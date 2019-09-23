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      В "Слуге народа" прокомментировали реакцию Тищенко на вопрос журналистки

      1 Читати новину українською
      Николай Тищенко
      Николай Тищенко / 24 канал

      Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко на прошлой неделе нагрубил журналистке в кулуарах Верховной Рады.

      Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в прямом эфире 24 канала согласилась, что ее коллега слишком эмоционально себя повел.

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      Однако она отметила, что в целом нардепы от их партии открыто общаются с прессой, постоянно давая комментарии в кулуарах или выступая на эфирах.

      Можно объяснить это тем, что это все новые депутаты и они еще не совсем перешли из другой сферы, когда они могли себе позволить не отвечать на вопросы,
      – отметила депутат.

      "Очевидно, это еще не до конца состоялся переход из одной социальной роли в другую. Всегда, вот даже Николай говорит, что чувствует, что к нему придираются больше. Возможно, поэтому такая реакция", – добавила Евгения Кравчук.

      Николай подотчетен своим избирателям по мажоритарному округу Киева. Это они его выбрали, он не пришел по партийному списку. Соответственно, если избиратели будут спрашивать, нужно объяснять им,
      – подытожила депутат.

      Как Николай Тищенко нагрубил журналистке?

      Его и его коллегу по фракции Артема Культенко вывел из себя вопрос журналистки. Вместо ответа избранники посоветовали ей "попить воды" и добавили, что она не имеет права проверять.

      Так, корреспондентка поставила вопрос Тищенко и его коллеге по фракции Артему Культенко о составе нового кабмина. В частности, спросила, как зовут министра здравоохранения. "Слуги народа" не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами же и голосовали за нее.

      Такая ситуация возникает уже не впервые. Николай Тищенко 29 августа, в день заседания новоизбранной ВР, не смог вспомнить, какие события произошли 29 августа 2014 года.

      Тогда журналистка несколько раз задала ему уточняющие вопросы относительно Иловайской трагедии. Тищенко ответов избегал. В конце он заявил: "Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Журналисты СМИ Верховная Рада Слуга народа
      Источник: 24 канал
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