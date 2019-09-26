Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко оформив помічницею юну модель

Мар'яна Михолап – 22-річна модель – на сайті Верховної Ради значиться як офіційна помічниця Миколи Тищенка. Депутатом Ради Тищенко став, здобувши перемогу в мажоритарному окрузі 2019. Там він представляв інтереси президентської "Слуги народу".

Михолап працює у Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі – вказано на сайті ВР. Про цей випадок розповіли журналісти "Радіо Свобода".

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У 2018 році Мар'яна Михолап закінчила вивчати економічну кібернетику в Київському національному економічному університеті. При цьому писала, що "слабо бачить себе у цьому".



Внизу скріншоту – Михолап вказана як постійна помічниця Тищенка

До закінчення університету Михолап шукала роботу репетитором (математики та української мови) та моделлю.



Резюме з кешу – оригінали вже видалені

Станом на початок вересня 2019 року резюме Михолап були видалені з мережі.



І Михолап таки працювала моделлю – скріншот з її інстаграму це доводить

Раніше, Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" (у 2017) та активно знімалась у фотосесіях.



Нова світлина Михолап, як каже її інстаграм, зроблена на фоні Верховної Ради

Та ось у кінці вересня 2019 Михолап вже фотографується на тлі Верховної Ради та скаржиться, що нічого не встигає.

Хто такий Микола Тищенко? Це ресторатор та телеведучий, а зараз – депутат ВР і заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Зауважимо, що він має 5 помічників, та лише 2 працюють за строковим трудовим договором – Мар'яна Михолап та Олександр Сітак.

До слова, Тищенко вже встиг двічі потрапити у скандал у Верховній Раді.

Зокрема, 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

А 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Ще ж і надто – Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".

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