"Є люди, які стоять над законом": відверте інтерв'ю колишніх судових виконавців

Про те, хто такі судові виконавці та кому вони "заважають" – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіли колишні приватні виконавці судових рішень Іван Жаботинський та Катерина Шмідт.

Хто такі виконавці судових рішень

Катерина: Якщо коротко, то це люди, які уповноважені державою, стежити за виконанням судових рішень. Наприклад, є рішення суду про повернення боргу, але боржник не хоче його виконувати, тоді постраждалий може звернутися до державних або приватних виконавців. І вони у свою чергу займатимуться поверненням грошей.

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Іван: Найчастіше ми виконуємо рішення щодо повернення коштів, але бувають й інші позови. А саме: накладення арешту на майно чи знесення будівлі тощо.

Скільки вони заробляють

Іван: Законодавством передбачено, що винагорода за нашу роботу становить 10% від стягнутої суми з боржника. У той час, як державні виконавці отримують 2% додатково до своєї зарплати. З практики можна сказати, що з декількох десятків виконавчих документів є лише один або два, які можна виконати. А решта – це формальне стягнення коштів, де у боржника не було і не буде ніяких активів.



Чим державні виконавці відрізняються від приватних

Перешкоджання роботі судового виконавця

Іван: За минулий рік роботи я мав лише один виконавчий документ, за яким можливо було стягнути борг, бо боржник мав величезні активи. Але тільки-но я взявся за цю справу, то мою діяльність одразу припинили. Прямих доказів того, хто саме за цим стоїть, на жаль, немає, але припущення є. Я можу точно сказати те, що інтереси боржника представляла юридична компанія Evris, якою тривалий час керував Андрій Довбенко.



Андрій Довбенко

Іван: Словом, я мав стягнути гроші, а саме понад 25 мільйонів гривень, з клієнта Довбенка. До слова, Довбенко доволі відомий у наших колах.

Дивіться повне розслідування журналістів програми "Наші гроші" про те, хто такий Андрій Довбенко.

Катерина: Варто додати, що в нашій країні існують такі люди, які умовно стоять над судовими виконавцями та контролюють, аби ми не виконували щодо певних осіб конкретні судові рішення. Ці конкретні люди стоять, які стоять над законом. Простими словами, з них не можна стягувати гроші, бо ми будемо мати проблеми.

Про те, хто неформально контролює судових виконавців – дивіться більше у програмі.