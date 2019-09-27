Нардеп от "Слуги народа" Мовчан взял себе в помощницы молоденькую танцовщицу: фото

Помощники "слуг народа" заметно выделяются среди других: к компании гражданского мужа, визажистки и модели присоединилась танцовщица. Мажоритарщик Алексей Мовчан решил, что лучше всего в парламенте ему сможет помочь 24-летняя танцовщица Валерия Гриценко.

Валерия Гриценко является дочерью секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко. Ранее работала танцовщицей в турецких отелях и на круизном лайнере, а потом начала заниматься организацией свадеб.

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За свою работу у Мовчана девушка будет зарабатывать деньги: на сайте парламента указано, что Гриценко работает у нардепа по срочному трудовому договору на постоянной основе.



Профайл депутата на сайте парламента/ Скриншот

Хотя еще в начале года девушка искала работу организатора массовых мероприятий в Киеве. Свой труд Гриценко оценивала в 10 тысяч гривен. В резюме девушки указано: она – хореограф-постановщик. Гриценко окончила Харьковскую государственную академию культуры.



Резюме Валерии Гриценко на сайте по поиску работы/ Скриншот



Валерия Гриценко/ Фото из соцсетей

Последняя должность Гриценко – свадебный администратор, и, похоже, девушка продолжает совмещать эту работу с работой помощницы депутата.

Девушка успевает работать и в Раде, и на свадьбах/ Соцсети

Кстати, самому нардепу – всего 25 лет. Это он на 150 округе победил миллиардера и бывшего депутата Рады Константина Жеваго.



Алексей Мовчан попал в Раду после победы на 150 мажоритарном округе. Победу вырвал у Жеваго/ Фото из соцсетей



Как и его помощница, Мовчан любит селфиться на работе/ Фото из соцсетей

К слову, это не первый случай со странным выбором помощников. На днях отличилась Марина Никита, которая тоже является "слугой народа". Ее помощники – муж и визажистка. А вот "слуга народа" и известный ресторатор-ревизор Николай Тищенко завел себе 22-летнюю помощницу-модель.