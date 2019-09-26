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      Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко оформив помічницею юну модель

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      Народний депутат України та його помічниця
      Народний депутат України та його помічниця / Колаж 24 каналу

      Мар'яна Михолап – 22-річна модель – на сайті Верховної Ради значиться як офіційна помічниця Миколи Тищенка. Депутатом Ради Тищенко став, здобувши перемогу в мажоритарному окрузі 2019. Там він представляв інтереси президентської "Слуги народу".

      Михолап працює у Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі – вказано на сайті ВР. Про цей випадок розповіли журналісти "Радіо Свобода".

      Читайте також: Частина "слуг народу" дуже хоче зберегти свою недоторканність, – Шабунін

      У 2018 році Мар'яна Михолап закінчила вивчати економічну кібернетику в Київському національному економічному університеті. При цьому писала, що "слабо бачить себе у цьому".

      рада
      Внизу скріншоту – Михолап вказана як постійна помічниця Тищенка 

      До закінчення університету Михолап шукала роботу репетитором (математики та української мови) та моделлю.

      Михолап
      Резюме з кешу – оригінали вже видалені

      Станом на початок вересня 2019 року резюме Михолап були видалені з мережі.

      Михолап
      І Михолап таки працювала моделлю – скріншот з її інстаграму це доводить

      Раніше, Михолап брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" (у 2017) та активно знімалась у фотосесіях. 

      Михолап
      Нова світлина Михолап, як каже її інстаграм, зроблена на фоні Верховної Ради

      Та ось у кінці вересня 2019 Михолап вже фотографується на тлі Верховної Ради та скаржиться, що нічого не встигає.

      Хто такий Микола Тищенко? Це ресторатор та телеведучий, а зараз – депутат ВР і заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Зауважимо, що він має 5 помічників, та лише 2 працюють за строковим трудовим договором – Мар'яна Михолап та Олександр Сітак.

      До слова, Тищенко вже встиг двічі потрапити у скандал у Верховній Раді.

      Зокрема, 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

      А 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Ще ж і надто – Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички". 

      До теми: У "Слузі народу" прокоментували поведінку Тищенка

      blog_ava
      Чому не можна довго сидіти на унітазі
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      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Верховна Рада Скандал
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