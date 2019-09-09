Що Богдан робив на помпезному весіллі у Cен-Тропе: розслідування журналістів

День незалежності України. Хода гідності та марш захисників. Президент Володимир Зеленський – на офіційних заходах. На лазурному узбережжі Франції в цей день теж хода, але з шампанським і в ресторані. Теж під український гімн, але в компанії напівоголених дівчат. Очолив її керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Те, з ким Андрій Богдан, всюдисуща права рука Зеленського, провів День Незалежності України, самого Зеленського не знітило. Президент заявив: той взяв відпустку і мав право розважатися, як заманеться.

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Це не моя справа. Це його відпустка офіційна, я підписав йому її. Він на 24-те був запрошений на весілля до знайомого свого чи товариша,

– зазначив глава держави.

Ось ці слова Зеленського про товариша – ключові. Богдан проігнорував День Незалежності й поїхав до товариша, тобто до людини добре знайомої. У юридичному світі цей товариш відомий вкрай сумнівними речами. Дружба з ним – ключова претензія до керівника президентського офісу.

Сен-Тропе. Французька Рів'єра. Місце автомобілів класу люкс, шикарних яхт та магазинів від кутюр. Саме тут Андрій Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції, три дні святкував своє весілля. І весь цей час, з 22 по 24 серпня, із "сірим кардиналом" Мін'юсту був високопосадовець із Банкової Андрій Богдан.



Богдан на весіллі Довбенка у Сен-Тропе

Тіньова діяльність Довбенка в Мін'юсті настільки токсична, що колишній міністр юстиції Павло Петренко намагався приховати своє тісне знайомство з цим юристом.

Брехня відкрилася, коли журналісти Bihus.info розшукали свідків офіційних нарад відомства, на яких разом з міністром був присутній і юрист Довбенко.



Листування журналістів щодо присутності Довбенка на нарадах

А далі наречений із Сен-Тропе заповнив керівний склад міністерства своїми кадрами. Різні департаменти Мін'юсту – це і виконавча служба, і реєстраційна, і підприємство СЕТАМ, яке торгує арештованим майном – очолили товариші Довбенка.



Хто з товаришів Довбенка очолював департаменти у Мін'юcті

І навіть коли після чергового корупційного скандалу когось із них тихенько звільняли, на їхнє місце приходили люди, які все одно так чи інакше пов'язані з оточенням Довбенка.

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Та це ще не все. Під контролем Мін'юсту – представники кількох професій: нотаріуси, реєстратори, державні й приватні виконавці. Як саме їх контролюють, добре ілюструє приклад приватних виконавців.

Вони з'явилися кілька років тому під гаслом реформи. Але першими отримали свідоцтва саме товариші Андрія Довбенка. А далі виникли негласні правила. Наприклад, віддавати частину свого заробітку "нагору".

Люди мають щомісяця сплачувати 30% свого доходу до певних керуючих та "смотрящих". Також погоджувати повністю кожен виконавчий документ, який можна брати в роботу, а який – ні,

– розповіла Катерина Шмідт, колишній приватний виконавець.

Навіть новий міністр юстиції Денис Малюська це підтвердив.

Ще одне негласне правило: не чіпати підприємств-боржників із стоп-списку. До прикладу, коли приватний виконавець Іван Жаботинський стягнув 25 мільйонів гривень з банку, який був клієнтом юридичної фірми Довбенка, дисциплінарна комісія Мін'юсту рішуче позбавила його права працювати далі.



Іван Жаботинський

Були сподівання, що всі ці історії зникнуть разом із минулою владною командою. Але в серпні до "сірого кардинала" міністерства поїхав найвпливовіший представник нового Офісу Президента. Є сумніви, що за келихами шампанського говорили про скасування схем і справжні, а не фасадні, реформи.

Перший день святкувань із авторською французькою кухнею та живою музикою.організували у престижному пляжному клубі біля Сен-Тропе. З вечора його закрили для приватної вечірки.



Андрій Богдан на вечірці у Сен-Тропе

На вечірку до юриста із сумнівним впливом на Мін'юст з'їхалися адвокати, бізнесмени, судді та кілька представників команди Зеленського. Присутність правників ще можна пояснити тим, що наречені – юристи.

До них приїхали директор юридичної компанії "Гратерра" Олег Самусь, партнер дружини Довбенка Анни Огренчук – Артем Стоянов. А також екс-захисниця Януковича та чинна адвокатка підозрюваного судді Павла Вовка Ольга Просянюк.

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Були й представники банків – замголова правління банку "Пумб" Костянтин Школяренко та член правління "Укрсоцбанку" Ростислав Матяш. За даними Bihus.info, чимало українських банків – клієнти і юридичної фірми Довбенка "Евріс" та компанії його дружини ЛСФ.

До речі, незадовго до приїзду глави президентського офісу до Довбенка й Огренчук, Банкова делегувала Ганну до комісії з питань правової реформи. У цій комісії опинилася ціла група соратників Андрія Богдана.



Хто з соратників Богдана опинився у комісії з питань правової реформи

На своїй сторінці у Facebook Огренчук написала, що вона багато років товаришує з Богданом.Можливо, Богдан й справді давній друг Огренчук. Але президент Зеленський сказав, що Богдан летів на весілля саме до товариша, а не подруги.

Дорогие друзья! Хочу, пусть и с некоторым опозданием, поделиться нашей радостью. Как вы понимаете, это важное решение... Опубліковано Anna Ogrenchuk Середа, 28 серпня 2019 р.



Схоже, не помилився. Бо впродовж весілля Богдан не відходив саме від Андрія Довбенка. Керівник ОП і тіньовий куратор юстиції постійно про щось спілкувалися.

Приїхав у Сен-Тропе до Довбенка й близький друг керівника ОП Богдана Андрій Вавриш. У минулому Вавриш був керівником Департаменту містобудування та архітектури Києва. А нині він забудовник, який без конкурсу отримав право презентувати проект майбутнього Офісу Президента.



Вавриш на весіллі у Довбенка-Огренчук

На пляжі Сен-Тропе Вавриш спілкувався у колі Довбенка, Богдана та Юрія Горового. Горовий – вкрай непублічна персона, яку низка ЗМІ називає "смотрящим" за Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Прилетіли у Сен-Тропе й свіжоспечені нардепи від "Слуги народу" Микола Сольський та Олег Семінський. Семінський у минулому вісім років очолював приватну компанію "Нафтогазвидобування" в той час – Нестора Шуфрича і партнерів.

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По-дружньому приїхали відсвяткувати весілля тіньового куратора Міністерства юстиції й українські служителі Феміди – судді господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин.

Цікава деталь: юридична фірма ЛСФ дружини Довбенка Ганни Огренчук спеціалізується на банківському та фінансовому праві. А банківські спори розглядають у господарських судах, зокрема в господарському суді Києва, судді якого приїхали до Огренчук на весілля.

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