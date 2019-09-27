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      Нардеп від "Слуги народу" Мовчан взяв собі в помічниці молоденьку танцівницю: фото

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      Мовчан та його помічниця-танцівниця Гриценко
      Мовчан та його помічниця-танцівниця Гриценко / колаж 24 каналу

      Помічники "слуг народу" помітно виділяються з-поміж інших: до компанії цивільного чоловіка, візажистки та моделі доєдналася танцівниця. Мажоритарник Олексій Мовчан вирішив, що найкраще у парламенті йому зможе допомогти 24-річна танцівниця Валерія Гриценко.

      Валерія Гриценко є дочкою секретаря кременчуцької міськради Юрія Гриценка. Раніше працювала танцівницею в турецьких готелях і на круїзному лайнері, а згодом почала займатися організацією весіль.

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      За свою роботу у Мовчана дівчина зароблятиме гроші: на сайті парламенту зазначено, що Гриценко працює у нардепа за строковим трудовим договором на постійній основі.

      Мовчан депутат Слуга народу
      Профайл депутата на сайті парламенту/ скріншот

      Хоча ще на початку року дівчина шукала роботу організатора масових заходів у Києві. Свою працю Гриценко оцінювала у 10 тисяч гривень. У резюме дівчини вказано: вона – хореограф-постановник. Гриценко закінчила Харківську державну академію культури.

      резюме Гриценко Слуга народу
      Резюме Валерії Гриценко на сайті з пошуку роботи/ скріншот

      Валерія Гриценко
      Валерія Гриценко/ фото з соцмереж

      Остання посада Гриценко – весільна адміністратора і, схоже, дівчина продовжує, суміщати цю роботу з роботою помічниці депутата.

      Дівчина встигає працювати і в Раді, і на весіллі/ соцмережі

      До речі, самому нардепу – всього 25 років. Це він на 150 окрузі переміг мільярдера та колишнього депутата Ради Костянтина Жеваго.

      Олексій Мовчан Слуга народу депутат
      Олексій Мовчан потрапив у Раду після перемоги на 150 мажоритарному округу. Перемогу вирвав у Жеваго/ фото з соцмереж

      Олексій Мовчан
      Як і його помічниця, Мовчан любить селфитись на роботі/ фото з соцмереж

      До слова, це не перший випадок із дивним вибором помічників. Днями відзначилась Марина Нікіта, яка теж є "слугою народу". Її помічники – чоловік і візажистка. А ось "слуга народу" та відомий ресторатор-ревізор Микола Тищенко завів собі 22-річну помічницю-модель.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Курйозні новини Скандал Верховна Рада
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