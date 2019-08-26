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      Російські паспорти, шокуючі статки та грошові компенсації: які наслідки резонансних розслідувань

      Наші гроші 369 Читать новость на русском

      Команда "Наших грошей" це не лише медіа, а ще й юристи. Цей проект називається – "Тисни". Вони переписують розслідування на юридичну мову після його публікації, а також вимагають слідства від офіційних органів. За менш ніж два роки відкрито під дві сотні офіційних проваджень та перевірок.

      Резонансна справа Сергія Семочка

      Родина Сергія Семочка у 2016-2017 роках придбала три будинки сукупною площею майже 1,5 тисячі квадратних метрів і орієнтовною вартістю 7-8 мільйонів доларів. Ці активи неможливо пояснити їхніми офіційними доходами.

      Містом Семочко пересувається на чорному Land Cruiser з номерами прикриття. За спостереженнями програми, свого пасажира Land Cruiser щоранку їздить забирати в Конча-Заспу (село Козин) у закрите котеджне містечко, де паркується під одним і тим же будинком.


      Land Cruiser

      Будинок на 333 "квадрати" з великим садом довкола офіційно його в лютому 2016 року придбала жінка на ім’я Тетяна Лисенко. Розслідування доводить, що найімовірніше Тетяна Лисенко – це дружина Семочка.

      Зокрема, у соцмережах діти Лисенко від першого шлюбу – Анастасія та Станіслав – називають братом третю дитину: хлопчика Іллю Лисенко, який раніше підписував себе "Ілля Семочко".

      Ілля Лисенко називався Ілля Семочко
      У соцмережах раніше "Ілля Лисенко" називався "Ілля Семочко"

      Неподалік від будинку Тетяни Лисенко, є ще два великих будинки, нещодавно оформлені на падчерку Семочка – Анастасію.

      Соцмережі також показують любов Лисенків до перельотів вертольотом. Яскраво-блакитний гвинтокрил з бортовим номером UR-ICH на фото з’являється щонайменше тричі за останні роки. Наприклад, у Анастасії є фото, зроблене під Одесою. Переліт маршрутом Київ-Одеса на сайті фірми-експлуатанта коштує від 4 до 6 тисяч доларів.

      Родина Лисенків
      Родина Лисенків

      Більше про розслідування журналістів щодо доходів всієї родини та подвійне громадянство – читайте тут.

      Результат роботи юристів після оприлюднення програми:

      Справа розвідника Сергія Семочка була не простою для юристів. Після сюжету він кинувся в контрнаступ та дав інтерв’ю одному з телеканалів, а також подав на журналістів до суду. До того ж тодішнє керівництво країни не дуже хотіло з ним прощатися. Проте юристи змогли дотиснути й Семочка звільнили, а інформацію про російські паспорти членів його родини перевіряють міграційні служби, Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України.

      Звідки у племінниці Павла Петренка великі статки

      На вулиці Євгена Коновальця, у Печерському районі Києва у елітному спектрі новобудов, власницею нової двокімнатної квартири стала племінниця міністра Божена Клічук. Вартість квартири стартує на аналогічні апартаменти від 2,5 мільйонів гривень. За 2 місяці у студентки з’явилася ще одна квартира, ще більшої площі, майже поруч з попередньою. Середня ціна на подібні квартири – 3,5 мільйона гривень.

      Божена Клічук
      Вартість квартири Божени Клічук

      Менш ніж за рік, Божена Клічук доповнила образ київської мільйонерки новеньким кросовером, який у автосалоні коштує понад 1 мільйон гривень.

      Божена Клічук
      Машина Божени Клічук

      Загалом, за 11 місяців студентка скупилася приблизно на 7 мільйонів. У жодній з квартир, які записані на Божену, вона не живе. Сусіди дівчину знають тільки як власницю, а не сусідку. А живе племінниця міністра у зовсім іншій квартирі, третій за рахунком. І вона не її, а мамина.

      Детальніше про племінницю Петренка, яка має все – дивіться у програмі.

      Чого досягнули юристи у цій справі:

      Дорогі квартири та джип, а також відсутність хоча б якогось мінімально логічного пояснення походження цих активів. В результаті "Тисни" довели справу до провадження в НАБУ за статтею Кримінального кодексу України, тобто декларування неправдивої інформації.

      Грошова компенсація для народних депутатів

      За законом, який парламентарі прийняли самі для себе, ті з них, хто не володіє житлом у столиці і 30 кілометрах навколо, мають право на компенсацію з бюджету. Тобто з грошей платників податків. Щомісяця - 20 тисяч гривень за оренду квартири чи номера у готелі "Київ". За один день нараховується 650 гривень.

      У коментарі програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" нардеп Ігор Молоток спершу намагався пояснити компенсацію тим, що його маєток занадто далеко від Києва. Насправді ж ця нерухомість розташована менше, ніж за 30 кілометрів від Верховної Ради. Тож компенсація на житло в його випадку – це пряме порушення закону.

      Ігор Молоток
      Ігор Молоток

      Коли журналісти нагадали про це, Ігор Молоток згадав про ремонт. Мовляв, через ремонт він не може користуватися будинком. Цей аргумент теж не витримує критики, бо в робочі дні зранку біля його заміського будинку стоять іномарки, та й у Києві дружина депутата володіє квартирою на півтори сотні квадратів.

      Нерухомість Ігора Молотка
      Нерухомість Ігоря Молотка

      Ремонтом у київській квартирі ринковою вартістю кілька мільйонів гривень виправдовує отримання компенсації за житло і "нарфронтівець" Володимир Шкварилюк. Він із дружиною купив цю квартиру у липні 2016 року. Минулого року родина Шкварилюків поповнила автопарк із двох Вольво і Тойоти новенькими Мерседесом і БМВ. Але від щомісячної компенсації Шкварилюк не відмовився. Мовляв, ремонт у квартирі, придбаній два роки тому, ще не скінчився.

      Чого досягнули юристи у цій справі:

      Відкрито кримінальну справу за статтею зловживання владою або службовим становищем. Завдяки "Тисни" провадження щодо цих народних депутатів наразі займається національне антикорупційне бюро.

      Читайте більше про нерухомість депутатів

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Верховна Рада Наші гроші Корупція Розслідування Сергій Семочко Павло Петренко Гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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