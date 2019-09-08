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      У Зеленского не появляется контроль над НАБУ, – Шабунин

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      Президенту хотят разрешить назначать руководителя НАБУ
      Президенту хотят разрешить назначать руководителя НАБУ / Коллаж 24 канала

      Закрепление в Конституции полномочий президента относительно увольнения и назначения директора НАБУ не угрожает независимости антикоррупционного органа.

      Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем видеоблоге "Право на достоинство" сказал, что в последние дни было множество шума из-за того, что Зеленский своими изменениями в Конституцию якобы берет под контроль НАБУ.

      Важно: Президенту хотят разрешить назначать руководителей НАБУ и ГБР

      Однако он пояснил, что у главы государства не появляется никакого контроля над антикоррупционным органом. В процедуре назначения и увольнения директора НАБУ ничего не меняется.

      Отсутствие в Конституции права президента назначать директора НАБУ как раз и было проблемой. Согласно закону, президент это делает, но в Конституции это не прописано,
      – заверил Шабунин.

      По его словам, такая ситуация давала КСУ возможность ударить по НАБУ. Сама же процедура избрания директора НАБУ, как и процедура его увольнения, определяется профильным законом. В этот закон никаких изменений не вносится.

      Чем занимается НАБУ?Национальное антикоррупционное бюро является правоохранительным органом с широким спектром силовых полномочий. Агентство занимается выявлением и раскрытием коррупционных преступлений. Говорится о делах, в которых фигурируют госслужащие категории "А".

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство":

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Виталий Шабунин - новости Владимир Зеленский Законодательство Конституционный суд Конституция Коррупция НАБУ Артем Сытник Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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