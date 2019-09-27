Нардеп від "Слуги народу" Мовчан взяв собі в помічниці молоденьку танцівницю: фото

Помічники "слуг народу" помітно виділяються з-поміж інших: до компанії цивільного чоловіка, візажистки та моделі доєдналася танцівниця. Мажоритарник Олексій Мовчан вирішив, що найкраще у парламенті йому зможе допомогти 24-річна танцівниця Валерія Гриценко.

Валерія Гриценко є дочкою секретаря кременчуцької міськради Юрія Гриценка. Раніше працювала танцівницею в турецьких готелях і на круїзному лайнері, а згодом почала займатися організацією весіль.

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За свою роботу у Мовчана дівчина зароблятиме гроші: на сайті парламенту зазначено, що Гриценко працює у нардепа за строковим трудовим договором на постійній основі.



Профайл депутата на сайті парламенту/ скріншот

Хоча ще на початку року дівчина шукала роботу організатора масових заходів у Києві. Свою працю Гриценко оцінювала у 10 тисяч гривень. У резюме дівчини вказано: вона – хореограф-постановник. Гриценко закінчила Харківську державну академію культури.



Резюме Валерії Гриценко на сайті з пошуку роботи/ скріншот



Валерія Гриценко/ фото з соцмереж

Остання посада Гриценко – весільна адміністратора і, схоже, дівчина продовжує, суміщати цю роботу з роботою помічниці депутата.

Дівчина встигає працювати і в Раді, і на весіллі/ соцмережі

До речі, самому нардепу – всього 25 років. Це він на 150 окрузі переміг мільярдера та колишнього депутата Ради Костянтина Жеваго.



Олексій Мовчан потрапив у Раду після перемоги на 150 мажоритарному округу. Перемогу вирвав у Жеваго/ фото з соцмереж



Як і його помічниця, Мовчан любить селфитись на роботі/ фото з соцмереж

До слова, це не перший випадок із дивним вибором помічників. Днями відзначилась Марина Нікіта, яка теж є "слугою народу". Її помічники – чоловік і візажистка. А ось "слуга народу" та відомий ресторатор-ревізор Микола Тищенко завів собі 22-річну помічницю-модель.