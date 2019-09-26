Часть "слуг народа" очень хочет сохранить свою неприкосновенность, – Шабунин

44 депутата от "Слуги народа" не проголосовали за президентский законопроект #1009. Этим они фактически заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и отмену правок Лозового.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" высказал глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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Он отметил, что Рада действительно исключила норму о депутатском иммунитете из Конституции. Однако нормы, которые реализовывали то положение, остались в законе о статусе народного депутата и в Уголовно-процессуальном кодексе.

Речь идет об отдельном разрешении Рады, для, например, прослушивания депутата, обыска депутата или его квартиры. Если эти нормы не убрать, то даже после вступления в силу изменений, расследовать преступления народных избранников будет невозможно,

– отметил Шабунин.

И добавил, что нет смысла организовывать прослушку, если для этого нужно публичное голосование целой Верховной Рады, или обыскивать депутата, который за неделю об этом узнает.

"Похоже, что часть "слуг народа" очень хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность. Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Все это было в проваленном законопроекте #1009, поданном новоизбранным президентом", – пояснил антикоррупционер.

Почему Рада провалила голосование?Верховная Рада 19 сентября отправила на повторное второе чтение законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Такое решение поддержали 242 народных депутата.



Перед этим между депутатами произошел конфликт. Спикер Рады Дмитрий Разумков дважды останавливал голосование за принятие законопроекта в целом. Депутаты от оппозиционных фракций заявили, что во второй раз глава ВР сделал это слишком поздно, ведь система "Рада" успела зафиксировать результат – 196 голосов.



Однако, Разумков заявил, что остановил голосование до того, как закончился отсчет. После этого народные избранники отправили законопроект на повторное второе чтение.

Шабунин также отметил, что кроме 44 "слуг народа", которые не голосовали или воздержались, еще 23 их коллеги указаны, как отсутствующие. Часть их точно были в помещении Рады, но хитро вытащили свои карточки для голосования.

В итоге монобольшинство, которое состоит из президентской фракции "Слуга Народа", не дала за президентский же законопроект 67 голосов. А чтобы принять важный законопроект о ликвидации депутатской неприкосновенности не хватило 30 голосов,

– заверил он.

"Фракции "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы" и "Батькивщины" полным составом прокатили голосование. Ничто так не объединяет старые элиты, как вопросы коррупционного "шкурняка" и защиты депутатской неприкосновенности", – подытожил автор видеоблога.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина за 26 сентября 2019 года