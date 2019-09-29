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      Танцівниця турецьких готелів та ведучий: хто допомагатиме нардепам з роботою у Раді

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      Одна голова добре, а дві – краще. Народні депутати набирають собі помічників. І деякі з них вже встигли осоромитися. Бо серед них виявили візажистів, танцівниць і працівників автосервісу. Тож, хто і кому з парламентарів допомагатиме працювати над законами – читайте далі.

      Микола Тищенко та модель

      Допомагати екс-ресторатору Миколі Тищенку у Раді буде 22-річна Мар'яна Михолап. До того ж, за трудовим договором і з зарплатою у районі 17 тисяч гривень. А раніше про дівчину у соцмережах писали лише як про модель.

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      Утім, це не головне її заняття. Дівчина закінчила університет імені Гетьмана за спеціальністю економічна кібернетика. Раніше шукала роботу репетитора з математики та української мови. Знімалася у фотосесіях для брендів одягу. І брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" у 2017 році.


      Допомагати Миколі Тищенку буде 22-річна Мар'яна Михолап

      Юрій Коряченков та дружина

      Юрій Коряченков – відомий як "Юзік" з "Кварталу" – вирішив довго не шукати. Допомагати із депутатськими справами йому буде дружина Тетяна. Вона має економічну освіту.

      Юрій Кісєль та син помічника президента

      Родинними зв'язками скористався і його однопартієць нардеп Юрій Кісєль. Щоправда, не своїми, а першого помічника президента Сергія Шефіра. Його син Микита Шефір тепер буде працювати під куполом. Він був у команді кандидата Володимира Зеленського. Цього року хлопець закінчив факультет міжнародного бізнесу у КІМО. Брав участь у студентській "Лізі сміху".

      Марина Нікітіна, чоловік та подруга-візажистка

      Мажоритарниця "Слуги народу" із Запорізької області Марина Нікітіна теж вирішила обирати серед родичів. І взяла в помічники свого чоловіка Олександра. За словами самої депутатки, він працював у місцевому штабі Володимира Зеленського. 


      Марина Нікітіна взяла в помічники свого чоловіка Олександра

      А от ще одна її асистентка заради нової посади навіть змінила фах. До підписання трудового договору Вікторія Гужва була професійною візажисткою.


      Вікторія Гужва була професійною візажисткою

      Олексій Мовчан та танцівниця

      А от однопартієць Нікітіної – Олексій Мовчан взагалі взяв на роботу дівчину творчої професії – танцівницю Валерію Гриценко.


      Олексій Мовчан взяв на роботу танцівницю Валерію Гриценко 

      Вона працювала у турецьких готелях і на круїзному лайнері. Натомість батько дівчини чиновник – секретар Кременчуцької міськради. Якраз у цьому окрузі й переміг нардеп Мовчан.

      Максим Бужанський та спортсмен-дзюдоїст

      Та не тільки пошановувачами творчих професій є "Слуги народу". Скандальному нардепу Максим Бужанський допомагати нести ношу депутата буде спортсмен-дзюдоїст Данило Міро. Той вже встиг змінити кілька партій. Був і в "Опозиційному блоці", і у платформі "За життя" та навіть у партії "Наші". 

      Шукали помічників нардепи по-різному. Одіозний "слуга народу" Олександр Дубінський вимагав, аби усі вони були модельної зовнішності та вище за 175 сантиметрів. Інші ж підходили більш професійно – за оголошеннями в інтернеті або через рекомендації.

      Я зробив відкритий конкурс на цю посаду. У мене була посада комунікатора прес-секретаря і юриста-законотворця,
      – сказав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

      Усього ж нардепи можуть взяти до 31 помічника. Коштів на оплату їхньої роботи держава кожному депутату видає по 50 тисяч щомісяця. Їх можуть витратити на власний розсуд – платити або і взагалі не брати собі жодного асистента.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Слуга народу Скандал Мережа Олександр Дубінський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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