"Есть люди, которые стоят над законом": откровенное интервью бывших судебных исполнителей

О том, кто такие судебные исполнители и кому они "мешают" – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказали бывшие частные исполнители судебных решений Иван Жаботинский и Екатерина Шмидт.

Кто такие исполнители судебных решений

Екатерина: Если коротко, то это люди, которые уполномочены государством, следить за исполнением судебных решений. Например, есть решение суда о возврате долга, но должник не хочет его выполнять, тогда пострадавший может обратиться к государственным или частным исполнителям. И они в свою очередь будут заниматься возвратом денег.

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Иван: Зачастую мы выполняем решение о возвращении средств, но бывают и другие иски. А именно: наложение ареста на имущество или снос здания и тому подобное.

Сколько они зарабатывают

Иван: Законодательством предусмотрено, что вознаграждение за нашу работу составляет 10% от взысканной суммы с должника. В то время, как государственные исполнители получают 2% дополнительно к своей зарплате. Из практики можно сказать, что из нескольких десятков исполнительных документов есть только один или два, которые можно выполнить. А остальное – это формальное взыскание средств, где у должника не было и не будет никаких активов.



Чем государственные исполнители отличаются от частных

Препятствование работе судебного исполнителя

Иван: За прошлый год работы у меня был только один исполнительный документ, по которому можно было взыскать долг, потому что должник имел огромные активы. Но только я взялся за это дело, как мою деятельность сразу прекратили. Прямых доказательств того, кто именно за этим стоит, к сожалению, нет, но предположение есть. Я могу точно сказать, что интересы должника представляла юридическая компания Evris, которой долгое время руководил Андрей Довбенко.



Андрей Довбенко

Иван: В общем, я должен был взыскать деньги, а именно более 25 миллионов гривен, с клиента Довбенко. К слову, Довбенко довольно известный в наших кругах.

Смотрите полное расследование журналистов программы "Наши деньги" о том, кто такой Андрей Довбенко.

Екатерина: Стоит добавить, что в нашей стране существуют такие люди, которые условно стоят над судебными исполнителями и контролируют, чтобы мы не выполняли по определенным лицам конкретные судебные решения. Эти конкретные люди стоят над законом. Простыми словами, с них нельзя взимать деньги, потому что мы у нас будут проблемы.

О том, кто неформально контролирует судебных исполнителей – смотрите больше в программе.