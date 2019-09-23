В "Слуге народа" прокомментировали реакцию Тищенко на вопрос журналистки

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко на прошлой неделе нагрубил журналистке в кулуарах Верховной Рады.

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в прямом эфире 24 канала согласилась, что ее коллега слишком эмоционально себя повел.

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Однако она отметила, что в целом нардепы от их партии открыто общаются с прессой, постоянно давая комментарии в кулуарах или выступая на эфирах.

Можно объяснить это тем, что это все новые депутаты и они еще не совсем перешли из другой сферы, когда они могли себе позволить не отвечать на вопросы,

– отметила депутат.

"Очевидно, это еще не до конца состоялся переход из одной социальной роли в другую. Всегда, вот даже Николай говорит, что чувствует, что к нему придираются больше. Возможно, поэтому такая реакция", – добавила Евгения Кравчук.

Николай подотчетен своим избирателям по мажоритарному округу Киева. Это они его выбрали, он не пришел по партийному списку. Соответственно, если избиратели будут спрашивать, нужно объяснять им,

– подытожила депутат.

Как Николай Тищенко нагрубил журналистке?

Его и его коллегу по фракции Артема Культенко вывел из себя вопрос журналистки. Вместо ответа избранники посоветовали ей "попить воды" и добавили, что она не имеет права проверять.

Так, корреспондентка поставила вопрос Тищенко и его коллеге по фракции Артему Культенко о составе нового кабмина. В частности, спросила, как зовут министра здравоохранения. "Слуги народа" не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами же и голосовали за нее.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019 г.

Такая ситуация возникает уже не впервые. Николай Тищенко 29 августа, в день заседания новоизбранной ВР, не смог вспомнить, какие события произошли 29 августа 2014 года.

Тогда журналистка несколько раз задала ему уточняющие вопросы относительно Иловайской трагедии. Тищенко ответов избегал. В конце он заявил: "Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".