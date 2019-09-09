Що Богдан робив на помпезному весіллі у Cен-Тропе: розслідування журналістів
День незалежності України. Хода гідності та марш захисників. Президент Володимир Зеленський – на офіційних заходах. На лазурному узбережжі Франції в цей день теж хода, але з шампанським і в ресторані. Теж під український гімн, але в компанії напівоголених дівчат. Очолив її керівник Офісу Президента Андрій Богдан.
Те, з ким Андрій Богдан, всюдисуща права рука Зеленського, провів День Незалежності України, самого Зеленського не знітило. Президент заявив: той взяв відпустку і мав право розважатися, як заманеться.
Зверніть увагу! Як Букін вивів з-під контролю оборонне підприємство: зміни в "Укроборонпромі"
Це не моя справа. Це його відпустка офіційна, я підписав йому її. Він на 24-те був запрошений на весілля до знайомого свого чи товариша,
– зазначив глава держави.
Ось ці слова Зеленського про товариша – ключові. Богдан проігнорував День Незалежності й поїхав до товариша, тобто до людини добре знайомої. У юридичному світі цей товариш відомий вкрай сумнівними речами. Дружба з ним – ключова претензія до керівника президентського офісу.
Сен-Тропе. Французька Рів'єра. Місце автомобілів класу люкс, шикарних яхт та магазинів від кутюр. Саме тут Андрій Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції, три дні святкував своє весілля. І весь цей час, з 22 по 24 серпня, із "сірим кардиналом" Мін'юсту був високопосадовець із Банкової Андрій Богдан.
Богдан на весіллі Довбенка у Сен-Тропе
Тіньова діяльність Довбенка в Мін'юсті настільки токсична, що колишній міністр юстиції Павло Петренко намагався приховати своє тісне знайомство з цим юристом.
Брехня відкрилася, коли журналісти Bihus.info розшукали свідків офіційних нарад відомства, на яких разом з міністром був присутній і юрист Довбенко.
Листування журналістів щодо присутності Довбенка на нарадах
А далі наречений із Сен-Тропе заповнив керівний склад міністерства своїми кадрами. Різні департаменти Мін'юсту – це і виконавча служба, і реєстраційна, і підприємство СЕТАМ, яке торгує арештованим майном – очолили товариші Довбенка.
Хто з товаришів Довбенка очолював департаменти у Мін'юcті
І навіть коли після чергового корупційного скандалу когось із них тихенько звільняли, на їхнє місце приходили люди, які все одно так чи інакше пов'язані з оточенням Довбенка.
Цікаво! Сергій Кізь: до яких скандальних справ причетний новий заступник Генпрокурора
Та це ще не все. Під контролем Мін'юсту – представники кількох професій: нотаріуси, реєстратори, державні й приватні виконавці. Як саме їх контролюють, добре ілюструє приклад приватних виконавців.
Вони з'явилися кілька років тому під гаслом реформи. Але першими отримали свідоцтва саме товариші Андрія Довбенка. А далі виникли негласні правила. Наприклад, віддавати частину свого заробітку "нагору".
Люди мають щомісяця сплачувати 30% свого доходу до певних керуючих та "смотрящих". Також погоджувати повністю кожен виконавчий документ, який можна брати в роботу, а який – ні,
– розповіла Катерина Шмідт, колишній приватний виконавець.
Навіть новий міністр юстиції Денис Малюська це підтвердив.
Ще одне негласне правило: не чіпати підприємств-боржників із стоп-списку. До прикладу, коли приватний виконавець Іван Жаботинський стягнув 25 мільйонів гривень з банку, який був клієнтом юридичної фірми Довбенка, дисциплінарна комісія Мін'юсту рішуче позбавила його права працювати далі.
Іван Жаботинський
Були сподівання, що всі ці історії зникнуть разом із минулою владною командою. Але в серпні до "сірого кардинала" міністерства поїхав найвпливовіший представник нового Офісу Президента. Є сумніви, що за келихами шампанського говорили про скасування схем і справжні, а не фасадні, реформи.
Перший день святкувань із авторською французькою кухнею та живою музикою.організували у престижному пляжному клубі біля Сен-Тропе. З вечора його закрили для приватної вечірки.
Андрій Богдан на вечірці у Сен-Тропе
На вечірку до юриста із сумнівним впливом на Мін'юст з'їхалися адвокати, бізнесмени, судді та кілька представників команди Зеленського. Присутність правників ще можна пояснити тим, що наречені – юристи.
До них приїхали директор юридичної компанії "Гратерра" Олег Самусь, партнер дружини Довбенка Анни Огренчук – Артем Стоянов. А також екс-захисниця Януковича та чинна адвокатка підозрюваного судді Павла Вовка Ольга Просянюк.
Читайте також: Російські паспорти, шокуючі статки та грошові компенсації – які наслідки резонансних розслідувань
Були й представники банків – замголова правління банку "Пумб" Костянтин Школяренко та член правління "Укрсоцбанку" Ростислав Матяш. За даними Bihus.info, чимало українських банків – клієнти і юридичної фірми Довбенка "Евріс" та компанії його дружини ЛСФ.
До речі, незадовго до приїзду глави президентського офісу до Довбенка й Огренчук, Банкова делегувала Ганну до комісії з питань правової реформи. У цій комісії опинилася ціла група соратників Андрія Богдана.
Хто з соратників Богдана опинився у комісії з питань правової реформи
На своїй сторінці у Facebook Огренчук написала, що вона багато років товаришує з Богданом.Можливо, Богдан й справді давній друг Огренчук. Але президент Зеленський сказав, що Богдан летів на весілля саме до товариша, а не подруги.
Схоже, не помилився. Бо впродовж весілля Богдан не відходив саме від Андрія Довбенка. Керівник ОП і тіньовий куратор юстиції постійно про щось спілкувалися.
Приїхав у Сен-Тропе до Довбенка й близький друг керівника ОП Богдана Андрій Вавриш. У минулому Вавриш був керівником Департаменту містобудування та архітектури Києва. А нині він забудовник, який без конкурсу отримав право презентувати проект майбутнього Офісу Президента.
Вавриш на весіллі у Довбенка-Огренчук
На пляжі Сен-Тропе Вавриш спілкувався у колі Довбенка, Богдана та Юрія Горового. Горовий – вкрай непублічна персона, яку низка ЗМІ називає "смотрящим" за Державною архітектурно-будівельною інспекцією.
Прилетіли у Сен-Тропе й свіжоспечені нардепи від "Слуги народу" Микола Сольський та Олег Семінський. Семінський у минулому вісім років очолював приватну компанію "Нафтогазвидобування" в той час – Нестора Шуфрича і партнерів.
Читайте також: Що приховує скандальна трійка депутатів, які не пройшли до Ради
По-дружньому приїхали відсвяткувати весілля тіньового куратора Міністерства юстиції й українські служителі Феміди – судді господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин.
Цікава деталь: юридична фірма ЛСФ дружини Довбенка Ганни Огренчук спеціалізується на банківському та фінансовому праві. А банківські спори розглядають у господарських судах, зокрема в господарському суді Києва, судді якого приїхали до Огренчук на весілля.
Більше – дивіться у програмі.