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      Частина "слуг народу" дуже хоче зберегти свою недоторканність, – Шабунін

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      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      44 депутати від "Слуги народу" не проголосували за президентський законопроект #1009. Цим вони фактично заблокували скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та відміну правок Лозового.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Право на гідність" висловив голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

      Читайте також: У Зеленського не буде контролю над НАБУ, – Шабунін

      Він зазначив, що Рада дійсно виключила норму про депутатський імунітет з Конституції. Проте норми, які реалізовували те положення, залишилися в законі про статус народного депутата та в Кримінально-процесуальному кодексі.

      Мовиться про окремий дозвіл Ради, для, наприклад, прослуховування депутата, обшуку депутата або його помешкання. Якщо ці норми не прибрати, то навіть після вступу в силу змін, розслідувати злочини народних обранців буде неможливо,
      – наголосив Шабунін.

      Й додав, що немає сенсу організовувати прослушку, якщо для цього треба публічне голосування цілої Верховної Ради, чи обшукувати депутата, який за тиждень про це знатиме.

      "Схоже, що частина "слуг народу" дуже хоче зберегти свою депутатську недоторканність. Це при тому, що і вони, і Зеленський обіцяли її скасувати. Все це було в проваленому в законопроєкті #1009, поданому новообраним президентом", – пояснив антикорупціонер.

      Чому Рада провалила голосування?Верховна Рада 19 вересня відправила на повторне друге читання законопроєкт про зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Таке рішення підтримали 242 народні депутати.

      Перед цим між депутатами стався конфлікт. Спікер Ради Дмитро Разумков двічі зупиняв голосування за ухвалення законопроєкту в цілому. Депутати від опозиційних фракцій заявили, що вдруге глава ВР зробив це занадто пізно, адже система "Рада" встигла зафіксувати результат – 196 голосів.

      Проте, Разумков заявив, що зупинив голосування до того, як закінчився відлік. Після цього народні обранці відправили законопроєкт на повторне друге читання.

      Шабунін також зауважив, що окрім 44 "слуг народу", які не голосували або утрималися, ще 23 їх колеги зазначені, як відсутні. Частина їх точно були в приміщенні Ради, але хитро витягнули свої картки для голосування.

      В підсумку монобільшість, яка складається з президентської фракції "Слуга Народу", не дала за президентський же законопроєкт 67 голосів. А щоб прийняти важливий законопроєкт про ліквідацію депутатської недоторканості забракло 30 голосів,
      – запевнив він.

      "Фракції "Європейської солідарності", "Опозиційної платформи" та "Батьківщини" повним складом прокатали голосування. Ніщо так не об'єднує старі еліти, як питання корупційного "шкурняка" та захисту депутатської недоторканості", – підсумував автор відеоблогу.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 26 вересня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Зняття недоторканності Верховна Рада Слуга народу Віталій Шабунін - новини Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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