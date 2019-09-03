Сергей Кизь: к каким скандальным делам причастен новый заместитель Генпрокурора

Помните, как еще до поражения Петра Порошенко на выборах, он в прямом эфире "1+1" разнес прокурора Константина Кулика. А все потому, что он подписал подозрения политическим близким Порошенко – Валерии Гонтаревой и Алексею Филатову. Тогда же в Генпрокуратуре Юрия Луценко заявили, что Кулик подписал подозрения с нарушениями, и они недействительны.

Тогда Кулика показательно вывели из группы прокуроров, которая расследовала дело. Но прошло пять месяцев, власть изменилась и все эти дела были переданы в другое управление.

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Как заверил бывший Генпрокурор Юрий Луценко, материалы дел детально проанализировали и старшим группы прокуроров был назначен теперь уже заместитель генпрокурора Сергей Кизь. Руководитель группы прокуроров Кизь видит достаточность доказательств, собранных группой Кулика

Кто такой Сергей Кизь?Сергей Кизь – это новый заместитель Генерального прокурора. Луценко назначил его уже при президенте Владимирt Зеленскоv. И Кизь сразу стал очень серьезной фигурой. И не только в деле окружения Порошенко.





Сергей Кизь

Сергей Кизь уже оставил следы в крутых криминальных процессах. Мы выбрали три дела, в которых новый заместитель Генерального прокурора ярко проявился не c лучшей стороны.

► К таким следует отнести и дело диктаторских "Законов 16 января" и Игоря Калетника.

Было дано ​​незаконное указание Кизя подготовить постановление об изменении группы прокуроров. Мной и моим прокурором было отказано ему в выполнении этого указания,

– отметил Алексей Донской.

► Незабываемый срыв спецоперации НАБУ в отношении заместителя председателя Миграционной службы Дины Пимаховой.

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► А также дела Майдана, которые оказались на грани уничтожения.

Законы 16 января и Игорь Калетник

Напомним, 16 января 2014 года Верховная Рада в ответ на акции протеста запрещает ходить на Майдан в шлемах и ездить колонной более пяти автомобилей. Заседание парламента ведет вице-спикер, коммунист Игорь Калетник – не из президиума, а со своего места на галерке. Тогда он предложил голосовать за законы с помощью поднятия рук.

Оппозиция сразу называет эти законы "диктаторскими". После победы Революции ГПУ открывает уголовное производство. Ровно через год, 16 января 2015 года, Генпрокурор Виталий Ярема сообщает: организаторов этого голосования будут наказывать.

Мы объявили в розыск и подозрение народным депутатам Олейнику и Калетнику дали поручение Службе безопасности и Министерству внутренних дел провести необходимые оперативные и розыскные мероприятия с целью их задержания, доставки в суд, для избрания меры пресечения,

– сказал Ярема.

Еще в 2015 году Управление специальных расследований ГПУ отправляет в суд по этому делу первых нардепов-регионалов.



Игорь Калетник

Но сам Игорь Калетник тогда успел бежать из Украины. Дело по нему временно остановили, чтобы не истекли сроки расследования. Надежда не умирала, потому что, когда Юрия Луценко только назначали на должность, он в своей речи упомянул и о диктаторских законах. И вот совсем недавно в этом уголовном производстве появилось новое дыхание – дыхание Сергея Кизя.

В постановлении заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука тот назначает старшим группы прокуроров по делу Калетника Сергея Кизя. Но еще накануне сам Кизь приказывал подготовить такой документ начальнику отдела прокуроров.

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Следователи по этому делу также считают это постановление незаконным и оспаривают его. Потому что по закону, существует только несколько оснований менять прокурора в уголовном производстве: увольнение, болезнь, неэффективность расследования. Ни одного из этих оснований в деле Калетника нет.

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