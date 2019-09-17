Як охоронці Медведчука "окупували" частину Труханового острова

Труханів острів у Києві є спільною рекреаційною зоною. Однак кум Путіна Віктор Медведчук так не вважає. Тому облаштував для своїх охоронців тренувальну базу. Приголомшливі деталі гучної справи – читайте далі.

Віктор Медведчук – колишній глава Адміністрації Президента Леоніда Кучми, за сумісництвом кум Президента Росії Володимира Путіна, а відтепер – і народний депутат України.

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Попри багаторічну формальну відсутність у публічній політиці, він ніколи не втрачав статус впливового політичного гравця. Нині він є одним з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя". Напередодні об'єднання цієї політичної платформи саме у його офісі регулярно збирались на зустрічі топові посадовці часів Януковича. До нового парламенту від "Опозиційної платформи – За життя" найбільше людей зайшло саме з його кола впливу.

Величезні маєтки Медведчука і його дружини – телеведучої Оксани Марченко розкидані по всій країні. Зокрема під Києвом, у самому Києві, в окупованому Криму, на Закарпатті.

Більше про елітні будинки Медведчука – читайте у матеріалі 24 каналу.

Кожен з них охороняється немов Пентагон. Височезні паркани, десятки камер спостереження, групи озброєних чоловіків у формі. Ці ж люди ні на крок не відходять і від самого Віктора Медведчука. Ні під час польотів до кума Путіна, ні під час щоденних виїздів з дому, ні навіть у Верховній Раді.



Охорона Віктора Медведчука Охорона Віктора Медведчука

Вони – працівники охоронної фірми "Шторм". І ця назва нам дуже добре відома. Чоловік у футболці з шевроном цієї охоронної фірми рік тому перешкоджав нашій зйомці у центрі Києва. Потім працівники "Шторму" декілька годин тримали нашу знімальну групу посеред лісу. Бо їм просто "здалося", що ми хочемо зняти маєток Медведчука в Пущі-Водиці.

А двома роками раніше вони напали на наших колег з програми "Схеми" просто в аеропорту. Через що така агресія? Через намагання журналістів просто зняти приліт Віктора Медведчука. А у 2016 році "штормівці" "мило" поговорили з журналістами біля резиденції на Закарпатті. Це була резиденція Медведчука.



Резиденція Медведчука на Закарпатті Резиденція Медведчука на Закарпатті

"Шторм", а в минулому – "Сварог" не розміщує реклами. Ви не знайдете оголошень з пропозиціями найняти собі охоронців. І не почуєте задоволених відгуків їхніх клієнтів. Жодного. Окрім самого Віктора Медведчука, для якого, судячи з усього, цю приватну армію і створили.

Але якщо поспостерігати за ними не тільки під час виконання функції захисту їх клієнта, то можна побачити: перешкоджання журналістській діяльності – не єдине порушення закону.

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Труханів острів у Києві. Мальовничий пішохідний міст – і ти в центрі міста. Це рекреаційна зона. До берегів острову має право доступу кожен охочий, а приватне будівництво у будь-якому вигляді заборонено.



Труханів острів у Києві Труханів острів у Києві

Але ми знайшли паркан, а за ним – декілька споруд. У середині щодня перебуває з декілька десятків чоловіків. Вони переконували, що "штормівці" не тренуються там, але шеврон одного з охоронців каже про зворотне.

Сидять охоронці Медведчука на 11,5 тисячах квадратних метрів рекреаційного Труханового острова. На що не мають ні найменшого права. Але на думку працівників Шторму – це приватна власність.



Охоронці Медведчука зайняли 11,5 тисяч квадратних метрів Охоронці Медведчука зайняли 11,5 тисяч квадратних метрів

Якщо вірити версії охоронців, то три людини приїхали на щонайменше восьми легкових автомобілях і декількох автобусах, які ми тут зафіксували. Навіть, якщо в кожній був лише водій, то сумарно це – з десяток людей.



Автівки, що припарковані біля загородженої території

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