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      У "Слузі народу" прокоментували реакцію Тищенка на запитання журналістки

      227 Читать новость на русском
      Микола Тищенко
      Микола Тищенко / 24 канал

      Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко минулого тижня нагрубіянив журналістці у кулуарах Верховної Ради.

      Народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в прямому ефірі 24 каналу погодилася, що її колега занадто емоційно себе повів.

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      Проте вона зазначила, що загалом нардепи від їхньої партії відкрито спілкуються з пресою, постійно даючи коментарі в кулуарах чи виступаючи на ефірах.

      Можна пояснити це тим, що це всі нові депутати й вони ще не зовсім перейшли з іншої сфери, коли вони могли собі дозволити не відповідати на запитання, 
      – зазначила депутатка.

      "Очевидно, це ще не до кінця відбувся перехід з однієї соціальної ролі в іншу. Завжди, от навіть Микола каже, що відчуває, що до нього прискіпуються більше. Можливо, тому така реакція", – додала Євгенія Кравчук. 

      Микола підзвітний своїм виборцям у мажоритарному окрузі Києва. Це вони його обрали, він не прийшов по партійному списку. Відповідно, якщо виборці будуть запитувати, має пояснювати їм, 
      – підсумувала депутатка.

      Як Микола Тищенко нагрубіянив журналістці?

      Він та його колега по фракції Артема Культенка роздратувало питання журналістки. Замість відповіді обранці порадили їй "попити води" і додали що вона не має права перевіряти. 

      Так, кореспондентка поставила питання Тищенку та його колезі по фракції Артему Культенку про склад нового Кабміну. Зокрема, запиталась, як звати міністерку охорони здоров'я. "Слуги народу" не змогли відповісти на це запитання, хоча самі ж і голосували за неї.

      Така ситуація виникає вже не вперше. Микола Тищенко 29 серпня, у день засідання новообраної ВР, не зміг згадати, які події відбулися 29 серпня 2014 року. 

      Тоді журналістка декілька разів задала йому уточнюючі запитання щодо Іловайської трагедії. Тищенко відповідей уникав. Врешті він заявив: "Мені що, два роки? Я більше до вас не підійду. Мені ж не два роки. Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

       

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      Теги: Новини України ЗМІ Журналісти Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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