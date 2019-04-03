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      Как НАПК убирает тех, кто ему мешает: объяснение Агии Загребельской

      Вот оно как 32 Читати новину українською

      О том, как и кто воюет против Антимонопольного комитета – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказала госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

      Как НАПК расследует нужные им дела

      Недавно госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская и сама стала коррупционеркой. Ее даже могут внести в государственный реестр коррупционеров. К слову, в нем нет разведчика Семочко, семья которого скупила три имения в Конче-Заспе, нет фискала Продана, для которого купили две виллы в Турции. Не найдете вы там и фамилии Гладковского, что зарабатывал на закупках в "Укроборонпроме".

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      Все потому, что Агия не вовремя задекларировала деньги с продажи автомобиля. Однако НАПК составило протокол, якобы с нарушением антикоррупционного законодательства. Судьи Соломенского райсуда Киева и Апелляционного суда официально признали ее коррупционеркой.

      – Все это произошло из-за того, что НАПК работает в тех направлениях, по которым у них есть мотивация. Если они видят, что человек "комфортный", никому не мешает, умеет слушать и слышать, совершает действия, которые идут на пользу НАПК, то этого человека трогать не будут. Зато, человек, который не хочет договариваться с НАПК имеет большие проблемы.

      Кому и чем насолила Загребельская

      – Я занималась большим количеством резонансных расследований. Прежде всего, это расследование так называемого лотерейного рынка. В этом направлении мной лично и Антимонопольным комитетом в целом было не позволено Министерству финансов и Кабмину монополизировать лотерейный рынок под видом азартных игр. Мы не согласовали много лицензионных условий, потому что тогда весь вышеупомянутый рынок был бы передан в одни руки.


      УНЛ хоть и не получила лицензии стала монополистом

      – Кроме того, что мы не предоставили лицензии в Антимонопольном комитете еще и впервые проанализировали все, что происходит на рынке и выписали четкие рецепты. Например, мы обнародовали информацию о том, что под видом лотереи проводятся нелегальные азартные игры. Также мы посчитали, что в результате этих схем бюджет Украины недополучает миллиарды. Однако все наши рекомендации так никто и не выполнил, потому что это никому не нужно.

      – Не так давно Антимонопольный комитет наложил штрафы до одного миллиона гривен на компании, которые подозреваются у не предоставлении достоверной информации. Пока же мы имеем еще пять таких дел.

      Какие монополии есть в Украине

      – Я не согласна с решением Антимонопольного комитета о признании компании ДТЭК не монополистом. Но официально его таким признали. Его считают таким, он не имеет рыночной власти влиять на цену и другие условия оборота энергии в Украине. Зато признали монополистами ГП "Артемсоль", ОАО "Одесский припортовый завод" и другие.

      Рінат Ахметов
      Ринат Ахметов

      Зачем Украине антимонопольный комитет – смотрите больше в программе.

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      Теги: Расследования Деньги НАПК Коррупция Новости Украины Вот оно как
      Источник: 24 канал
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