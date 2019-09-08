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      У Зеленського не буде контролю над НАБУ, – Шабунін

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      Президенту хочуть дозволити призначати керівника НАБУ
      Президенту хочуть дозволити призначати керівника НАБУ / Колаж 24 каналу

      Закріплення в Конституції повноважень президента щодо звільнення та призначення директора НАБУ не загрожує незалежності антикорупційного органу.

      Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму відеоблозі "Право на гідність" сказав, що в останні дні було безліч галасу через те, що Зеленський своїми змінами в Конституцію, нібито, бере під контроль НАБУ. 

      Важливо: Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР

      Однак, він пояснив, що у глави держави не з'являється ніякого контролю над антикорупціним органом. У процедурі призначення та звільнення директора НАБУ нічого не змінюється.

      Відсутність у Конституції права президента призначати директора НАБУ якраз і було проблемою. Згідно з законом, президент це робить, але у Конституції цього не прописано,
      – запевнив Шабунін.

      За його словами, така ситуацію давала КСУ можливість вдарити по НАБУ. Сама ж процедура обрання директора НАБУ, як і процедура його звільнення, визначається профільним законом. У цей закон жодних змін не вноситься.

      Чим займається НАБУ?Національне антикорупційне бюро є правоохоронним органом із широким спектром силових повноважень. Агентство займається виявленням і розкриттям корупційних злочинів. Мовиться про справи, в яких фігурують держслужбовці категорії "А".

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність":

       

      blog_ava
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      Теги: Відеоблоги Володимир Зеленський Новини України Новини політики Конституція Конституційний суд Артем Ситник НАБУ Корупція Законодавство Віталій Шабунін - новини
      Джерело: 24 канал
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