Сергій Кізь: до яких скандальних справ причетний новий заступник Генпрокурора

Пам'ятаєте, як ще до поразки Петра Порошенка на виборах, він у прямому ефірі "1+1" розніс прокурора Костянтина Кулика. А все тому, що той підписав підозри політичним близьким Порошенка – Валерії Гонтаревій і Олексію Філатову. Тоді ж у Генпрокуратурі Юрія Луценка заявили, що Кулик підписав підозри з порушеннями, і вони недійсні.

Тоді Кулика показово вивели з групи прокурорів, яка розслідувала справу. Але минуло п'ять місяців, влада змінилася і всі ці справи були передані в інше управління.

Читайте також: Російські паспорти, шокуючі статки та грошові компенсації: які наслідки резонансних розслідувань

Як запевнив колишній Генпрокурор Юрій Луценко, матеріали справ детально проаналізували й старшим групи прокурорів був призначений тепер вже заступник Генпрокурора Сергій Кізь. Керівник групи прокурорів Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика

Хто такий Сергій Кізь?Сергій Кізь – це новий заступник Генерального прокурора. Луценко призначив його вже за президента Володимира Зеленського. І Кізь одразу став дуже серйозною фігурою. І не лише у справі оточення Порошенка.





Сергій Кізь

Сергій Кізь вже залишив сліди у крутих кримінальних провадженнях. Ми вибрали три справи, в яких новий заступник Генерального прокурора яскраво проявився з не найкращого боку.

► До таких слід віднести й справу диктаторських "Законів 16 січня" та Ігоря Калєтніка.

Була поставлена незаконна вказівка Кізем підготувати постанову про зміну групи прокурорів. Мною і моїм прокурором було відмовлено йому у виконанні цієї вказівки,

– зазначив Олексій Донський.

► Незабутній зрив спецоперації НАБУ щодо заступника голови Міграційної служби Діни Пімахової.

Читайте також: НАБУ показало відео зірваної спецоперації щодо Пімахової з міграційної служби

► А також справи Майдану, які опинилися на межі знищення.

Закони 16 січня та Ігор Калєтнік

Нагадаємо, 16 січня 2014 року Верховна Рада у відповідь на акції протесту забороняє ходити на Майдан в шоломах і їздити колоною понад п'ять автомобілів. Засідання парламенту веде віцеспікер, комуніст Ігор Калєтнік – не з президії, а зі свого місця на гальорці. Тоді він сказав голосувати за закони за допомогою підняття рук.

Опозиція одразу називає ці закони "диктаторськими". Після перемоги Революції ГПУ відкриває кримінальне провадження. Рівно через рік, 16 січня 2015 року, Генпрокурор Віталій Ярема повідомляє: організаторів цього голосування будуть карати.

Ми оголосили в розшук і підозру народним депутатам Олійнику і Калєтніку, дали доручення Службі безпеки й Міністерству внутрішніх справ провести необхідні оперативні й розшукові заходи з метою їх затримання, доставки до суду, для обрання міри запобіжного заходу,

– сказав Ярема.

Ще у 2015 році Управління спеціальних розслідувань ГПУ відправляє до суду у цій справі перших нардепів-регіоналів.



Ігор Калєтнік

Але сам Ігор Калєтнік тоді встиг втекти з України. Справу по ньому тимчасово зупинили, щоб не збігли строки розслідування. Надія не вмирала, бо коли Юрія Луценка тільки призначали на посаду, він у своїй промові згадав і про диктаторські закони. І ось зовсім нещодавно у цьому кримінальному провадженні з'явилося нове дихання – дихання Сергія Кізя.

У постанові заступника Генпрокурора Дмитра Сторожука той призначає старшим групи прокурорів у справі Калєтніка Сергія Кізя. Але ще напередодні сам Кізь наказував підготувати такий документ начальнику відділу прокурорів.

Читайте також: Що приховує скандальна трійка депутатів, які не пройшли до Ради: розслідування

Слідчі у цій справі також вважають цю постанову незаконною й оскаржують її. Бо за законом, є лише декілька підстав змінювати прокурора у кримінальному провадженні: звільнення, хвороба, неефективність розслідування. Жодної з цих підстав у справі Калєтніка немає.

Більше – дивіться у програмі.