути й Семочка звільнили, а інформацію про російські паспорти членів його родини перевіряють міграційні служби, Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України.

Звідки у племінниці Павла Петренка великі статки

На вулиці Євгена Коновальця, у Печерському районі Києва у елітному спектрі новобудов, власницею нової двокімнатної квартири стала племінниця міністра Божена Клічук. Вартість квартири стартує на аналогічні апартаменти від 2,5 мільйонів гривень. За 2 місяці у студентки з’явилася ще одна квартира, ще більшої площі, майже поруч з попередньою. Середня ціна на подібні квартири – 3,5 мільйона гривень.



Вартість квартири Божени Клічук

Менш ніж за рік, Божена Клічук доповнила образ київської мільйонерки новеньким кросовером, який у автосалоні коштує понад 1 мільйон гривень.



Машина Божени Клічук

Загалом, за 11 місяців студентка скупилася приблизно на 7 мільйонів. У жодній з квартир, які записані на Божену, вона не живе. Сусіди дівчину знають тільки як власницю, а не сусідку. А живе племінниця міністра у зовсім іншій квартирі, третій за рахунком. І вона не її, а мамина.

Детальніше про племінницю Петренка, яка має все – дивіться у програмі.

Чого досягнули юристи у цій справі:

Дорогі квартири та джип, а також відсутність хоча б якогось мінімально логічного пояснення походження цих активів. В результаті "Тисни" довели справу до провадження в НАБУ за статтею Кримінального кодексу України, тобто декларування неправдивої інформації.

Грошова компенсація для народних депутатів

За законом, який парламентарі прийняли самі для себе, ті з них, хто не володіє житлом у столиці і 30 кілометрах навколо, мають право на компенсацію з бюджету. Тобто з грошей платників податків. Щомісяця - 20 тисяч гривень за оренду квартири чи номера у готелі "Київ". За один день нараховується 650 гривень.

У коментарі програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" нардеп Ігор Молоток спершу намагався пояснити компенсацію тим, що його маєток занадто далеко від Києва. Насправді ж ця нерухомість розташована менше, ніж за 30 кілометрів від Верховної Ради. Тож компенсація на житло в його випадку – це пряме порушення закону.



Ігор Молоток

Коли журналісти нагадали про це, Ігор Молоток згадав про ремонт. Мовляв, через ремонт він не може користуватися будинком. Цей аргумент теж не витримує критики, бо в робочі дні зранку біля його заміського будинку стоять іномарки, та й у Києві дружина депутата володіє квартирою на півтори сотні квадратів.



Нерухомість Ігоря Молотка

Ремонтом у київській квартирі ринковою вартістю кілька мільйонів гривень виправдовує отримання компенсації за житло і "нарфронтівець" Володимир Шкварилюк. Він із дружиною купив цю квартиру у липні 2016 року. Минулого року родина Шкварилюків поповнила автопарк із двох Вольво і Тойоти новенькими Мерседесом і БМВ. Але від щомісячної компенсації Шкварилюк не відмовився. Мовляв, ремонт у квартирі, придбаній два роки тому, ще не скінчився.

Чого досягнули юристи у цій справі:

Відкрито кримінальну справу за статтею зловживання владою або службовим становищем. Завдяки "Тисни" провадження щодо цих народних депутатів наразі займається національне антикорупційне бюро.

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