Кто из олигархов финансирует предвыборные кампании кандидатов

О декларациях кандидатов в президенты относительно финансовых расходов на избирательную кампанию – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

Какова цель финансовых отчетов

– Мы ищем информацию, систематизируем, смотрим, какие лазейки используют кандидаты или партии для того, чтобы избежать правдивого отчета.

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– Конечной целью мы видим изменения и усиления законодательства, а также государственных органов, которые занимаются этими вопросами.

Как наполняются финансовые отчеты

1. Собственные средства кандидатов. Это то место, где мы прежде всего найдем олигархов.

К примеру, Петр Порошенко, который из собственного кармана вложил в избирательную кампанию 415 миллионов гривен по состоянию на 18 марта. Если оценивать в целом кампанию, то я готов говорить о 700-800 миллионах гривен. Ведь есть расходы на телевидение в 2018 году. Объемы расхода действующего президента позволяют говорить, что он львиную долю своих денег тратит на свою политическую карьеру и амбиции. С одной стороны это вроде нормально, но лично я сомневаюсь в том, что там только его деньги.

Свои средства в кампанию вложил Сергей Тарута, который тоже является не самым бедным человеком в стране. А также Владимир Зеленский, которого не назовешь олигархом, но 11,5 миллионов гривен он тоже вложил в свою кампанию.



Откуда поступают средства на счета фондов кандидатов в президенты 2019 года

2. Партийные средства. Мы понимаем, что партия тоже где-то берет деньги, она их не печатает. Здесь ситуация очень деликатная, потому что в финансовом отчете видим транзакцию с партийного счета на счет избирательного фонда. В итоге мы не знаем, кто реально профинансировал кампанию, к примеру, Юлии Тимошенко. Потому, что партия отчитается аж в мае за первый квартал этого года.

3. Взносы физических и юридических лиц. Избирательный фонд Александра Вилкула является третьим в списке – 116 миллионов гривен кандидат собрал 18 марта. Мы постоянно видим Вилкула и его коллег-партнеров на телеканале "Украина". Поэтому логично в отчете искать Ахметова, мы тоже искали, но не нашли, потому что там нет такого имени.

Избирательные фонды кандидатов в президенты 2019 года

Однако там есть десяток менеджмента Ахметова – "Запорожсталь", "Авдеевский коксохимический", партнер Ахметова Вадим Новинский и работники его кампании. Все они реально могут подтвердить происхождение этих средств. Мы окончательно не знаем, кто профинансировал кампанию Вилкула, но это наталкивает на то, чтобы говорить, что это сделал бизнес Рината Ахметова.

Кто из олигархов помогает кандидатам в президенты

Владимир Зеленский

В отчетах Зеленского, кроме его взноса, видно еще взносы от его партии, которая отчитается аж в мае. Также видно большую часть взносов физических и юридических лиц. Значительная часть из них связана с "Кварталом 95". Там есть несколько интересных имен, которые нас косвенно приводят к Павлу Фуксу.

Что известно о Павле Фуксе? Это украинско-российский бизнесмен родом из Харькова. В России у него был девелоперский бизнес. После Революции достоинства он переехал в Украину. Какой здесь у него бизнес – он официально не рассказывает. Однако есть понимание, что его интересует газодобывающая отрасль. В частности, его связывали с компанией, которая взимает долг "киевского метрополитена".

В отчете еще с Андреем Портновым есть определенные связи.

Что известно об Андрее Портнове? В Украине его знают как юриста из Администрации Президента Виктора Януковича, который бежал из страны. Однако до этого он был совладельцем юридической компании, которая обслуживала условную группу "Приват" Игоря Коломойского.

Однако очень часто люди, которые позволяют нам прийти к этим именам, это, например, юристы. Мы должны называть эти имена, как потенциальных спонсоров. Но здесь надо быть осторожным, потому что есть такая когорта юристов, которые связаны с рядом дел. Эти самые юристы работали на других и отстаивали их интересы в судах.



Владимир Зеленский

Фукс и Портнов – это хорошо, что мы понемногу на них выходим, но нет стопроцентной вероятности, что это именно они.

Юрий Бойко

Что касается Юрия Бойко, то это один из самых скучных отчетов. Кого мы там находим – состоятельных депутатов райсоветов, городских и областных советов. Надо включить телеканал "Интер", чтобы понять, кто кого продвигает.

Кому принадлежат телеканал "Интер"? Телеканал входит в медиаконгломерат Inter Media Group, который является частью Group DF, принадлежащей украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.



Юрий Бойко

Олег Ляшко

У Олега Ляшко мы видим очень мало всего, потому что большую часть его фонда профинансировала партия. А это означает, что мы будем видеть реальные имена уже в мае. О Ляшко я бы больше говорил не в контексте финансовых отчетов партии или избирательной кампании, а в контексте того на каких медиа он появляется. На первом месте – телеканал "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову.



Олег Ляшко

Больше о том, сколько кандидаты в президенты потратили на предвыборную кампанию – читайте здесь

Когда второй тур выборов президента?

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский (30,24% голосов) и Петр Порошенко (15,95%). Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. Не забудьте с собой прихватить паспорт и временно изменить место голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Назвать имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.