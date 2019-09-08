У Зеленського не буде контролю над НАБУ, – Шабунін

Закріплення в Конституції повноважень президента щодо звільнення та призначення директора НАБУ не загрожує незалежності антикорупційного органу.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму відеоблозі "Право на гідність" сказав, що в останні дні було безліч галасу через те, що Зеленський своїми змінами в Конституцію, нібито, бере під контроль НАБУ.

Важливо: Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР

Однак, він пояснив, що у глави держави не з'являється ніякого контролю над антикорупціним органом. У процедурі призначення та звільнення директора НАБУ нічого не змінюється.

Відсутність у Конституції права президента призначати директора НАБУ якраз і було проблемою. Згідно з законом, президент це робить, але у Конституції цього не прописано,

– запевнив Шабунін.

За його словами, така ситуацію давала КСУ можливість вдарити по НАБУ. Сама ж процедура обрання директора НАБУ, як і процедура його звільнення, визначається профільним законом. У цей закон жодних змін не вноситься.

Чим займається НАБУ?Національне антикорупційне бюро є правоохоронним органом із широким спектром силових повноважень. Агентство займається виявленням і розкриттям корупційних злочинів. Мовиться про справи, в яких фігурують держслужбовці категорії "А".

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність":